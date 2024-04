Hellig æreskodeks: – Vil se stygg og slem ut

Blod, svette, tårer – og skjegg. Masse skjegg.



Det hellige ritualet handler om å stå sammen helt til det siste.



Om å ofre egen forfengelighet for å skremme fienden.

Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Jo lenger skjegget blir, jo nærmere målet er man.

Sluttspillskjegget har for lengst blitt en tradisjon i hockeyverden.

Regelen er enkel. Man barberer seg ikke før man har vunnet eller blitt eliminert fra sluttspillet.

Den overtroiske praksisen startet på 80-tallet i NHL, og lever fortsatt i beste velgående.

Også i de brennhete finaleoppgjørene mellom erkerivalene Vålerenga og Storhamar.

Nå viser de involverte profilene fram sine mektige og mindre mektige skjegg før kampen om «bøtta» avgjøres – og deler sine tanker om det ufravikelige løftet.

Jacob Lundell Noer, Storhamar

– Hvor fornøyd jeg er? Jeg gir det seks av ti. Jeg sikter mot fatter’n. Han er ti av ti. Det må bare bli litt fyldigere. Jeg har ikke blitt 30 år ennå, så jeg har fortsatt noen år på meg – og det kommer til å bli bedre. Hvorfor dette fortsatt er en greie, vet jeg ikke. Men det er kult. Man vil se stygg og slem ut. Jeg tar ikke håret et eneste sted på kroppen. Ikke huet, ikke balla.

Martin Johnsen, Storhamar

– Skjegget mitt er ikke all verden. Det er som kjønnshår i ansiktet. Vi har andre karer med mer hår i trynet, men jeg får ikke hjelp av far, for å si det sånn. Genene er dårlige der, men jeg må gjøre mitt beste, selv om resultatet ikke blir så pent.

Jørgen Karterud, Vålerenga

– Jeg er egentlig ikke fornøyd med skjegget. Jeg vinner mest og er best uten. Men nå har det faktisk grodd litt. Det er ikke så gærent, men jeg må kanskje få farget det!



Didrik Nøkleby Svendsen, Vålerenga

– Jeg er ganske fornøyd med skjegget mitt, jeg. Topp tre på laget, vil jeg si. Men det er klør litt. Jeg bruker olje for å ta vare på det. Hva greia er? Det er vel det at man er i en egen boble, og at det ikke skal spille noen rolle hvordan man ser ut, uansett om man har mye skjegg og hår, eller skulle miste en tann.



Villiam Strøm, Storhamar

– Jeg har alltid syntes sluttspillskjegg har vært dritkult. Det å se store, skumle backer med langt skjegg. Man tenker bare «shit!» når de kommer med senket bryn og et teppe i trynet. Selv tok jeg alt i november, og sluttet å trimme det for én og en halv måned siden. Jeg har ganske bra skjegg til vanlig, og har sånn sett tjuvstartet litt. Men det begynner å bli for langt, barten går over munnen nå.

Daniel Bøen Rokseth, Vålerenga

– Jeg kommer litt bedre ut enn flere andre her, så jeg er greit fornøyd. Jeg tror jeg tjuvstartet med to uker, men det er det. Det er Didrik eller meg som har det beste skjegget på laget, vi har begge litt rødskjær over det og jeg synes vi kler det.



Kenneth Pappalardo Gulbrandsen, Storhamar

– Det er første gang jeg har spart litt. Jeg har ikke spart siden jeg ble født. Det er helt OK. Det kommer seg. Jeg husker da jeg var liten og så på sluttspill. Da var det alltid mye skjegg. Og det er absolutt ikke lov å ta det. Det gjør man bare ikke.

Stian Solberg, Vålerenga

– Jeg har aldri prøvd å spare, men er fornøyd med kotelettene på siden her. Det er litt dårligere under her, men jeg kunne ikke forvente for mye. Hvem på laget som har dårligst skjegg? Det må være nummer ni, Christian Torrissen.

Christian Torrissen, Vålerenga

– Jeg er ikke veldig fornøyd, det er jeg ikke. Men Stian Solberg har ikke så veldig mye å skryte av selv. Med årene er jeg sikker på at jeg kommer jeg til å få bra skjegg.

Adrian Saxrud Danielsen, Storhamar

– Jeg er midt på treet fornøyd. Villiam Strøm har det beste skjegget. Jeg tar ikke overalt på kroppen, for noe må vedlikeholdes litt. Hvis ikke blir det ugreit.

Eirik Salsten, Storhamar

– Å ta skjegget har aldri vært et tema. Det startet i NHL, har alltid vært sånn og vil alltid være sånn. Skjegget er et tegn på at man har vært med lenge, det er en indikator på at man ennå ikke er ute. Martin Johnsen og Pappalardo har dårligst skjegg på laget. Selv er jeg topp ti på laget. 6. plass, kanskje.

