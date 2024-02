Henriette (20) beskyttes: – Mamma tar seg av det

Henriette Jæger omtaler det som «karrierens største år».

Både innendørs-VM i Glasgow, EM i Roma og OL i Paris venter for 20-åringen fra Aremark, som har hatt en pangstart på 2024.

Tre norske rekorder er allerede satt hittil i år – den siste i starten av februar, hvor hun smadret egen rekord på 400 meter innendørs med over sekundet.

Prestasjonene fører meg seg stor oppmerksomhet, både i inn- og utland.

STJERNESKUDD: Jæger har satt tre norske rekorder hittil i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Såpass stort har medietrykket rundt henne blitt at moren nå har tatt ansvaret for forespørslene som renner inn.

– Hun tenker seg om to ganger



– Det er flere henvendelser enn før. Men nå som mamma tar seg av det, så det er hun som merker det best, sier Jæger til TV 2.

Selv om det er veldig gøy med interesse, setter hun pris på at moren nå bistår slik at hun best bevarer fokuset på gode prestasjoner.



– Det er bra, for hun er flinkere enn meg til å si ifra om det ikke skulle passe. Jeg sier ofte bare ja, men hun tenker seg om to ganger. Derfor er det greit at det går til henne.



Mamma Unn Merete Lie Jæger, som selv er tidligere friidrettsutøver på toppnivå, har allerede vært klar på at hverdagen har forandret seg.

– Det har helt klart blitt litt annerledes, sa hun til Nettavisen nylig.



– Det har vært mange opp- og nedturer

Jæger ligger nå på niendeplass på årets verdensstatistikk innendørs.

– Vinteren har gått over all forventning, og jeg har virkelig fått se at treningen jeg legger ned fungerer. Det er veldig, veldig motiverende, sier hun.



– Det har vært mange opp- og nedturer. Jeg har hatt to tretthetsbrudd, og det tok utrolig lang tid. Det var en tung periode, og tok lang tid å komme tilbake fra. Men heldigvis har jeg lært mye. Nå er alt mye lysere.



I TOPPEN: Jæger avbildet under VM i Budapest i fjor sommer. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Hva er det viktigste du har lært?



– Å lytte til kroppen. Jeg husker en journalist som sa til meg at jeg måtte skynde meg sakte. Nå skjønner jeg mer og mer av hva han mente.



– En journalist?



– En journalist, svarer hun – og bryter ut i latter.



Nå er hun klar for innendørs-VM, hennes første i rekken.

– Jeg sier at målet i utgangspunktet er å komme seg til semifinalen, men det hadde vært utrolig gøy med en finale.