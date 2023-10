Hauger ferdig i Red Bulls juniorprogram: – En lettelse

Løpet i Abu Dhabi i november blir Dennis Hauger (20) sitt siste som Red Bull Junior-fører.

Det skriver manager Harald Huysman i en felles presseuttalelse søndag.



– Jeg er takknemlig for Red Bull sin støtte de siste 6 årene. Jeg fortsetter i Formel 2 i 2024 og har full fokus på det. Jeg er fortsatt bare 20 år gammel og med gode resultater neste år vil det åpne seg andre dører, sier Hauger.

– Vi tar dette ganske rolig. Nå er han fri agent, og kan konsentrere seg om Formel 2-sesongen neste år. Med et godt resultat der, vil det åpne seg andre spennende muligheter og dører som ikke ville vært mulig ellers. Nå fullfører han sesongen i Red Bull-farger, så tar vi det derfra, sier manager Harald Huysman til TV 2.

Hauger vil uansett fortsette som Formel 2-fører neste år i MP Motorsport. En av godene som bortfaller er muligheten til simulatortrening i Red Bull Racings hovedkvarter i England. Dette vil nå gjennomføres hos MP i Nederland i stedet.



– Gjør han det bra og vinner Formel 2 neste år kan han bli tatt inn som reservefører på et annet team.

Avgjørelsen kom ikke overraskende på Hauger, ifølge manageren.

– Dennis har skjønt at dette vil skje i mange måneder, så sånn sett er det også en lettelse å være fri agent. For det er veldig vanskelig å komme inn i Red Bull sitt lag uansett.

Dennis Hauger har vunnet mesterskapene både i Formel 3 og Formel 4, men har slitt mer i Formel 2.



Etter det TV 2 erfarer ligger budsjettet på Dennis Haugers satsing på rundt 22–23 millioner kroner.

– Hvilken jobb for dere nå i skulle sørge for at en videre satsing går rundt økonomisk?

– Vi får god hjelp av de norske sponsorene han har. Det økonomiske bidraget til Red Bull var ikke veldig mye av totalbudsjettet, sier Huysman til TV 2.