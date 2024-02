Henriette (20) skal bli best i verden: – Surrealistisk

Bare 17 år gammel tok Henriette Jæger sin første verdensrekord. Ungjenta fra Aremark i Østfold var spådd en lys fremtid innen friidretten.

Til sommeren skal den nå 20 år gamle jenta stille til start i OL i Paris.

– Det er surrealistisk. Det er noe av det største som blir arrangert på jorda. Det blir helt ekstremt å være med på, sier Henriette Jæger til TV 2.

Men omstendighetene har ikke alltid vært tilrettelagt for at 20-åringen skulle nå opp til de høydene hun nå er på vei mot.

– Vokst opp med ingenting



Kommunen som 20-åringen kommer fra, har et innbyggertall på litt over tusen mennesker. Med 81 prosent skog i området, er det ingen friidrettsbane å spore for friidrettsspirene. En 60-meterbane er alt det lille stedet har å by på.

Nærmeste friidrettshall ligger to timer unna – en vei.

– Vi har vokst opp med nesten ingenting. Man tenker litt tilbake på at det er veldig kult at man har blitt så god når man har trent på så dårlige fasiliteter, forteller aremarkingen.

– Det viser at det meste er mulig så lenge man er kreativ og innstilt på at det går an.

Mamma som trener

En av hovedpersonene i kulissene bak suksessen, er mor og trener Unn Merete Lie Jæger. Hun har selv drevet med spydkast i en årrekke, og er nå den største bidragsyteren til datterens suksess.

– Det er alltid spennende. Det er litt for spennende noen ganger å være på sidelinja. Når det er ditt eget kjøtt og blod så blir det noe ekstra med følelser og spenning, sier treneren.



TRENERMAMMA: Unn Merete Lie Jæger trener datteren Henriette (20). Her under finalen i 400 meter under NM i friidrett på Fana Stadion. Foto: Fredrik Hagen

Hun fortsetter:

– Men det er utrolig moro. Jeg er usedvanlig takknemlig for å få lov til å være trener og være med og oppleve dette.



Hun forteller at hun er utrolig imponert over datteren, men at hun frustreres av utfordringene som følger med det dårlige tilbudet av friidrettsbaner rundt om i landet.

– Sett generelt er det ganske utrolig at Norge har så mange gode friidrettsutøvere når vi har så dårlige treningsfasiliteter på landsbasis. Det er ganske kritikkverdig at det er så dårlig, forteller hun.

Menger seg med eliten

Tirsdag slo hun den friidrettsstjerna Amalie Iuel sin norske rekord på 400m innendørs i tjekkiske Ostrava. Den samme Amalie Iuel som hun en gang satt på Bislett Games og drømte om å bli så god som.

– Amalie har alltid vært et forbilde – både som person og idrettsutøver. Det er kult å komme opp på det nivået. Utrolig kult, forteller 20-åringen.

NORSK REKORD: Henriette Jæger slo Amalie Iuels norske rekord på 400m innendørs tirsdag. Her under Karsten Warholm Invitational i 2023. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Kjempetiden 51,57 leverte en solid andreplass til den norske jenta, bak den nederlandske superstjerna Lieke Klaver. Å løpe mot en utøver av et slikt kaliber, tror løperen selv kan være god erfaring å ha med seg.

– Det er veldig gøy og inspirerende. Ikke minst lærerikt. Jeg var veldig glad for at hun løp i går. Hun setter jo lista litt, så det er veldig gøy å se, forteller løperen.

Skadepreget

For noen sesonger siden, opplevde ungjenta et tretthetsbrudd som skulle prege to hele sesonger. Nå er hun tilbake på tartandekket for fullt, klar for å nå nye høyder.

Skadeperioden var krevende for både mor og datter, som måtte stå i det da det virket tyngst å skulle fortsette.

– Hun har alltid vært målbevisst. Så hun har ikke noen gang gitt opp, forteller Unn Merete.

– Hvordan er det å få se at innsatsen dere la inn da fungerte?

– Det er utrolig deilig. Du får et svar på at det er motgang. At du har gjort noe riktig, forteller treneren.