Hat-videoer mot Haalands flamme får milliontreff

TikTok-kontoen har på kort tid opparbeidet seg over en halv million likes på bekostning av Isabel Haugseng Johansen.

Isabel Haugseng Johansen (18) går verden rundt som Erling Braut Haalands utkårede.

Den siste tiden har den ganske så private Bryne-jenta fått kjenne på internetts mørke bakside.

En TikTok-konto med formål å «avsløre» Johansen vokser i enorm fart og har på kort tid blitt sett av millioner og fått masse likes.

Kontoen har publisert flere hatvideoer med formål med å latterliggjøre Johansen på nett.

TV 2 har vært i kontakt med eieren av TikTok-kontoen som ikke ønsker å svare på hvorfor han eller hun legger ut slike videoer.

Dette er «exposed-video» Exposed-videoer, eller avsløringsvideoer på norsk, går ut på å offentlig vise at noen eller noe er dårlig eller uærlig og har som formål å avsløre noen. En exposed-video er en avsløring som avslører sannheten om en situasjon eller en person, og inneholder ofte sjokkerende fakta.

«Exposing Isabel»

En av videoene som har fått mest oppmerksomhet hevder å ha bevis for at Haugseng har opprettet egne fan-brukere av seg selv på Instagram.

Det finnes ikke noe bevis som tyder på at Johansen har gjort noe av det hun anklages for, og hun er kjent for å holde kortene tett til brystet og oppfattes som en privat person.

Den kontroversielle appen TikTok har på kort tid blitt en av de største appene for unge.



Selv har Johansen ikke besvart TV 2s henvendelse.

– Hat gir flere klikk

Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen sier at sosiale medier gjerne har en tendens til å fokusere på det negative og kontroversielle for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

PRIVATFLY: Haaland og Johansen som ankommer Gardermoen tidligere i juni i privatfly fra Manchester. Her går Isabel Haugseng Johansen (18) av flyet. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Cornelius Poppe

– Et mulig motiv kan være å provosere og skape konflikt for å underholde seg selv eller andre. Det kan også handle om å føle en form for makt eller kontroll ved å påvirke andres følelser og reaksjoner, sier han.

– Det skyldes at slikt innhold genererer flere klikk, visninger og engasjement. Hat og konflikt er mer tiltrekkende enn kjærlighet og fred, og vekker mer interesse hos oss mennesker, noe som ofte fører til en forsterkning av negativitet og polarisering, sier han.

TOXIC: Den sosiale medieplattformen tiktok blir ofte beskrevet som «toxic». Foto: Frode Sunde / TV 2

Hvorfor hater man?

Hansen sier det er viktig å huske på at når vi kommuniserer via internett og sosiale medier, er vi fysisk separert fra den personen eller gruppen vi interagerer med.

Denne fysiske avstanden fører ofte til redusert empati og medfølelse.

– Sosiale medier bruker algoritmer som tilpasser innholdet vi ser basert på våre tidligere preferanser og handlinger. Motivet for å opprette falske profiler hvor hensikten er å spre løgner og hat, kan være flere, sier Hansen.

BEDRE NÅ: Influencer Amalie Olsen sier at hun opplever mindre drittslenging nå. Foto: Bilder fra Instagram, brukt med tillatelse fra Olsen.

TikTok verst

Amalie Olsen (24) har selv fått oppleve internett-hat gjennom årene og sier til TV 2 at hun opplever at det er mer hat på TikTok enn andre steder.

Hun begynte med YouTube allerede som 13-åring og er stor på både TikTok, Instagram og YouTube.

– Sett bort fra kommentarfelt på Facebook blant eldre, er TikTok verst. Veldig mange unge gutter skriver dritt på TikTok, sier hun.

Olsen sier at hun fikk mye negative tilbakemeldinger før, men at hun opplever at det er bedre nå.

– På TikTok kommer det helt an på om det man poster går «viralt» i hele verden eller kun i Norge, sier hun.