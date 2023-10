Hemmet etter skrekksmell - velger trygghet først

TØFFE TAK: Sophie Román Haugs forrige landskamp endte i en blodig affære. Nå er hun tilbake med et nytt image. Foto: Scanpix/Bildbyrån, montasje

Sist Norge vant en fotballkamp scoret Sophie Román Haug hat-trick.

Sist Norge tok poeng i en fotballkamp spilte Sophie Román Haug 90 minutter.

Sist Norge spilte fotballkamp tapte de. Da ble det kun to minutters spilletid for Sophie Román Haug .

– Det var ikke helt sånn jeg hadde sett for meg at det skulle gå, spesielt etter to minutter. Det var veldig kjedelig. Men det er godt å være tilbake, sier Liverpool-spissen i dag.

Blodig smell

Episoden hun forteller om er den som oppstod i åpningsminuttene av Norges Nations League-oppgjør mot Portugal i september. En lang ball inn i feltet ble jaktet på sedvanlig vis av Norges høyreiste angriper, som fikk et brutalt møte med en utrusende Ines Pereira i det portugisiske målet.

– Jeg håper jeg har lagt det bak meg nå, og så gleder jeg meg til å spille kamp igjen. Nå har jeg i fått rettet ut nesen, så det er jeg i hvert fall glad for, forteller Haug.

Konklusjonen var nemlig noen sting i ansiktet, brudd i nese og kinnbein. Etter litt tid på sidelinjen, vendte hun tilbake i kamp for Liverpool med en merkbar endring. Maske.

– Vi får se hvor lenge det blir. Jeg håper ikke det er så lenge til jeg er ferdig med den.

– Det gir jo en form for image. Er ikke det bra?

– Jeg vet ikke. Jeg foretrekker det helst uten, smiler 24-åringen.

Maske hemmer synsfeltet

Men det handler ikke bare om image.

Med maske i ansiktet, blir også deler av synsfeltet hemmet. Dette er var noe blant andre Premier League-stjernen Heung-min Son bekreftet at var med på å svekke prestasjonene hans forrige sesong, da han rett og slett ikke så ballen. Román Haug deler noe av det samme inntrykket.

– Det er klart at man registrerer at man har noe i ansiktet som ikke pleier å være der. Jeg ser jo den svarte fargen, så jeg merker jo at den er der. Samtidig så er det en trygghet når man har fått den trøkken som man har. Men det er klart at jeg foretrekker jo å spille uten.

– Du skal jo inn i noen dueller, så den tryggheten er kanskje viktigere enn det at den eventuelt skygger litt?

– Ja, det er klart. Hvis ikke jeg er 100 prosent trygg, så spiller jeg med maske. Og når jeg kjenner at jeg er klar for det, så ryker den fort.

MASKERT I DERBYET: Mot byrivalene Everton spilte Román Haug med maske. Hun har startet de to siste kampene for Liverpool. Foto: Lee Smith/Reuters

Hat-trick i VM

På Ullevaal har Román Haug denne uken gjennomført trening uten maske, og bekrefter at det gikk greit. TV 2s fotballekspert har allikevel forståelse om Norge-angriperen stiller med maske i kampen mot Frankrike fredag kveld.

– Jeg kan forstå at den sikkert er litt i veien, men jeg tror jeg hadde beskyttet nesen min jeg også om jeg hadde fått en så heftig trøkk som det så ut som hun fikk mot Portugal, sier Ingrid Ryland.

Den daværende Roma-spissen Román Haug kapret overskrifter jorden rundt da hennes hat-trick i VM sendte Norge videre til åttedelsfinale i sommer, og nok en gang er det sannsynlig at hun blir tildelt spissplassen i et norsk angrep uten en skadd Ada Stolsmo Hegerberg mot Frankrike i Nations League fredag.

– Det er klart at det er litt nye fjes her nå, men det gir mye sjanser. Jeg synes alle har stått på bra fra start nå, så jeg tror det blir bra. Jeg gleder meg til å gå på matten på fredag, sier angrepsspilleren.

Visste du at? Da Sophie Román Haug kom til LSK Kvinner fra Kløfta for åtte år siden, var Mimmi Löwfenius Veum allerede i LSK-angrepet. Román Haug sier følgende om sine første møter med angriperen som fredag kan bli hennes spisspartner på landslagsnivå for første gang: – Jeg husker faktisk veldig godt da jeg ble tatt opp i Lillestrøm. Hun var der fra starten, og hun var veldig flink til å ta meg godt imot. Hun tok meg litt under vingen da jeg kom til Lillestrøm, og vi har hatt et veldig godt forhold. Så å spille med henne igjen er jeg veldig glad for.

Enormt scoringssnitt

Totalt står Liverpool-spisen med åtte mål på 13 landskamper for Norge, et scoringssnitt på meget sterke 0,61. Til sammenligning har tidenes mestscorende på landslaget Isabell Herlovsen 67 mål på 133 kamper, et snitt på 0,5.

– Jeg er alltid veldig klar for å representere Norge, og jeg synes det er like stort hver gang, sier en ydmyk Román Haug.

Som altså kan bli «maskert helt» mot gigantene fra Frankrike fredag.

Der bør Norge ha poeng for ikke å bli akterutseilt i kampen om gruppeseier i Nations League.

Norges kamp mot Frankrike fredag ser du på NRK 2 fra 19.00. Bortekampen mot samme nasjon tirsdag sendes på TV 2.