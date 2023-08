– Hele banen er løftet en meter, så den ser grei ut, men under er det minimum en halvmeter med vann. Hele banen ligger og flyter, sier banemester i Faaberg Fotball, Bjørn Lykstad.

Siden mandag har ekstremværet «Hans» herjet i store deler av Sør-Norge.

Ekstreme mengder med nedbør og vind har ødelagt flere idrettsanlegg i de herjet områdene-

For bare ett år siden fikk fotballklubben ny kunstgressbane. Det etter at den forrige ble ødelagt av flom for ti år siden.

Nå er fotballbanen på Fåberg i Lillehammer igjen dekket av vann.

– Det er jo litt trist og vemodig. Det har skjedd tre ganger før, sier banemesteren.

«HANS»: Flomvollen som skal sikre at fotballbanene ikke blir ødelagt av flom klarte ikke å stå i mot ekstremværet «Hans». Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

– En del av problemet



I nærheten av banene har klubben bygget en flomvoll som skal stå imot store mengder med vann.

Den de har i dag er 250 meter bred, to meter høy og er bygget med rundt 20 000 kubikk av matjord og leire. Den var ment til å skulle stå imot vårflommen.

Klubben hadde planer om å gjøre flomvollen større etter Fåberg-turneringen som de arrangerer 18.–20. august.

– Dessverre så kom den «Hansen» oss i forkjøpet og ødela litt for de planene. Jeg ønsker fortsatt at vi skal gjøre det. Banen her må fikses.



BEKYMRET: Banemester Bjørn Lykstad er bekymret for banen ikke står litt å reddes. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Lykstad forklarer at et av de nye veiprosjektene, hvor det ble bygget en rundkjøring, er grunnen for at banen i dag er dekket av vann.

«Veslaelva», som ved flomsituasjoner skulle holde igjen store vannmengder ble stengt av.



– Det er en del av problemet her nå. Det er vanskelig å få gjort noe med gjennom dugnader og vaffelsteking.



– Det må gjøres andre tiltak slik at et privat idrettslag skal slippe å slite med dette her nesten årlig, sier Lykstad.

– Vasset inn på banen

Allerede rundt klokken 12 onsdag forsto banemesteren at flomvollen ikke ville holde igjen den enorme vannmengden.

– Da begynte vannet å fosse inn. Det var helt sjanseløst. Jeg tviler på at vi kan redde banen, men jeg har et håp om det, sier Lykstad.

– Hva må gjøres her for at det skal kunne spilles fotball igjen?

– Det er et godt spørsmål. Vi må få en ordentlig takstmann til å se på det. Det er viktig at vi som ikke har så god greie på det ikke gjør altfor mye med det før vi har det. Når takstmannen har vært her, så får vi se hvor mye vi klarer å redde av banen slik at den eventuell kan trenes på, sier banemesteren.

Onsdag natt var Lykstad på banen for å sjekke forholdene, noe som ble en spesiell opplevelse.

– Da vasset vi inn på banen. Vannet rakk oss helt opp til hofta.



Kunstgressmatta i Fåberg flyter i flomvannet. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Vil nok ligge under vann

Idrettsanlegget til Hønefoss Ballklubb er også hardt ramma av ekstremværet.

Idrettsparken ligger ved Schjongslunden, som er på det laveste punktet i Hønefoss. Der har de flere fotballbaner, stadion, flerbrukshall og basketballhall.

– Enn så lenge er det ikke fotballbanene under vann, men det vil de nok være i løpet av dagen, sier Knut Emil Kolstø, daglig leier i Hønefoss Ballklubb til TV 2 like før klokken 10.00.

Når TV 2 kom til området klokken 12.30 torsdag ble de stoppet av politiet som holdt på sperret området.



Dronebilder fra Hønefoss etter ekstremværet «Hans». Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Han forteller at det er ventet mellom 50 og 100 millimeter med regn over bakkenivå.

– Jeg håper ikke det bli så mye. Akkurat nå er det oppholdsvær og det har ikke regnet i natt. Vi håper at det ikke blir så ekstremt, sier han.

Basketballhallen som er nærmest elven, er helt omringet av vann.

– Dette er ikke gøy. Vi jobber nå med å sikre alt med sandsekker.

UNDER VANN: Fotballbanen i Hønefoss vil nok ligge under vann i løpet av dagen i følge Knut Emil Kolstø, daglig leier i Hønefoss Ballklubb. Foto: Hønefoss Ballklubb
NÆRMER SEG: Vannet nærmer seg fotballbanen. Foto: Hønefoss Ballklubb

– Vi har flyttet det meste opp til andre etasje, de stedene vi har det. Kolstø har heldigvis troen på at de været ikke gir permanente ødeleggelser.

– Det blir vel mest opprydding av kvist og steiner. Hva som skjer med bygningene som er noe annet, det får vi nesten bare vente og se. Vi har gjort alt vi kan, sier Kolstø.

55 centimeter

Sør-Aurdal har også rødt farevarsel for flom. Idrettsanlegget til Bagn IL er ikke rammet, men det er derimot klubbhuset.

– Det er bygd flomvoll rundt banen, men vi kan ikke se bort ifra at den blir rammet etter hvert, sier Steinar Skjerve, leder i Bagn IL.

Like i nærheten har klubben deres lokale, som nå står under vann.

Bilde inne i klubbhuset i Sør-Aurdal. Foto: Bagn IL
Bilde utenfor garasjen til klubbhuset. Foto: Bagn IL
Vannmassen stiger inne i garasjen. Foto: Bagn IL

– Da vi var der i går på dagen for å redde ting så var det kommet 10 centimeter med vann inn. Senere på dagen var det 55 centimeter, sier Skjerve, som ennå ikke har vært og sett hvordan det ser ut i dag, torsdag.

– Det er klart at dette er kjedelig, men hva skal vi gjøre?

Han er tydelig på at dette bare er ting og at det er mange som er hardere rammet enn dem. Likevel synes han det er kjedelig.

– Vi har akkurat fått satt i stad kjøkken og oppholdsrom. Der har vi bare fått stekt to Grandiosa, så vi får se hvordan det står til når det gir seg, sier han.