Hastet av gårde etter VM-gullet: – Den neste er den beste

– Det endte bra til slutt, gliser Kristoffersen til TV 2 utenfor Hôtel Le Lana i Courchevel.

Det er bare gått timer siden det sensasjonelle VM-gullet i slalåm, men 28-åringen har ingen tid til å feire bragden.

TV 2 får noen ord med han og teamet mens de pakker bilene og kjører mot sveitsiske Zürich.

TEAM KRISTOFFERSEN: Henrik Kristoffersen (i midten) med pappa Lars (til høyre for seg) og resten av teamet rakk et jubelbilde før de satte seg i bilen. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Nå er det bil i fem timer, så er det å pakke om, mat, snakke med Tonje (Barkenes, Kristoffersens kjæreste) og mutter'n. Så går flyet til USA i morgen, sier Kristoffersen.

– Hvordan har du det nå?

– Nå er jeg utladet, men har det bra. Jeg kan ikke si noe annet, men man blir utladet emosjonelt. Det blir greit med en biltur nå, sier og smiler.

GULLKLATRING: Henrik Kristoffersen kjørte seg opp fra 16.-plass til gull i VM-slalåmen. Foto: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Allerede neste helg er verdenscupen i gang igjen med slalåm- og storslalåmrenn i amerikanske Palisades Tahoe.

Pappa og trener Lars Kristoffersen forteller om en heseblesende dag.

– Vi skulle egentlig vært ute av hotellrommet for lengst, sier han.

VM-seieren til sønnen betyr mye for teamet, forteller han videre.

– Det er en stor dag. Da Henrik kom i mål, tenkte jeg at tiden ikke kom til å holde helt inn, men når Clement Noel kom inn bak, begynte jeg å tenke at medalje kunne være mulig. Jeg regnet med at noen kom til å «choke», men gull hadde jeg ikke troen på, sier Kristoffersen senior.

Fakta: Henrik Kristoffersen * Alder: 28 år (født 2. juli 1994) * Klubb: Rælingen * Debut i verdenscupen: 11. mars 2012 i Kranjska Gora, Slovenia * VM-medaljer: 2 gull (storslalåm 2019, slalåm 2023), 1 bronse (slalåm 2021) * OL-medaljer: 1 sølv (storslalåm 2018), 1 bronse (slalåm 2014) * Verdenscupen: 30 enkeltseirer (23 i slalåm, 7 i storslalåm). Har vunnet slalåmcupen to ganger og storslalåmcupen én gang. * Aktuell: Tok sin annet VM-gull da han avsluttet mesterskapet i Courchevel med seier i slalåmen.

Sønnen selv forteller om nerver i høyspenn da det dro seg mot slutten.

– Det var mye nerver. Mye verre å stå i bunn, enn å vente til sist på toppen. Men sånn er det, sier Kristoffersen.

Det er bare sekunder før han setter i bilen mot Sveits.

– Hvor er medaljen, har du den her?

– Det har jeg, svarer han.

Som det mest naturlige i verden trekker han det synlige bevis på triumfen opp av lommen, og gliser bredt.

– Som Kjetil André Aamodt sier: «Den neste er den beste». Hade, a!