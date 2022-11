Racingprofilen Dennis Hauger (19) har hatt et nært forhold til ingeniøren sin. Etter sesongfinalen i Abu Dhabi skiller de lag.

Etter finaleløpet i Abu Dhabi 20. november slutter Dennis Hauger seg til nederlanske MP Motorsport etter to år i Prema.

Overgangen kommer etter en debutsesong i Formel 2 med høye topper og dype daler. Kostbare feil av det italienske laget har preget flere løp.

Hauger er klar på at det har kostet å snakke høyt om teamtrøbbelet.

– Det har vært vanskelig. Spesielt ettersom jeg har hatt en veldig bra kontakt og relasjon med hovedingeniøren min.

BYTTER BEITE: Dennis Hauger melder overgang til MP Motorsport etter finaleløpet i Abu Dhabi. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Brutal bransje

Hovedingeniøren han snakker om heter Pedro Matos. Hauger og 30-åringen har jobbet tett helt siden Dennis var tidlig i tenårene og kjørte Formel 4.

I fjor jobbet de sammen da nordmannen vant Formel 3.

– Det har vært litt tøft, dette?

– Ja, selvsagt. Det er noen man bruker ekstremt mye tid med. Å vite at man ikke lenger skal jobbe sammen kan til tider være tøft. Men slik er gamet. Man kan ikke ta ting for personlig alltid og må holde seg profesjonell. Det vet både han og jeg. Det er ingen sure minner, og vi er i samme «paddock» uansett.

– Det har ikke vært lett, istemmer manager Harald Huysman.

Han sier videre det er flere ting Hauger kunne gjort bedre i sin debutsesong, men fremholder samtidig at feilene fra Premas side har vært av type «alvorlige prosedyrefeil».

– Men alle kan gjøre feil, og det er viktig å si at vi skilles som gode venner. Det har vært hyggelig, og vi har mange gode minner, men det blir både viktig og nyttig for Dennis å jobbe med et nytt team og nye mennesker med andre strategier og tanker om oppsett.

MANAGER: Harald Huysman. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Testing i Abu Dhabi

– Det vil komplimentere bagasjen hans på veien mot større oppgaver senere i karrieren. Jeg tror uansett ikke det er sunt å jobbe med samme ingeniør i mer enn tre-fire-fem år, for man utvider egen kunnskap gjennom å jobbe med ulike miljøer, fortsetter Huysman.

De første testene med MP Motorsport foregår rett etter finaleløpet i Abu Dhabi. Haugers nye lag leder lagmesterskapet før sesongavslutningen.

19-åringen gleder seg til å ta fatt på forberedelsene til det som blir en ekstremt viktig sesong med tanke på målet om å nå Formel 1.

– Det er ekstremt viktig med god kjemi når man har så mange reisedøgn sammen. Den må være der for å klare å jobbe bra sammen, og få ting til å funke. Det er ekstremt viktig. Man bor jo nesten sammen en hel sesong. Det er mye som må på plass. Vi får se på testen, avslutter Aurskog-mannen.