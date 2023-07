– Jeg synes det er helt urimelig. Hva har det med den situasjonen her å gjøre? Den prosessen som har vært, har ingen ting med Champions League å gjøre, det sier Sander Sagosen til TV 2.

Det kommer etter utspillet fra Bundesliga-sjef Frank Bohmann som vil utestenge Kolstad fra Champions League, på grunn av de økonomiske problemene.

Onsdag formiddag hadde håndballklubben en pressekonferanse der de la frem løsningene på forhandlingene. Så stormet det rundt klubben nok en gang onsdag kveld, da Bohmann uttalte seg til den tyske lokal Kieler Nachrichten.

– Vi har stor forståelse at det er en offentlig sak og at det er mange som har interesse for det. Men til syvende og sist er dette en avtale mellom oss og klubben, sier Sagosen og legger til:

– Det vi har landet på er, som alle vet, at vi har akseptert for å opprettholde den sportslige satsingen fordi vi har så troen på dette. Vi trodde virkelig vi var ferdige i går (onsdag), og så er det en del andre som skal være med og ha noen formeninger om det.



– Konkurransevridning



Bohmann kaller situasjonen rundt Kolstad for en «konkurransevridning» og sier at det er «et løftebrudd ovenfor spillerne» og klubbene Flensburg, Kiel og de andre lagene som konkurrer om wildcard til CL.

ALVORLIG: Gøran Johannessen synes det er alvorlig at Frank Bohmann kommer med anklagene mot klubben. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Jeg synes anklagene er veldig alvorlige når du ikke kjenner til den saken som egentlig har vært. Han handler på det han har fått høre og vi sitter med mer fakta enn han. Jeg synes det er voldsomt, sier tidligere Flensburg-spiller Gøran Johannessen.



De reagerer på at klubben har blitt beskyldt for å lure Kiel eller Flensburg.

– Det er vi spillere som har valgt å gå til Kolstad fordi vi har mer lyst til å være med på dette enn det vi fikk forespeilet av dem. Jeg synes det er helt urimelige anklager for å være helt ærlig, legger Sagosen til.

Skjønner kritikken

Både spillerne og klubben har fått mye kritikk fra både Håndball-Norge og Håndball-Europa i etterkant av at nyheten ble kjent. Johannessen forteller at det har vært litt tøft med all kritikken.

– Det er ikke kjempegøy, men personlig så har jeg ikke lest så mye om det som står. Jeg har min sannhet og snakker med mine medspillere og Kolstad som klubb.

Bakspilleren er klar på at de har hatt en fin prosess med klubben gjennom forhandlingene og at han ikke har noe behov for å lese det som kommer frem i media.

FOKUS: Magnus Abelvik Rød forteller at det fremover handler om å ha fokus på seg selv. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg vet hva jeg tror på, og det er derfor jeg er her, sier Johannessen.

– Folk kommer til å mene det de ønsker å mene og det kan vi ikke gjøre noe med. Det handler om at vi har fokus på oss selv, sier Abelvik Rød som kom til Kolstad fra Flensburg i sommer.

– Skjønner dere at kritikken kommer?

– Mye av kritikken er sikkert litt berettiget, men når man tar opp hansken i Norge og virkelig skal prøve å få til noe og bygge opp noe, så er det litt trist at alle bruker enhver mulighet til å hakke ned på ting. Jeg håper at man på sikt kan heie litt på prosjektet og håpe at vi får det til, sier Sagosen.

STÅ SAMLET: Det har stormet hardt rundt Kolstad den siste uken. Nå håper stjernetrioen at de kan se fremover. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Preget alle

Den tidligere Kiel-spilleren forteller at de alle tre har fått interesse fra andre klubber den siste uken og at de har nok andre muligheter hvis det var det de ønsket.

– Jeg tror alle som har valgt å bli, har valgt det fordi vi har så stor tro på det. Vi har blitt enige om den løsningen som har blitt, og vi står bak klubben. Det er det her vi har lyst til å gjøre, meddeler Sagosen.



– Hvordan er stemningen i klubben?

– Det var litt uro når prosessen holdt på og det forstår jeg kjempegodt. Det har vært usikkerhet og det har berørt hele spillegruppa.

FREMOVER: Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød forteller at de nå skal ha fokus på se fremover. Foto: Anneli Isaksen/ TV2

– Det synes jeg er veldig viktig å belyse. Det er ikke bare oss spillere som har godtatt det lønnskuttet. Det er en klubb og en hel spillergruppe som har blitt berørt, sier Johannessen.

Selv om situasjonen har skapt mye reaksjoner og kritikk utad, er de alle enige om at spillergruppen og klubben står sterk samlet.

– Det som har skjedd er historie og det får vi ikke endret på. Det vi får endret på er måten vi presenterer oss på nå fremover. Både som klubb i Norge og Europa. Det skal være hovedfokus for Kolstad sin del, sier Abelvik Rød.