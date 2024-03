Henriksen måtte ned i vekt etter uventet beskjed: – Er du sikker på det?

– Jeg kommer om fem minutter, sier Markus Henriksen til TV 2 etter å ha fortært lunsjen sin på Rosenborgs spillerhotell i Marbella.

Den nye treneren Alfred Johansson har nemlig bedt om en kort prat.

En halvtime senere kommer Henriksen tilbake.

– Sier treneren fem minutter, må du belage deg på litt mer, smiler trønderen idet han setter seg i stolen for å bli intervjuet.

FORSINKET: Markus Henriksen kom en halvtime for sent til intervjuet med TV 2 på grunn av et møte med trener Alfred Johansson. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han sier møtet med RBKs svenske sjef handlet om å dele inntrykk av hvordan spillergruppen har håndtert starten under ny ledelse, men mest om hans egen rolle.

For der har det skjedd ting. Under sitt første personlige møte med Johansson, på dag to av RBKs treningsleir på Gran Canaria i januar, fikk Henriksen en uventet beskjed.

– Kan ikke veie 90 kilo

– Da sa han at han ønsket å se meg som midtbanespiller, sier han.

– Hvordan reagerte du?

– «Er du sikker på det?»

Det er tre år siden det ble klart at Henriksen skulle omskoleres til midtstopper under Åge Hareide i Rosenborg. Utviklingen er ikke uvanlig: Når midtbanespillere begynner å dra på årene, skjer det titt og ofte at de rykker bakover i banen.

Men at en midtstopper over 30 år blir til fremskutt midtbanespiller igjen, hører sjeldenhetene til.

– Litt overrasket ble jeg. Det er ingen tvil om at det var noen kilo jeg måtte gå ned, sier Henriksen.

Han var ute med skade hele i fjor høst og brukte tiden til å bygge muskler for å være enda bedre rustet til rollen som stoppersjef i 2024. Da beskjeden kom om ny rolle i laget, hadde han en jobb å gjøre.

– Man kan ikke veie opptil 90 kilo hvis man skal være en boks-til-boks-spiller. Det blir annerledes jobbing og løping enn det jeg har hatt de siste årene som forsvarsspiller. Det har gått veldig fort, men jeg skal være ærlig og si at jeg merket de første ukene med tanke på sprintmeter og litt annen intensitet i løpingen, sier 31-åringen.

Nå bærer han ikke preg av å veie ett gram for mye. I treningskampen mot Vålerenga på Marbella, som RBK tapte 1-4, stod han for et sjeldent lyspunkt da han dukket opp på bakerste stolpe og bredsidet inn et trøstemål.

På trening har han også vært på hugget.

– Når jeg har scoret noen mål, har Alfred sagt: «Jeg skjønner ikke hvordan du kunne være midtstopper.» Han har noen stikk her og der, sier Henriksen.

ELDST: Kaptein Markus Henriksen i spøkefull pasiar med ungguttene Edward Tagseth, Ole Sæter og Adrian Pereira. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Etterlyser tydelighet

Johanssons assistent Jordi Gonzalez Aznar har også hatt en finger med i spillet. Han var fysisk trener på landslaget under Per-Mathias Høgmo, da en yngre Henriksen var målfarlig, offensiv midtbanespiller i AZ Alkmaar. Den daværende landslagsledelsen valgte til og med å bruke ham som spiss i skjebnekampen mot Ungarn i 2015 – uten hell.



– Det er mer naturlig å gå fra midtstopper til indreløper, enn da jeg ble satt til å spille spiss mot Ungarn. Det er ingen tvil om at jeg har kunnet håndtere flere roller. Jeg tror jaggu det bare er keeper jeg ikke har spilt. Jeg er en anvendelig spiller som kan gjøre det ålreit i flere posisjoner, sier Henriksen.

Samtidig er han tydelig på at han ikke lenger kan vingle mellom roller.

– Jeg har vært veldig tydelig på at det i min alder er det veldig smart å forholde seg til én ting. Jeg tror det er fint både for meg og for lagets del at jeg har én rolle.

– Er du motivert for en ny endring?

– Det er spennende. Det er som jeg sier til dem: Jeg skjønner hva de mener, og så er det viktig at jeg får brukt mine styrker. Til syvende og sist er det opp til trenerne hva de ønsker og som de mener gjør oss best. Hvis han mener det er det, skal jeg gjøre alt jeg kan for å utvikle meg og bli en bedre fotballspiller, sier Henriksen.

I samtaler om kontrakt

Kapteinens kontrakt løper ut ved slutten av året. Han sier det har vært «litt snakk» om en ny avtale, men henviser til sportssjef Mikael Dorsin for ytterligere kommentarer.

– Hvor står det nå, da?

– Enten forlenger jeg, eller så forlenger jeg ikke, sier Henriksen.

– I hvilken leir ligger ballen?

– Ballen ligger der at vi spiller litt five-a-side begge to. Ballen er i stadig bevegelse.

Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Har du fått tilbud om kontrakt?

– Det kan hende.

– Hvor langt unna er dere hverandre?

– Vi har ikke kommet så langt i prosessen. Vi får se hva som skjer til slutt. Det får bli mellom meg og klubben. Det viktigste for min del er å stå på og jobbe.

Dorsin har ikke besvart TV 2s henvendelser.