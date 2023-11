Hegerberg tar oppgjør: – Der jeg har følt meg mest håpløs

Fredag fra kl. 18.30: Se Norge-Portugal på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.

Lørdagens smertehyl fra Mimmi Löfwenius Veum på Ullevaal stadion sitter i hos alle som hørte dem.

Vålerenga- og Norge-spissen forlot cupfinalen i tårer, og tirsdag ble det bekreftet av klubben av 29-åringen har pådratt seg en alvorlig kneskade og er ute minst et år.

Stjernespiller Ada Hegerberg (28) vet bedre enn de fleste hvordan spisskollegaen har det.

– Som kvinne har jeg stått i den situasjonen selv, og stått overfor alvorlige skader. Det er vel kanskje der jeg har følt meg mest håpløs i min karriere, med så lite hjelp og kompetanse som det er rundt spesielt kroppene våre. Kvinnekroppen. Statistikken er brutal, spesielt på kneskader til kvinner, sier Hegerberg til TV 2 på et pressetreff.

SPRUDLER: Ada Hegerberg er tilbake i landslagstroppen for første gang siden VM, og er klar for landskamp på fredag. Foto: Terje Pedersen

Måldronningen spør seg om det er nok kunnskap om de kvinnelige toppidrettsutøvernes kropper, for eksempel knyttet til trening og restitusjon.

– Vi er nødt til å stille en del spørsmål rundt det. Fotballen har lyst til å ha de beste spillerne i gamet og, da er vi nødt til å ha dem på banen. Det er en ekstrem utfordring som er nødt til å bli tatt tak i nå. Intensiteten går opp og det kreves mer og mer av oss som individer. Vi trenger og hjelp til å vite hva som må gjøres for absolutt å ta bedre vare på spillerne, fortsetter hun.

Hegerberg mener at det fortsatt er en vei å gå på damesiden, selv helt i toppen.

Hun er også kritisk til hvilken rolle spillerne har når avgjørelser tas i for eksempel Fifa og Uefa.

– Det blir flere og flere kamper. Men det er ingen som har en dialog med dem som faktisk utøver spillet. Det er en brutal realitet, og situasjonen kommer bare til å fortsette hvis den ikke blir tatt tak i, sier måldronningen.

Samtidig som Löfwenius-bekreftelsen kom, trente resten av landslaget på angriperens klubbarena Intility, og etterpå var flere av spillerne preget da de omtalte sin landslagsvenninne.

Også Leif Gunnar Smerud, som selv var til stede på cupfinalen, kjente på hele følelsesregisteret.

– Det er veldig tragisk. Jeg fikk veldig, veldig vondt av henne. Hun har kjempet så hardt og kommet seg tilbake, og var på en fantastisk opptur. Det å få det slaget i trynet er trist og tragisk, men hvis det er en som kan komme sterkt tilbake så tror jeg det er Mimmi, sier landslagssjefen.

VIKTIG BRIKKE SIST: Under debuten mot Frankrike på Ullevaal var Mimmi Löwfenius Veum blant de aller ivrigste på Ullevaal-gresset. Foto: Frederik Ringnes

– Skjærer i sjelen

For Cecilie Hauståker Fiskertrand var Löfwenius-skaden ekstra tung å ta innover seg. For under ett år siden var de to lagvenninner i LSK Kvinner, på vei tilbake fra hver sin korsbåndsskade.

– Det er helt forferdelig. Vi gikk gjennom det der sammen, og nå må hun gjøre det en gang til når hun virkelig var på gang. Det er skikkelig trist. Den panikken i det hylet skjærer i sjelen. Det er helt forferdelig. Det er hjerteskjærende. Jeg får på ekte vondt i hjertet, sier landslagskeeperen.

Fiskerstrand vet hva som må til for å komme tilbake, men vet også mer enn de fleste hva som bor i nettopp Löfwenius Veum.

– Den rehaben hun hadde første gangen var helt rå. Hun er beinhard og jobbet knallhardt, og har en kropp som responderer bra i en rehab. Hvis hun bestemmer seg for det, så er jeg ikke i tvil om at hun kan klare det, sier keeperstjernen, før hun uoppfordret fortsetter:

– Vi er nødt til å finne ut av det. For det er så trist å stå her og snakke om dette her. Spesielt med spillere som henne, som har gjort det en gang for ikke så lenge siden, og så skjer det igjen. Det er så typisk at det skjer når spillere virkelig er på gang.

Og med «å finne ut av det», refererer Fiskerstrand til det stadig økende omfanget av kneskader på kvinnesiden av fotballen. Bare det siste året har verdensstjerner som blant andre Alexia Putellas, Beth Mead, Leah Williamson, Vivianne Miedema, Marie-Antoinette Katoto og Catarina Macario gjennomgått det samme.

MISTET EM: Alexia Putellas' korsbånd røk samme uken som EM startet i fjor. Den spanske eleganten var ikke tilbake før året etter, og spilte kun en sportslig birolle i VM-gullet i sommer. Foto: Molly Darlington/Reuters

Flere av landslagets aller største profiler har også gjennomgått den samme skrekkskaden som det et røket korsbånd er.

Guro Bergsvand forteller om hvor mye som ligger bak, både fysisk og mentalt.

– Det er jo en knekk. Det er lenge å være på sidelinjen. Du skal gjøre mye trening alene. Det handler om å være mentalt sterk og bygge seg opp igjen og ta små skritt dag for dag. Ta de små seierne. Men jeg skal ikke legge skjul på at det er blytungt. Man er lenge ute. Men man må håpe at man kommer sterkt tilbake, se fremover og håpe at man får med seg noe gøy når man kommer tilbake, sier Brighton-spilleren, som selv har fått en karriere i toppfotballen etter alvorlig kneskade på et tidlig stadium.

– Vi ser det i hele Europa

Vålerenga-trener Nils Lexerød er også klar på at tematikken er noe som må jobbes med.

– Det er en problemstilling som er ekstremt viktig å finne ut mer av. Det er ikke bare i Norge vi har det problemet nå. Vi ser det i hele Europa. Det er for mange spillere som får avbrekk i karrieren sin med korsbåndsskader. Hva som er de viktigste faktorene vet man jo ikke fullt og helt, men jeg tror en av de tingene man skal se på er økningen i kampbelastning som de beste spillerne nå opplever på kort tid, sier den nybakte seriemesteren.

Lexerød påpeker at diskusjonen er relevant for begge kjønn. Likevel er det et ubestridelig faktum at det nå spilles flere kamper, både på klubblagsnivå og på landslagsnivå, enn noensinne på kvinnesiden av fotballen.

LEI SEG: Nils Lexerød og Vålerenga-miljøet er opptatt av å ta vare på Löwfenius Veum etter den stygge skaden. Foto: Andreas Molland, TV 2

– I Norge spiller vi mer i Toppserien, du har Nations League i stedet for treningskampene med landslag, du har en utvidet europacup. Den retningen går kvinnefotballen i, og det er isolert sett riktig. Og så må man finne ut av i hvilket tempo det skal gå. For det er viktig at spillerne får en tilpasning til det og at vi ivaretar spillernes helse i det, sier VIF-sjefen.

Löfwenius Veum skulle egentlig vært en del av troppen, i det som frem til lørdagens cupfinale-skrekkskade var en eneste stor jubelhøst for den svensk-norske angriperen.

Etter overgangen fra LSK Kvinner til Vålerenga i sommer har hun blomstret, fått debut på A-landslaget og vunnet seriemesterskap.

– Alle i Vålerenga er veldig preget, fordi vi er blitt veldig glad i Mimmi. Hun kom i sommer og tok hele miljøet vårt med storm. Først og fremst er vi veldig lei oss på hennes vegne. Hun mister hele neste sesong etter å ha vært på sitt kanskje beste sted i karrieren akkurat da dette skjedde. Vi er først og fremst opptatt av å ta godt vare på Mimmi, sier Lexerød.

