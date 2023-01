Hedvig satt verdensrekord på Sydpolen

Den 27. november la Hedvig Hjertaker (28) ut på en tur som nå har gjort henne historisk.

Like før klokken 03:30 natt til søndag norsk tid har Hjertaker nådd målet. Nå er hun den yngste kvinnen i verden til å nå Sydpolen solo.

Men veien dit har vært knallhard.

– Det har vært sinnssykt nervepirrende å følge med. Man krysser bare fingrene for at kroppen hennes holder og at forholdene spiller på lag, sier Hedvigs manager, André Fjærestrand Bratli, til TV 2 bare timer før hun er i mål.

Klokken 03:19 tikker den etterlengtede meldingen inn på manageren sin telefon.

«Hei! Fremme! Så vidt det gikk.. Spiser nå», skriver den nye verdensrekordholderen i en SMS til manageren sin.

Gikk tom for mat

Snaue to timer etter at hun er i mål, tar hun opp røret og ringer hjem til manageren sin:

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er bare helt tom. Jeg har vært på vei så sykt lenge, og det blir utrolig rart at det nå er over og at jeg kan slappe av. Endelig, sier hun lettet til Bratli.

HARD TRENING: Hedvig Hjertaker har trent hardt før turen til Sydpolen. Her er hun sammen med TV 2 mens hun drar tunge dekk langs Fjellveien i Bergen. Foto: Markus Engås / TV 2

Ifølge manageren, har forholdene vært tøffere enn det Hjertaker hadde sett for seg.

Gjennom den 1130 kilometer lange turen skal hun nærmest ha gått i konstant motvind. I tillegg har hun dratt på 100kg med bagasje.

Og verre skulle det bli.

TRENT SEG OPP: Hedvig Hjertaker har trent hardt for å nå målet på Sydpolen. Her fra en tur til Grønland i fjor. Foto: Privat

Rekordholderen fra Bergen startet nemlig turen med lungebetennelse. I de fire første dagene ble hun derfor sittende i teltet sitt og knaske på antibiotika.

– Etter en prat med sikkerhetsteamet på Antarktis, ble det avgjort at hun skulle ta med seg 10 kg mindre vekt. Det meste av dette var mat, sier Bratli.

MASSE MAT: Det var mye som skulle pakkes for å gjennomføre en tur til Sydpolen. Her får Hjertaker hjelp av samboer Bjørnar Rødseth Espelid. Foto: Markus Engås / TV 2

Da Hjertaker endelig fikk fart i kroppen, skjønte teamet på Antarktis raskt at hun hadde gått for få kilometer i forhold til mengden med mat hun hadde med seg.

Løsningen ble å spise mindre mat hver dag for å få flere dager med næring. På turens siste dag gikk hun tom.

– Det gikk på hengende håret. I dag har hun kun levd på nøtter, sjokolade, kjeks og kakao, sier Bratli like før Hjertaker er i mål.

Satt i gang nødprosedyre

Hjemme i Bergen har samboer, familie og venner fulgt turen hennes via et sporingssystem. Der har de fått daglige oppdateringer fra en satellittelefon.

Men for fem dager siden ble det stille.

«Litt tekniske problemer på innspurten her... Henger i det så godt jeg klarer», var det siste familien hørte fra Hjertaker den 8. januar.

Så ble det stille i tre dager.

Årsaken var at et solcellepanel, som ga strøm til Hjertakers elektriske utstyr, plutselig sluttet å virke.

Derfor besluttet sikkerhetsteamet at de måtte iverksette en nødprosedyre. De mente det var for farlig å la Hjertaker gå alene uten elektrisk utstyr.

Løsningen ble å fly inn et nytt solcellepanel til Hjertaker for å sørge for at hun kunne fortsette under trygge omstendigheter.

Da kunne de elektriske nødvendighetene som GPS og satellittelefon fortsette å brukes.

ELSKER NATUREN: Hedvigs manager forteller at polfareren elsker å være ute og å føle seg selvstendig. Foto: Privat

Og etter 49 dager har hun endelig kommet seg i mål. Nå har hun nådd både Sydpol og verdensrekord.

– Nå er vi bare glade for å ha Hedvig trygt i mål sammen med verdensrekorden hun kom hit for. Verdens yngste kvinne til å ha gått solo til Sydpolen, sier manager Bratli avslutningsvis.