Heges (46) beintøffe dilemma: – På bekostning av eget barn

ILDSJEL: Hege Ajer Petteerson brenner for barn og ungdom i Furuset IL i Oslo, men har flere ganger vurdert å slutte i vervet som frivillig styreleder. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

FURUSET (TV 2): Hver dag tar Hege Ajer Petterson tøffe valg som får konsekvenser for egen samvittighet.

– Jeg har en sønn på tolv år som vil jeg skal være mer hjemme. Det sier han ganske ofte. Det er et dilemma, forteller Hege Ajer Petterson.



47-åringen sjonglerer tilværelsen som mor, advokat og frivillig styreleder i Furuset Fotball.

Til tider er det grisetøft. Petterson er blitt vant til følelsen av å ikke strekke til.

– Skal jeg organisere fotball for hele nabolaget, eller være hjemme og følge opp lekselesingen med ham?



– Det blir for mange arbeidstimer, og går på bekostning av eget barn og familien. Sønnen min lider ingen nød, han har tross alt en far. Men det hadde vært fint om flere var med på å dra lasset.



VARMT MØTE: Petterson (t.h) får en klem av idrettspresident Zaineb Al-Samarai på besøk i Furuset Forum. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Treffer nerven i problemstillingen

Alarmklokkene har ringt lenge.

Det som én gang var selve hjørnestenen i den norske idrettsbevegelsen, kan være i ferd med å slå sprekker.

Ildsjelene brenner seg ut.

Frivillighetsutfordringene i norske idrettslag, spesielt i levekårsutsatte områder, forsterket seg etter pandemien. Den beskrives som skjør.

Nå mener to norske idrettstopper vi står overfor et veiskille.

– Uten frivillighet vil veldig mange av våre viktigste samfunnsaktører bli svekket. Idretten er Norges viktigste inkluderings- og integreringsarena, og en løsning på veldig mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor. Det er mye som står på spill, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.



IDRETTSPRESiDENT: Zaineb Al-Samarai er bekymret over den norske dugadsåndens fremtid, men trakk likevel på smilebåndet da hun ble bedt om å posere på isen på Furuset. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, mener spørsmålet handler om hvorvidt samfunnet ønsker at alle barn skal kunne delta i idretten i framtiden.

– Heges situasjon treffer nerven i problemstillingen. Det de frivillige trenger er følelsen av å bli sett, bli forstått og å få støtte. Når de føler mer motbør enn støtte, går luften ut av ballongen.

100 millioner kroner

Brekke er tindrende klar i sitt krav til egen kommune: 100 millioner kroner.

TYDELIG: Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Halvparten av dem skal gå til deltakelse for alle – uavhengig av foreldrenes økonomi, mens 30 millioner skal tilskrives satsing på barn og unge.

– Vi ser nemlig at svaret ligger i ungdommen selv.



Oslo Idrettskrets har opplevd stor suksess med prosjektet «Osloidrettens trenerskole», der ungdommer lønnes for å tre inn som trenere i egen klubb.

En av dem er 20 år gamle Nur. Hun ble rekruttert som 17-åring, og «elsker» jobben.

– Jeg er veldig glad i folk, og studerer sykepleie. Det jeg gjør her nå, kommer til å bety veldig mye for meg om noen år, smiler hun, og legger til:



– Dette gir meg glede!



BLID: 20 år gamle Nur Hannah Fulayi trives som ungdomsarbeider i Furuset IL. Barn og unge pekes på som en viktig del av svaret på frivillighetskrisen flere norske idrettslag opplever. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Frykter svenske tilstander

Idrettspresident Al-Samarai er imponert over hvordan Furuset bruker unge fra nærmiljøet som gode rollemodeller og fremtidig frivillige i norsk idrett.

Samtidig er hun klokkeklar på at den norske dugnadskulturens eksistens må kjempes for. Hvis ikke peker på hun på nabolandet Sverige som et eksempel på hvor galt det i ytterste konsekvens kan gå.

– Det er jo veldig skummelt, innleder hun.



– Og selvfølgelig frykter vi det. Det ville være rart å si noe annet. Men jeg håper at vi, med rollen vi vet idretten spiller i samfunnet, forstår at det trengs ekstra økonomiske muskler for å ikke havne der. Vi må forstå viktigheten av oss som samfunnsaktør, og det å spille på lag.



SPISSET ØRENE: Idrettspresident Zaineb Al-Samarai lyttet til ledere og trenere i Furuset om deres erfaringer knyttet til frivilighetsutfordringer og aktivitetsskolen deres. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er generalsekretær Brekke i Oslo Idrettskrets enig i.

– Etter de siste tiders oppslag om voldshendelser, rasisme og ting som ingen av oss liker, er idretten blitt enda viktigere, sier Brekke, og avslutter:

– Politikerne våre bør være oppriktig opptatte av at idretten er en del av løsningen på utfordringene. Ta oss på alvor, for viljen og gjennomføringskraften i idretten er helt fenomenal.