Henrik Ingebrigtsen med tirade etter Jakob-støy

Se tiraden i videovinduet øverst!

– Tror du Jakob er preget av den utenomsportslige støyen som har vært rundt ham?



– Han har et av de råeste konkurransehodene jeg har opplevd. Det er ingen som er i nærheten. Det som er spesielt med Jakob er at alt foregår inni ham. Han er introvert som toppidrettsskalle. Hans følelser har ingenting å gjøre på utsiden, sier storebror Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

– Det er derfor han trenger litt ro til å fordøye alt som er. Han er jævlig smart og han har en enorm mental kapasitet. Men alt det bruker han på å prestere som toppidrettsutøver, fortsetter han og legger:

– Det er en mental prosess. Uansett hva du gjør så blir du plukket i fillebiter etterpå av folk som bare vet halvparten av det du vet, sier storebror Henrik.

Storebror Henrik sikter til den enorme utenomsportslige oppmerksomheten rundt Jakob den siste tiden.

Først fikk ikke pappa og tidligere trener, Gjert Ingebrigtsen, akkreditering til mesterskapet for å følge sin elev Narve Gilje Nordås tettest mulig. Gilje Nordås uttalte at han følte seg motarbeidet av forbundet, noe sportssjef Erlend Slokvik avviste.

– Det er en vanskelig situasjon for Jakob å stå i og det tapper krefter, sier Henrik.

Sykdomstrøbbel de siste dagene

De siste dagene har Jakob slitt med sykdom, og avslørte etter sølvmedaljen på 1500 meter at han ikke var helt i form. Torsdag kvalifiserte han seg til finalen på 5000 meter, til tross for feber og sår hals.

Da hjelper det ikke at det er mye utenomsportslig som har fått fokuset, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

– Når alt stemmer så går det, men i det du er litt redusert så baller det på seg og tapper masse krefter. Det er som du får en liten sprekk i rustningen og så rakner alt. Hvis han har en litt dårlig dag så kan alt være med på å tynge.

– Enormt energisluk



– Tror du dette med Narve og Gjert går inn på han?

– Det er et enormt energisluk og det tar massevis av fokus. Det eneste Jakob vil er å fokusere på seg selv, men det får han ikke lov til, sier Henrik.

– Så de små dryppene som kommer fra motparten er ikke bra?

– Det er jo i alle retninger. Det er uansett ting som han må bruke krefter på, som ikke er med på å få han til å prestere bedre. Hadde vi visst det vi vet i dag så hadde vi selvfølgelig gjort ting annerledes.

– Hva tenker du på da?

– Vi hadde sikkert isolert han. Hadde gått med telt rundt han gjennom mixed sone og «faket» en skade. Det påvirker ikke positivt å bli utsatt for noe som utelukkende er negativt.

Kritisk til ivaretakelsen

Til NTB er Henrik Ingebrigtsen kritisk til hvordan lillebroren har blitt ivaretatt.

– Åpenbart har systemet rundt Jakob feilet fullstendig. Når en toppidrettsutøver og konkurranseperson som Jakob, som er gullfavoritt, har den dårligste dagen i løpet av år i en VM-finale, så er det åpenbart at han ikke er ivaretatt nok, sa Henrik Ingebrigtsen til skrivende presse etter forsøket på 5000 meter.



– Det har vært snakk om hva forbundet burde gjøre, hva er dine tanker om det?

– Jeg tenker at fasiten er veldig tydelig, men det er vanskelig for folk uten ryggrad å stå for det de mener er rett. Da er det lettere å prøve å komme med litt halvveis svar og håpe at ingen setter fingeren på det. Jeg tror at hvis alle tenker seg godt om og tenker sunn fornuft så kommer svaret ganske tydelig frem for hvem som helst.