Hardt ut mot Kjøll-vraking: – Divisjonsforskjell

Håndballpresident Kåre Geir Lio forsvarer Berit Kjøll og er klar på at hun bør fortsette som idrettspresident.

Flere idrettsledere møtte til debatt i Trondheim onsdag kveld, blant dem var håndballpresident Kåre Geir Lio.

Der var tema innstillingen av Zaineb Al-Samarai som idrettspresident, som kom tidligere onsdag.

– Det er divisjonsforskjell. Det er klart og tydelig at Berit bør fortsette, sa Lio fra scenen.



Innstillingen var delt, hvor syv i valgkomiteen innstilte på Al-Samarai, mens tre mente Berit Kjøll burde innstilles.

Mot luftsportpresident Rebecca Hansen, kretsleder i Oslo idrettskrets, Marcela Montserrat Fofeca Bustos og leder Ståle Våg i Trøndelag idrettskrets, var Lio den eneste som kjempet for Kjøll.

–IKKE KVALIFISERT: Mener håndballpresident Kåre Geir Lio om Zaineb Al-Samarai. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det modigste vi kan gjøre nå er å for første gang på 40 år velge en president en gang til, slik at hun får åtte år på seg til å stødiggjøre organisasjonen, sa håndballpresidenten fra scenen.



Lio mener samtidig at Al-Samarai ikke er kvalifisert for rollen, sammenlignet med alternativet Kjøll.



– Det er det vi har funnet ut etter den grundige jobben vi har gjort, sier Lio.



Zaineb Al-Samarai og Berit Kjøll på Nasjonal idrettspolitisk Arena i Trondhjem, april 2023. Foto: Robert Reinlund / TV 2



Fikk sterk motstand

Håndballpresidenten forteller at forbundet har gjort et grundig arbeid med å komme frem til standpunktet om å støtte Kjøll og at de hadde begge kandidatene til stede sammen med 47 håndballedere.

– Erfaring betyr veldig mye og er den viktigste ferdigheten til en leder. Evnen til å ta små, store, langsiktige og kortsiktige valg, begrunnet Lio.

Han fikk sterk motstand fra Hansen, Bustos og Våg.

– Hvis Zaineb er diskvalifisert på de erfaringene hun har så langt i livet, da kan jeg spørre hvorfor NFF valgte Lise Klaveness som president og ikke en halvgammel gubbe på 70 år for å lede NFF i fire år til, sa Våg i Trøndelag idrettskrets.



Luftsportpresident Hansen la vekt på at de ønsker en leder som tør å stille de riktige spørsmålene og lage en trygg og aktuell arena med høy takhøyde til å snakke om vanskelige tema.

– Vi trenger en president som kjenner det politiske landskapet og som vet hvilke dører man kan banke på og utøve og maksimere det, sier Hansen.

– Jeg tror Zaineb kan bidra med en vitalitet og erfaring allerede i ung alder. I tillegg har hun breddeerfaring fra Holmlia og topperfaring fra Vålerenga fotball, sier Våg.

– Hva vil skje om Al-Samarai blir valgt? Ble Lio spurt på scenen.

– Håndballforbundet samarbeider med de de skal samarbeide med til det beste for norsk idrett. Det skal ingen være redd for. Enn så lenge slåss vi for det vi tror på og det gjør vi med alvor og skikkelighet, svarer Lio.

PÅ PLASS: Berit Kjøll på Nasjonal idrettspolitisk Arena i Trondheim. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Etterpå var det duket for Al-Samarai og Kjøll på scenen. Der ble det blant annet spurt om de to er venner.

– Jeg vil si at vi har et veldig profesjonelt forhold og et godt forhold i idrettsstyret. Jeg vil rose Berit i perioden vi har vært i nå, hvor jeg har vært offentlig kjent som kandidat i lang tid, og Berit har vært veldig profesjonell i styremøtene, sier Al-Samarai.

– Jeg vil gjenta mye av det som blir sagt. Vi er ikke venner utenom at vi møtes i styret eller på de samlingene vi har i idretten. Vi er 14 i styret og alle respekterer hverandre. Det er stor takhøyde, vi diskuterer godt og lander gode konklusjoner, sier Kjøll.

NFF har ikke bestemt seg

Fotballpresident Lise Klaveness forteller til TV 2 at de har avventet valgkomiteens arbeid og innstilling før de vurderer hvem NFF skal støtte.

– Nå tar vi innstillingen til etterretning og vil be både Al-Samarai og Kjøll til vårt neste styremøte for å presentere seg og sin plattform. Basert på dette vil vi lande vår konklusjon, sier Klaveness.



– Det er viktig at den som er NIFs president etter valget går til oppgaven med integritet og kapasitet til å håndtere komplekse problemstillinger og interessemotsetninger som det er mange av idretten, samt med motivasjon og evne til å bygge sterk tillit mellom NIFs administrasjon og styre, sier fotballpresidenten.