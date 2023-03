Hege (30) ble lam fra skuldrene og ned

Hege ligger på ryggen på bakken. Hun klarer ikke å bevege kroppen. Ikke en eneste muskel rører seg.

– Det var redsel og sjokk samtidig. Jeg tenkte at nå er det noe som er veldig feil.

Det er så vidt hun klarer å puste, for lungekapasiteten er redusert til 30 prosent.

– Det var pusten jeg ble mest redd for, at jeg ikke klarte å trekke pusten skikkelig.

På noen sekunder var rullestolen blitt hennes nye hverdag.

PÅ SYKEHUSET: Hege Jonsebråten skadet seg under trening med kjæresten Joefrey Ragasa Sacyaton, og ble lam fra skuldrene og ned. Foto: Privat

"Ett skritt om gangen"

Det har blitt leveregelen til Hege Jonsebråten - bokstavelig talt.

Åtte måneder etter ulykken som gjorde henne lam fra skuldrene og ned, kjemper hun fremdeles om å få tilbake hverdagen hun en gang hadde.

Det er optimisten i Hege helt bestemt på å klare.

– Målet mitt er å kunne danse igjen, smiler hun.

– Det er spesielt når jeg ser på bilder fra da jeg var ute på fest og danset. Det er da jeg ofte gråter og syns det er veldig sårt, å ikke kunne delta sånn som jeg gjorde før.

Den mentale prosessen har vært en berg-og-dalbane for 30-åringen. Faktisk kan hun fortelle at det har vært mer gledestårer enn triste tårer.

– Når man ser fremgang, så er jo det en skikkelig mestringsfølelse og man ser virkelig lyset i tunellen. Jeg blir veldig glad og oppspilt av det.

VENNER: Kjæresteparet Hege Jonsebråten og Joefrey Ragasa Sacyaton sammen med to av vennene sine etter hun ble lam. Foto: Privat

Dagen som endret alt

Det er søndag 24. juli 2022.

Hege og kjæresten Joefrey skal lede et treningsevent fra klokken 12 til 14 på Aker Brygge, noe de gjør hver søndag. Kvelden før var de på en sommerfest, så begge er både trøtte og slitne. Dermed blir det sent opp fra senga dagen derpå.

Men opp må de.

– Vi så oss ut en timesrute med buss, så det var enten å komme litt tidlig eller komme for sent, forteller Joefrey.

De velger det første alternativet. l hui og hast pakker de ned teltet og sier hadet til alle vennene de var med kvelden før - og rekker bussen på sekundet.

– Vi skulle bare ikke ha rukket den bussen, for da hadde det kanskje aldri skjedd, sier han med anger i stemmen.

Treningsparet ender opp med å være fremme i god tid før deres egen treningstime. I dette øyeblikk er det et annet opplegg på stedet, acroyoga - en blanding mellom akrobatikk og yoga.

Siden de har tid til overs, kaster de seg rundt og blir med.

De skal gjøre en øvelse som krever to personer. Hege skal ta en flikkflakk, mens Joefrey ligger under og spotter.

Flere ganger går trikset knirkefritt for det spreke kjæresteparet, og tiden flyr.

– Vi tenkte vi skulle være litt raske og bare prøve det en gang til, sier Joefrey.

Det er da det går galt.

BILDER: Hege og Joefrey ser på gamle minner som er fra før ulykken. Foto: Torstein Wold / TV 2

Hege rekker ikke å ta seg for med hendene, og lander på nakken.

Når hun faller vet ikke Joefrey at det er så alvorlig. Han tror hun bare har mistet pusten, men hun blir liggende.

– Det var jeg så at ansiktet hennes var veldig seriøst og redd. Jeg fikk en dårlig magefølelse, og ringte ambulansen med en gang.

Har vært heldig

På Ullevål sykehus blir Hege hasteoperert.

I forkant av operasjonen har Hege en god magefølelse om at hun skal bli bra igjen. Det blir ikke som hun hadde håpet.

– Da jeg våknet etter operasjonen så tenkte jeg "oi shit, jeg kan fortsatt ikke bevege på kroppen".

Hun har fått en ryggmargsskade og er blitt lam fra skuldrene og ned.

OPERASJON: Jonsebråten har 14 sting i nakken etter hun måtte gjennom to operasjoner. Foto: Torstein Wold / TV 2

Men likevel er 30-åringen positiv, for legene konstanterer at det er en in komplett skade.

– Det betyr at følelser og evne til bevegelse kan komme tilbake. Alt kan skje, forteller hun med et smil om munnen og legger til:

– Det var den beskjeden jeg levde på.

Hva er en ryggmargsskade? En skade på ryggmargen fører til brudd på ”hovedledningen” mellom hjernen og kroppen. Dess høyere skaden er, desto mer alvorlige blir konsekvensene. Det er to former for skadeomfang: komplett skade og in komplett skade. Ved en komplett skade er all viljestyrt bevegelse og følelse nedenfor skadenivået er borte. Dersom skaden er in komplett kan både følelse og evne til bevegelse komme tilbake i større eller mindre grad. En ryggmargsskade kan føre til varige lammelser. Derfor er det viktig å behandle personer som kan ha en slik skade med den største forsiktighet, for å unngå at skaden forverres. I Norge blir omtrent 120 personer rammet av en ryggmargsskade hvert år. Kilde: Helsenorge og NHI

– Jeg skal få det til

Etter åtte måneder har hun hatt mye fremgang og fått kontakt med store deler av kroppen.

– Det er ikke noe alternativ. alt skal bli bra igjen, sier hun fast bestemt.

På CatoSenteret, rehabiliteringssenteret i Son, er Hege i full sving med opptreningen. Nå kan hun bevege armene, men også gå noen skritt alene.

BLIR STERKERE: Trening er fortsatt en viktig del av hverdagen til Hege etter ulykken. Det må til dersom hun skal nå målene sine. Foto: Torstein Wold / TV 2

Til tross for god progresjon på kort tid, er det fremdeles en lang vei å gå. Men likevel er hun fast bestemt på at hun skal kunne nå målene hun har satt seg.

– Nå står det egentlig bare på trening og å fortsette å bruke kroppen mest mulig. Rett og slett stimulere til mer bevegelse og mer aktivitet. Jeg skal få det til.

STOR FREMGANG: Hege Jonsebråten har hatt stor fremgang siden treningsulykken og klarer nå å gå noen skritt alene. Foto: Torstein Wold / TV 2

Inspirerer andre gjennom trening

Hver søndag klokken 12 til 14 holder kjæresten Joefrey et treningsopplegg ute på Langkaia i Oslo som går under navnet "Sunday Movement".

– Det et treningsmijø der folk kan komme som de er, der vi fokuserer på både fysisk og mental helse. Vi vil vise dem hva de allerede har og at man må verdsette den kroppen man har, legger Joefrey frem.

SUNDAY MOVEMENT: Joefrey Ragasa Sacyaton er personlig trener. Hver søndag arrangerer han Sunday Movement på Langkaia i Oslo sentrum. Treningstimen er gratis og åpen for alle som vil. Foto: Alf Simensen / TV 2

Tilbudet startet han under koronapandemien fordi han følte seg både depressiv og alene.

– Jeg savnet å ha et fellesskap og det å være sosial igjen. Derfor følte jeg at dette tilbudet var veldig viktig for meg - både å skape og bygge, sier han.

Ulykken kjæresteparet opplevde sammen har vært viktig for treningsmiljøet.

– Det fikk deltakerene til å innse at vi må sette mer pris på at vi har en kropp som fungerer, og det jeg føler at folk tar litt for gitt, forteller han, og legger til:

– Vi prøver å vekke folk litt, og vise at de har veldig mye bra allerede. Det er viktig.

SØNDAG: Mange strømmer til hver søndag for å bevege på kroppen når Joefrey har treningstime. Foto: Alf Simensen / TV 2

De gangene Hege har vært med på Sunday Movement og delt historien sin, har hun oppfordret deltakerene til spesielt én ting - å vise kjærlighet gjennom kroppsspråk.

– Det var en periode da jeg nesten ikke kunne bevege armene og da merket jeg hvor vanskelig det var å ikke kunne gå bort til noen og gi en klem, eller å vise det kroppsspråket jeg kunne før, sier Jonsebråten.

Sterkere sammen

At hendelsen har satt preg på forholdet til det spreke kjæresteparet, er det ingen tvil om. De hadde ikke vært sammen i mer enn et halvt år før ulykken skjedde.

SAMMEN: Forholdet til Hege og Joefrey har blitt sterkere ettersom de gikk gjennom ulykken sammen. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg føler at vi har blitt enda gladere i hverandre og "bonda" enda mer. Det er kanskje er det som har hele prosessen lettere, fordi vi har stått sammen siden dag én og til dagen i dag, forteller Joefrey.

Begge er positive når de snakker om hvordan veien videre blir. Fokuset til Hege nå er å bli sterkest mulig slik hun kan nå målene hun har satt seg.

– Målet mitt er å kunne danse igjen. Jeg skal få tilbake kroppen min.