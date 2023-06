Hegerberg senker VM-forventningene: – Vi må vite hvor vi står

Ada Stolsmo Hegerberg trente alternativt under mandagens landslagstrening på Ullevaal stadion før VM 2023 i Australia og New Zealand. Foto: Frederik Ringnes

ULLEVAAL STADION (TV 2): Landslagsstjernen forklarer de nøkterne målene, mens Caroline Graham Hansen gjerne ser at Hegerberg går til Barcelona.

Norge er i gang med forberedelsene på til sommerens VM. Landslagssjef Hege Riise er nøktern i sitt mål for mesterskapet.

– Vi har mål om å vinne puljen, og så vet vi at veien videre er Japan eller Spania. Vi har håp om å komme i posisjon til å spille mot dem, sier Riise.

Det målet ble trenerne og spillergruppen enige om ved forrige samling.

Til sammenligning var målsettingen i fjorårets EM å nå semifinale.

Ada Hegerberg møtte pressen på Ullevaal Stadion. Foto: Frederik Ringnes

– Er det ikke et litt defensivt mål?



– Jeg skjønner spørsmålet. Vi kommer fra et mesterskap som ikke var bra nok. Vi må vite hvor vi står. Jeg synes det er en fin målsetting, sier Ada Hegerberg, og legger til:

– Målsetting er veldig viktig når du skal inn i mesterskap. Det skal lyse ambisjon, men også realitet. Jeg synes det er et fint utgangspunkt.

Barcelona-interesse

TV 2 kjenner til at Barcelona har hatt en langvarig interesse for landslagsspissen.

Hegerberg ønsker ikke å si noe om ryktene.

– Ingen kommentar, som de sier. Jeg har ett år igjen av kontrakten min og det tar jeg med knusende ro, sier Hegerberg.



Landslagskollega Caroline Graham Hansen er ikke fremmed for å få Hegerberg som lagkamerat i Barcelona.

– Det er en veldig bra spiller, og alle vet at Ada kan score mye mål. Hun hadde styrket ethvert europeisk topplag. Det er alltid ja takk til folk som kan score mye mål, sier barcelonaspilleren med et smil.



– Føler meg bra

Det er foreløpig bare utenlandsproffene som er samlet i Oslo. Toppseriespillerne er fortsatt bundet til klubbene sine.

– Jeg ønsket at Toppserien skulle være tidligere ferdig, men sånn ble det ikke. Vi får gjøre det beste vi kan, sier Hege Riise.

Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen ser gjerne at Ada Hegerberg går til Barcelona. Foto: Frederik Ringnes

Ada Hegerberg trente alternativt, og var ikke med på fotballøkta under mandagens trening.

– Det er bare belastningsstyring. Jeg føler meg bra og har kontroll på kroppen min, sier Lyon-spissen.

Bak lukkede dører

Norge skal ikke spille noen offisielle kamper før mesterskapet, men det blir en treningskamp som vil gjennomføres bak lukkede dører, som følge av føringer fra Fifa.

– Det er et bra lag på vei opp rankingen. Vi kommer til å øve på det vi forventer av kampene i gruppespillet, sier landslagssjefen.

Guro Reiten og Tuva Hansen under første treningsøkt. Foto: Frederik Ringnes

Norge VM-åpner mot den ene vertsnasjonen New Zealand 20. juli.

Norges gruppe består av New Zealand, Filippinene og Sveits. Mesterskapet spilles i Australia og New Zealand, men alle Norges kamper fram til og med en eventuell semifinale vil spilles i New Zealand.

Dette er troppen

Keepere: Cecilie Fiskerstrand, Aurora Mikalsen, Guro Pettersen

Forsvar: Anja Sønstevold, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Mathilde Harviken, Sara Hørte, Marit Bratberg Lund.

Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Frida Maanum, Caroline Graham Hansen, Amalie Eikeland, Julie Blakstad, Emilie Haavi.

Angrep: Ada Hegerberg, Sophie Roman Haug, Karina Sævik, Anna Jøsendal

Elisabeth Terland, Emma Godø og Malin Brenn er med som reserver.