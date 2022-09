Hauger-sjefens Formel 1-hint: – Positiv indikator

Helmut Marko er kjent som en av de mektigste i Red Bull-systemet.

I et intervju med Motorsport.com nevnte han kun Hauger på spørsmål om aktuelle førere til setet i AlphaTauri i 2024.

AlphaTauri er Red Bulls nest gjeveste lag i Formel 1.

– Dennis Hauger dominerte Formel 3 på en virkelig utrolig måte. Nå i Formel 2 har han hatt oppturer og nedturer, ingen stabilitet. Det avgjørende er prestasjonen og ingenting annet. Og det endrer seg. Folk som vi trodde kunne takle det, klarte det plutselig ikke – og omvendt. Derfor er det vanskelig å komme med spådommer, sa 79-åringen.

På torsdagens pressekonferanse før Formel 2-løpene i Zandvoort var Dennis Hauger fullt klar over sjefens uttalelser.

TETT PÅ: Helmut Marko sammen med regjerende verdensmester Max Verstappen. Foto: XPB

Vil beholde fokus

– Jeg hørte det, men har ikke så mange tanker rundt det. Jobber jeg godt, kommer jeg opp. Fokuset mitt er på neste år. Det er et veldig viktig år, så vi får ta det som det kommer. Jeg kommer til å fortsetter å ta et steg av gangen som jeg alltid sier, men det er en positiv indikator for meg, sier Hauger til TV 2.

Pappa Tom Erik sier det var «hyggelig» å lese Markos kommentarer.

– Men vi vet veldig godt hva som skal til. Han presterte såpass bra i Formel 3, og vant både det mesterskapet og Formel 4. Det er det ingen andre Red Bull-juniorer som har gjort, så det ville vært rart om han ikke var blant de sterkeste kandidatene. Samtidig skal man levere.

– Jeg er optimist

Hauger har hatt en turbulent debutsesong i Formel 2-sirkuset. Etter en trøblete sesonginnledning, trodde alle han hadde slått tilbake da han vant i Monaco og Baku. Etter sommeren har det imidlertid gått tråere igjen. Forrige runde i Spa endte med 12. plass i hovedløpet.

– Helmut Marko var innom Dennis etter seieren i Baku og var tydelig kjempefornøyd med måten han håndterte løpet og hastigheten på. Dennis har vist at så lenge bilen funker, så er han der og kontrollerer. Det er veldig bra, og seierene i Monaco og Baku er veldig gode å ha i ryggsekken, nå når det går litt tøft, fortsetter pappa Hauger.

HØYDEPUNKTET: Dennis Hauger ble historisk i Monaco og vant også i Baku uken etter. Siden har han ikke fått det helt til å stemme. Foto: Grand Prix Photo

Nå venter Zandvoort i Nederland - en av Dennis Haugers favorittbaner. På pressekonferansen torsdag bekreftet 19-åringen at han har tilbud fra andre lag, men vil ha fullt fokus på de gjenværende rundene før neste sesong.

– Jeg er optimist og er spent på setupet, som vi forhåpentligvis har funnet litt mer ut av nå. Målet framover er å ikke bry oss for mye om resultatene på trening, men klare å finne ut av ting. Kvalifiseringen blir ekstremt viktig. Klarer vi å få til den, gjør det helgen mye lettere. Vi har pushet på, og jeg føler meg mer optimistisk nå.