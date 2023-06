– Har vært litt bajas

Emil Iversen er lei dårlige resultater. Nå gjør han et siste forsøk på å få karrieren på rett kjøl. Trønderens nye trener har allerede måtte gi han et spark i ræva.

Han har gått fra å være en av verdens beste skiløpere til å bli vraket fra landslaget og se skirenn han ikke er kvalifisert for på TV.

De siste månedene har Emil Iversen brukt til å finne svar. Først og fremst på hvorfor han ikke går fortere på ski. Nå håper han at det nye teamet skal bidra til bedre resultater.

– Alt er verdensklasse, så det er bare meg som gjenstår. Vi må få meg opp på det nivået igjen. Nå gir vi det en siste sjanse. Vi går all inn for å si det sånn, sier Emil Iversen til TV 2.



Emil Iversen drømmer om edelt metall i Granåsen. Den siste tiden har det sett ut som veien dit er lang. Foto: Lise Åserud

Med seg på veien mot nye triumfer har han fått blant annet Trond Nystad, Pål Trøan Aune og far Ole Morten Iversen.

– Fått et skikkelig spark i ræva

Nystad, som har vært landslagstrener både i Norge og Sveits, kommer inn som hovedtrener. Allerede før hardtreningen er i gang har han pekt på områder som må forbedres.

– Trond er dønn ærlig. Han har funnet ting som vi tror kan gjøres bedre, men han har også sagt at han syns jeg har trent mye bra. Det var litt godt å høre, at vi ikke skulle snu opp ned på alt. Vi har ganske lik filosofi, men vi kan gjøre noen ting som faktisk kan gjøre en forskjell, forklarer Iversen.



At ting ikke har fungert optimalt har vært åpenbart, og da plassen på landslaget røk etter sju år inne i varmen hos Skiforbundet var det ingen stor overraskelse.

Nå er oppryddingen i gang.

– Du havner litt inn i en fast tralt og jeg vet at det er ting jeg ikke har vært så flink på, som jeg har fått et skikkelig spark i ræva på at jeg må bli bedre på nå.

Trond Nystad har fått i oppgave å få orden på skiløperen Emil Iversen. Foto: Ole Berg-Rusten

– Hva da?

– I hovedsak styrke, teknikk og periodisering. Det er vel de tre tingene som står sterkest hos Trond (Nystad). Og kanskje det at jeg har vært litt bajas på trening. Det har vært litt for mye av det gode av og til, sier 31-åringen.

At styrketreningen ikke har blitt prioritert i så høy grad som den burde har ikke den populære langrennsløperen noen problemer med å innrømme.

Iversen vet at han ikke er like sterk som da han oppnådde sine beste resultater.

– Jeg var kanskje for svak da også, men nå har det blitt enda verre. Nå er jeg i alle fall for svak. Vi finner ting som åpenbart kan bli bedre, og som må bli bedre. Jeg må være mer seriøs på enkelte ting, som for eksempel styrke. Om jeg ikke blir bedre på ski skal jeg i det minste bli sterkere og bedre trent.

– Det er i hvert fall ingen tvil om at det er mulig og ikke være på landslaget

I tillegg til enkelte endringer på treningsopplegget, håper Iversen at bihuleoperasjonen han fikk utført i vinter skal føre til forbedringer.

Samtidig er han tydelig på at han er nødt til å se bedring i resultatene for at satsingen skal fortsette. Andre løpere utenfor landslag, med sterke resultater, styrker troen på at det er mulig.



– Det er i hvert fall ingen tvil om at det er mulig og ikke være på landslaget. Det er veldig betryggende for meg å se at enkelte andre som har takket nei og ikke har vært en del av landslaget de siste årene har veldig gode resultater. Det gjør jo at jeg har ekstra tro på at å få den daglige oppfølgingen hjemme fungerer, sier Iversen og peker på suksessen til Kristine Stavås Skistad.

Emil Iversen har engasjert kompis og tidligere skiløper Pål Trøan Aune som alt-mulig-mann og sprintekspert i sitt nye team. Foto: Caroline Simonsen

Den kommende sesongen skal han for første gang siden 2015 satse uten landslagsapparatet i ryggen. Denne gangen er det flere store navn som satser privat enn det var for sju år siden.

– Det er klart det er overraskende. Jeg vet ikke helt hvorfor. Nå har det jo blitt kuttet ned på landslagene. Da jeg kom inn var det masse løpere og fullt av trenere. Nå er det så vidt løpere, et par trenere og ikke så mange samlinger. Det er klart at det sportslige har blitt dårligere.



– Det er mange store navn som står utenfor. Det er kjedelig for landslaget, men det er ikke nødvendigvis kjedelig for langrenn. Det er kanskje et lite skifte, vi får se hvordan det blir, sier trønderen.



Planen for samlinger og løp denne sommeren er fortsatt ikke helt spikret, men det store målet ligger der framme og venter: VM i Granåsen vinteren 2025.