Hardt ut mot dommeren: – I mine øyne er ikke det straffespark

– I mine øyne er ikke det straffespark. Jeg følger jeg har kontroll på ballen i situasjonen. Hvis ikke han strekker foten ut ville den gått utover mållinjen.



– Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er frispark til meg, sier Sarpsborg-spiller Anton Skipper til TV 2.

Situasjonen 23-åringen snakker om er straffen Strømsgodset fikk under kampen mellom lagene lørdag.

Etter at Skipper hadde snakket med dommeren gikk han bort til Jonas Therkelsen som sørget for straffen til bortelaget.

Ifølge Skipper er Godset-spilleren uenig med dommerens avgjørelse.

– I situasjonen sier han at han er enig med meg. Han sto og flirte over situasjonen når han fikk straffespark.

– Jeg synes at den burde tas hos VAR, påpeker han.

– Frustrerende

Etter at VAR ble tatt i bruk, har reaksjonen vært mange. Både Erling Moe og Kjetil Knutsen har tidligere reagert på VAR-systemet i Eliteserien. Også Lars Bohinen har tidligere gått ut mot VAR.

Under kampen på Sarpsborg stadion lørdag hadde supportene på tribunen en 15 minutters stille protest.

Skipper synes det er for få kameraer på stadionene til at det fungerer optimalt nok.

– Det er frustrerende for oss spillere når vi føler at det er noen åpenbare situasjoner, men at det blir dømt feil likevel.

Han mener at han ser klart deres analyser at det ikke skulle ha vært straffespark.

UENIG: Stefan Billborn reagerer på lørdagens VAR-avgjørelse. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Sarpsborg-trener Stefan Billborn er i grunn positiv til VAR i Eliteserien, men også han reagerer etter lørdagens situasjon.

– Jeg trodde det skulle bli mer rett med VAR. Vi flere ganger her hjemme sett at vi har fått feilaktige VAR-avgjørelser mot oss.

Treneren forteller at de har et eget kamerasystem på stadion hvor de tydelig ser at det er frispark til hjemmelaget.

– Det er med ganske god margin og da har vi et problem. Det blir bare komisk når dommerne sier at de er helt sikre.

– Det er bare å tygge det i seg, sier Billborn.

Billborn reagerer på at VAR ikke går inn å endrer avgjørelsen når man tydelig ser at det ikke skulle ha vært straffe.

– Om man anvender VAR her og det fortsarr blir feil. Da vet jeg ikke. Min innstilling er at dommerne ønsker å gjøre det riktig, men her er det helt feil.

– Skal vurdere den

Lørdagens dommer Svein Oddvar Moen sier at avgjørelsen ble tatt kontant under kampen og at dommerne og VAR-rommet skal evaluere situasjonen søndag.

– Det jeg ser ute på banen er at Strømsgodset-spilleren, som er ballføreren, har kontroll på ballen. Så kommer Sarpsborg-spilleren inn fra siden i løpebanen hans og at det er kontakt på fot.

– Det er mulig det er kontakt på Sarpsborg-spilleren, og så tar han Godset-spilleren.

Moen sier at VAR var enige i avgjørelsen som ble tatt av dommerne, men den beskrivelsen de hadde av situasjonen ute på banen.

– Vi skal selvfølgelig vurdere den og se godt igjennom den og se om vi ender på noe annet.

– Forstår du de som også emner at dette kunne vært frispark til Sarpsborg?

– Det er åpenbart at det er ulike meninger om situasjonen og det er fair enough. Alle trenger ikke å være enige med oss.