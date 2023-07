Helstrup forlenger til 2025: – Et brennende ønske

– Jeg er glad for å sitte her nå. Det har vært noen fine år, sier Gaute Helstrup etter at det ble kjent at han forlenger med Tromsø IL.

– Det har vært et veldig bra år fra i fjor sommer og frem til nå. Vi har et godt utgangspunkt inn mot høsten nå, som er utrolig bra - hvor vi kan rette et knallhardt fokus inn mot det. Vi har en spillergruppe som jobber utrolig godt, legger han til.

Tidligere denne uka ble det klart at ledelsen i TIL ønsket en avklaring om Helstrups framtid i løpet av uka.

Det betyr at Helstrup ikke er aktuell som trener i Lillestrøm.

– Jeg har hatt et brennende ønske om at vi skal gjøre det bra på kortsikt, sier han til TV 2.

Helstrup signerte med klubben i 2020.



– Jeg er også utrolig glad for å ha med Jørgen videre, sier Helstrup.

– Takker for tilliten videre. Stiller meg bak det gaute sier, og ser veldig offensivt på fremtiden med klubben og den fortsettelsen med spillergruppen og de mulighetene vi har, sier assistenttrener Jørgen Vik.

– Sitter ikke og ser på

Søndag skrev TV 2 at Tromsø-trener Gaute Helstrup er ønsket som Geir Bakkes erstatter i Lillestrøm.



Tirsdag kom Tromsø IL med en uttalelse om hva som var status på Helstrup.

«Som klubb forstår vi at noen er redde for intern uro når slike saker pågår, men alle som observerer våre treninger ser et enormt dedikert team, trenere som spillere, som jobber beinhardt med utvikling og en plan om å slå Brann kommende søndag,» står det i uttalelsen.

– Klubben, og jeg snakker for alle i klubben, er imponerte over det A-laget har prestert med Gaute som hovedtrener, sier daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes.

– Dette sitter vi selvsagt ikke og ser på. Vårt store ønske er å bygge videre med Gaute i spissen og vi er villige til strekke strikken lenger enn vi kan for å sikre oss dette, uttalte Alapnes tirsdag.