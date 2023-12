Helt taus: – Ikke forenlig

Stefan Strandberg (33) har ikke gitt et intervju etter nedrykket. Sportssjef Joacim Jonsson skulle ønske kapteinen stilte opp for pressen.

Søndag kveld ble marerittet for Vålerenga et faktum. Klubben rykket ned til OBOS-ligaen etter kvalik-tap mot Kristiansund.

– Det er fullstendig katastrofe og veldig, veldig trist for Vålerenga. Jeg har stor medlidelse for alle med hjerte for klubben, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

TRØST: Vålerenga-trener Geir Bakke får en god klem av styreleder Tuva Ørbeck Sørheim. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Slakter lederen

Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg ville ikke snakke med pressen etter nedturen mot KBK.

– Det er bemerkelsesverdig. Inn mot kampen har jeg full forståelse for det, men etter burde han selv med den enorme skuffelsen og ydmykelsen stå fremst i stormen. Det er ikke forenlig å ikke si noe etter klubben har rykket ned, sier Amankwah.

TV 2 har heller ikke lyktes i å få 33-åringen i tale mandag.

– De er ikke tilgjengelig. Spillerne gikk ut i ferie etter kampen i går, opplyser medieansvarlig Tina Wulf til TV 2.

Søndag uttalte hun til NRK at Strandberg ikke ønsket å snakke med pressen.



Amankwah ser kritisk på fremtiden til landslagsstopperen i Oslo-klubben.

– Med mindre han er topp, topp motivert for å spille i OBOS-ligaen bør han ikke være en del av Vålerenga 2024.

– Virker det som han er motivert?

REAGERER: TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Nei, ikke ut ifra mitt inntrykk. Når han snakker om at ting ikke ble som lovet så er det vel nå enda lenger unna det bildet han forespeilet seg.

– Det er ingenting av det han har vist i år som heller gjør han attraktiv for andre Eliteserien-klubber, fortsetter Amankwah.



– Han blir

SKUFFELSE: Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg og trener Geir Bakke. Foto: Annika Byrde / NTB

Sportssjef i Vålerenga, Joacim Jonsson, forteller at forsvarsspilleren blir værende.

– Stefan har kontrakt neste sesong og utgangspunktet er naturligvis at han blir. Jeg har ikke hørt noe annet, men jeg kommer til å ta en prat med samtlige spillere i løpet av de nærmeste to ukene, sier Jonsson.

– Skulle du helst ønsket at han stilte opp for pressen?

– Ja, jeg skjønner det er en enorm skuffelse og det er tungt, men vi ønsker å være så tilgjengelige som mulig. Vi må jo «face» situasjonen, det er det ikke tvil om. Han kommer sikkert til å stille opp utover, sier Jonsson.



Solbakken varsler prat

Strandberg er én av spillerne som Ståle Solbakken har brukt mye i sin regjeringstid på landslaget.

Norge-sjefen vil ikke si hva nedrykket betyr for Strandberg, men han varsler en prat med midtstopperen.

– Det skal jeg fortelle Stefan først før jeg forteller det til media, sier Solbakken.

– Det er litt forskjell på Eliteserien og OBOS-ligaen?

– Selvfølgelig er det det. På generelt grunnlag er det en selvfølge at jeg ønsker spillerne på høyest mulig nivå. Man vil jo helst ha alle spillerne i de fem store ligaene.



Strandberg uttalte i april at Vålerenga ikke var der de skulle ut ifra lovnadene han hadde fått.

PÅ LANDSLAGET: Stefan Strandberg og Ståle Solbakken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er kjedelig og det er jævlig kjedelig for meg og. Det er ikke til å legge skjul på, sa han til TV 2 før han senere la seg flat og beklaget til lagkameratene.

Det er også andre som har reagert på Strandbergs manglende oppmøte i media.

«Vålerenga kan ikke ha en kaptein som gjemmer seg når det blåser», skriver VG-kommentator Leif Welhaven.



– En av rollene som kaptein er å stå foran og ta støyten. Det er litt skuffende at han ikke gjør det, sier NRK-ekspert Carl Erik Torp til kanalen.