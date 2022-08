Hege Riise vraket stjerneduo i sin første landslagstropp: – Veldig skuffet

Se Hege Riises landslagstropp nederst i saken!

Det var en stolt Hege Riise som presenterte troppen til kampene mot Belgia og Albania 2. og 6. september.

Riise ble presentert som Norges nye landslagssjef i starten av august etter den skuffende EM-exiten i England, men først i dag ble det kjent hvem 53-åringen foretrekker i troppen.

Spillere som Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg og Guro Reiten er selvsagt med, men Riise har gjort plass til flere nykommere.

– Det jeg har lagt mest vekt på er spilletid og prestasjoner over tid. De som spiller i Toppserien nå er i sesong. Det er formspillere. I tillegg trenger vi å fornye troppen litt, sier Hege Riise til TV 2.

– Var viktig å gjøre noen endringer

Til sammen er det fem spillere ut og seks nye inn fra EM-troppen. Ti av dem spiller i Toppserien, blant annet Marthine Østenstad, Marit Bratberg Lund og Sara Hørte.

– Vi følte det var viktig å gjøre noen endringer i forhold til EM-troppen. At det skal være et konkurransedyktig lag og at spillere skal være kjenner på at det er mulig å være med i dette laget.

Riise fant ikke plass til spillere som Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa. Duoen, som begge spiller i England for Manchester United, har til sammen 116 landskamper.

Bøe Risa skriver i en sms til TV 2 at hun er «veldig skuffet».

– Å spille på landslaget er det største for meg, så dette svir. Har snakket med Hege. Hun ringte meg i går. Slik jeg oppfatter det, synes hun nok ikke United er riktig klubb for meg å spille i og bør vurdere noe annet. Det er tøft å høre, og det har vært noen tøffe timer etter beskjeden.

– Det går på prestasjoner over tid. Det har jeg snakket med begge om. Begge er gira på å komme tilbake, men hva vi har snakket om utover det blir mellom oss.

TV 2s fotballekspert: – Det som har vært, har ikke fungert

Norge kan allerede i Riises første kamp kvalifisere seg til sitt niende VM-sluttspill av like mange mulige. Ett poeng i Belgia 2. september vil ordne det.

Klarer man ikke å vinne i Belgia, vil et begrenset tap (inntil tre mål) og hjemmeseier over Albania 6. september også løse ut billett.

Riises første tropp samles neste uke.

– Det første hun må gjøre er å selge inn planen hennes og få med spillerne på den. Det som har vært, har ikke fungert. Nå må de samles for en god plan, og gå for dette videre, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Her er troppen til Hege Riise:

Keepere:

Aurora Mikalsen (Brann)

Sunniva Skoglund (Stabæk)

Forsvar

Mathilde Harviken (Rosenborg)

Maren Mjelde (Chelsea)

Anja Sønstevold (Inter)

Tuva Hansen (Brann)

Marthine Østenstad (Brann)

Marit Bratberg Lund (Brann)

Guro Bergsvand (Brann)

Sara Hørte (Rosenborg)

Midtbane

Emilie Marie Joramo (Rosenborg)

Ingrid Syrstad Engen (Barcelona)

Noor Hoelsbrekken Eckhoff (Eskilstuna)

Guro Reiten (Chelsea)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)

Anna Langås Jøsendal (Rosenborg)

Elisabeth Terland (Brighton)

Julie Blakstad (Manchester City)

Angrep:

Ada Martine Stolsmo Hegerberg (Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham)

Sophie Roman Haug (Roma)

