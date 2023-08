Søndag sikret Spania seg et historisk VM-trofé. I etterkant av seieren over England er det presidenten i det spanske fotballforbundet som har stått for de fleste reaksjonene.



Under medaljeutdelingen kysset Luis Rubiales den spanske angrepsspilleren Jenni Hermoso på munnen, da han gratulerte den ferske verdensmesteren.

Like etter at de spanske spillerne hadde løftet trofeet, uttalte angrepsspilleren at hun ikke var særlig begeistret.

– Jeg likte det ikke. Hva kunne jeg gjøre, sa Hermoso i en livestream på Instagram.

– Helt målløs

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland forteller at hun først ble forvirret om det var noe mellom sjefen og spilleren.

– Jeg klarer ikke å sette helt ord på det. Man gjør ikke sånt. Jeg blir helt målløs, det er helt sykt. Du gjør ikke det bak lukkede dører eller på verdensscenen, sier Ryland.

Til Radio Marca sa Rubiales etter reaksjonene at han ikke forstår hvorfor det har blitt så mye oppmerksomhet rundt kysset.

– Kysset med Jenni? Det er idioter over alt. Når to personer viser en liten hengivenhet, kan vi ikke høre på idioti. Vi er mestere og det er det som blir med meg, sier den spanske sjefen om kritikerne.

REAGERER: TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland reagerer på presidentens uttalelse og handling. Foto: Pål S. Schaathun

Rubiales bagatelliseringen av hendelsen får TV 2s ekspert til å reagere.

– Hvorfor gjorde han ikke det med sin gode venn, landslagstrener Jorge Vilda?

– Det at han ikke skjønner at dette ikke er greit, som det virker som, er jo bare helt hinsides. Det beviser bare hvor langt vi har å gå på enkelte områder.

Endret mening

I ettertid har Hermoso endret mening om hendelsen.

– Det var en helt spontan greie fra begge som kom av den voldsomme gleden av å vinne VM, siterer nyhetsbyrået AFP henne på.



Ryland forteller at det sier noe om maktforholdet mellom forbundet og spillerne.

– Man får ikke gode vibber av det i det hele tatt. Det kan virke som det er noe hun er pålagt å si og det gjør det bare verre.

Det at Spania ble verdensmestre for første gang, har vært mindre i fokus hos flere utenlandske medier. TV 2s ekspert, mener at Rubiales har skylden for det.

– Det er hans feil at det ikke er fokus på at de vinner VM. Det er absurd at han kan bagatellisere det.

HARDT VÆR: Presidenten i det spanske fotballforbundet Luis Rubiales har vært i hardt vær etter å ha kysset sin egen spiller på munnen. Foto: FRANCK FIFE

Kultur- og idrettsminister i Spania, Miquel Iceta går ut og krever at sjefen i forbundet skal gå ut å beklage seg.

– Vi lever i en tid med likestilling, rettigheter og respekt for kvinner. Vi må alle være forsiktige i våre handlinger og holdninger. Jeg mener det er uakseptabelt å kysse en spiller på munnen for å gratulere henne, skriver Marca.

Mandag gikk president ut og beklaget oppførselen sin.

– Jeg tok nok feil. jeg må innrømme det. Det var uten vond tro i øyeblikket med full overtenning. Vi så det naturlig, men utenfor har det skapt reaksjoner. Jeg må be om unnskyldning, lære av det og jeg må være mer forsiktig, sier Rubiales til Marca,