– Helt sykt. Helt legendarisk

HISTORISK GRUNN: Dennis Hauger og Aksel Lund Svindal står overfor en opplevelse de sent vil glemme. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Det legendariske 24-timersløpet i franske Le Mans fyller 100 år, og er både berømt og beryktet for sine triumfer og tragedier.

En drøy times togtur unna Paris ligger det National Geographic tidligere har omtalt som den største idrettsbegivenheten i verden.

Formel 2-fører Dennis Hauger og alpinlegenden Aksel Lund Svindal er blant førerne som skal varme opp omtrent 280 000 motorsportfrelste fans før hovedløpet starter lørdag ettermiddag.

Ikonisk

– Jeg synes det er helt sykt å skulle kjøre her. Det er helt legendarisk, sier Svindal til TV 2.

FULL FEST: Åpningsparaden fredag trakk vanvittige folkemengder til Le Mans sentrum. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Porsche Carrera Cup, som Svindal konkurrerer i til vanlig, er nemlig lagt til Le Mans-helgen i forbindelse med det tyske merkets 75-årsjubileum.

TV 2 overvar kvalifiseringen fredag morgen. Hauger er invitert som gjestefører.

– Det er et ekstremt stort løp, med en helt vill atmosfære. Det er utrolig kult å bli invitert. Det er mye nytt, men spennende og morsomt å være her. Det er en av de morsomste banene jeg har kjørt. Banen er lang, og har litt av alt. Det er helt sykt å være med på, sier 20-åringen.

GLISER: Dennis Hauger koser seg i Formel 2-pausen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Vi blir som et oppvarmingsband på det som er en festival i like stor grad som et billøp. Det er helt vilt, sier Svindal, som strålte på Porsches kick-off fredag – der han sto side om side med Hollywood-kameraten Patrick Dempsey, også kjent som «McDreamy» fra suksesserien Grey's Anatomy.

STJERNER: Skuespillerstjernen Patrick Dempsey (t.h) eier Dempsey Racing. Han er god kamerat med Aksel Lund Svindal. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Ligner ikke grisen

Mange kaller Le Mans verdens største sportsbilløp.

– Det er et idrettsarrangement som ikke ligner grisen. Måten det snur byen på hodet på, er det ingen andre arrangementer som er i nærheten av, sier Simen Næss Hagen, redaktør i bilsportnettstedet parcfermé.no.



Gjennom et helt døgn, tilsvarende 19 Formel 1-løp back to back, må sjåførene være 100 prosent påskrudd. Om natten er kun 20 prosent av banen opplyst.

Så lite som et sekunds konsentrasjonssvikt kan føre til at muligheten for seier rives i fillebiter, mens besluttsomme og selvsikre førere kan oppnå heltestatus livet ut.

– Det krever helt spesielle mentale forberedelser fra førerne. Banekarakteren er helt unik, med kombinasjon av landevei og permanent racingbane, sier Næss Hagen.

Bilfabrikkene som kjører Le Mans stresstester sine siste innovasjoner til det ytterste.

Den aller største tragedien inntraff i 1955, da en Mercedes krasjet i høy hastighet og brennende vrakdeler ble kastet inn i folkemengden. 84 personer omkom.



TRAGEDIE: 11. juni 1955 står igjen som en helsvart dag for motorsporten. Foto: AFP

– Det er den mest grusomme hendelsen i motorsportens historie. Det så ut som en krigssone, sier Næss Hagen.

Totalt har 22 førere mistet livet her, sist i 2013. Danske Allan Simonsens bil snurret rundt og krasjet med førerdøren sidelengs inn i en barriere.

Av triumfer står danske Tom Kristensen igjen som Mr. Le Mans; ni seiere (seks på rad fra 2000 til 2005) gjør ham til den mestvinnende føreren i det ikoniske løpet.