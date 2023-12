Hegerberg med hat trick – nå skal de gjøre noe spesielt

Norge-Portugal 4-0

– Denne fortjente vi så utrolig mye. Jeg er skikkelig glad, sier superspissen til TV 2.

Ved tap ville Norge ha rykket ned fra Nations Leagues A-nivå.

Ada Hegerberg tok ansvar i sin første landskamp siden VM.

Kun åtte minutter var spilt da måldronningen fra Sunndalsøra satte inn sin andre scoring i minusgradene på Ullevaal.

Norge tok med seg ledelsen til pause, og like etter sidebyttet tuppet Hegerberg inn sitt tredje for kvelden etter et flott angrep. På overtid stanget Sophie Román Haug inn 4-0.

– Vi visste at det var en jækla viktig kamp. Det har vært et tøft år med mange tøffe resultater, så nå handlet det om å klare å komme oss tilbake igjen og holde oss i gruppen. Jeg er skikkelig happy på individuelt nivå, men også for hele gjengen, sier Hegerberg.

Nå skal de gjøre noe spesielt

28-åringen har hatt sitt skadetrøbbel, men rapporterer om at kroppen føles veldig bra.

Hun er nøye med å ta vare på den.

– Det er isbad senere, og så er det å spise og drikke godt, slappe av og så kommer det en ny kamp ganske snart, sier Hegerberg.

– Du kan ikke gå rett i isbad når dere har spilt i minus tolv?

– Det er baksiden av medaljen, det kan jeg fortelle dere, svarer hun med et stort smil.

– Nå er det rett i et sju graders isbad for hele gjengen for å bli klar igjen for nye treninger og nye kamper, fortsetter spissen.

ISKALDT: Det er sjelden det spilles fotballkamper i slik temperatur. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Temperaturen kan kanskje høres høy ut sammenlignet med luften på Ullevaal fredag kveld. Hegerberg kan imidlertid forsikre om at det ikke er bare-bare.

– Det er en jobb som skal gjøres. Det er mye detaljer dere ikke ser, sier Hegerberg og ler.

Skadeuro

Seieren kom med noen skår i gleden.

Caroline Graham Hansen ble byttet ut i pausen. Bakgrunnen var en trøkk i ankelen, selv om det kanskje var disse bildene som skremte TV-seerne mest:

Også Frida Maanum måtte forlate banen med en kjenning. Kaptein Maren Mjelde pådro seg gult kort, og er suspendert i tirsdagens kamp mot Østerrike.

Foreløpig ligger Norge på tredjeplass. Den gir playoff om å holde seg på nivå A. Det er viktig for å få en lettere vei til EM.

Hvis Østerrike avgir poeng mot Frankrike senere fredag kveld, får Norge muligheten til å klatre til andreplass i gruppen. Da holder de seg på nivå A uten å måtte gå ut i playoff.

