Har troen på comeback i teamet

Verdens mest kjente løpebrødre har det siste halve året hatt storebror Henrik Ingebrigtsen som teamleder.

Mens Jakob har høstet gullmedaljer i OL, VM og EM det siste året, har Henrik og Filip sin sesong vært preget av skader.

Dette var bare noe av det løpebrødrene snakket om da de gjestet God morgen Norge fredag.

Med EM og VM i samme sesong i år har det vært travle måneder for Jakob.

– Var det kjipt at sesongen var over når formen er så bra?

– Ja, det føltes sånn. Samtidig er friidretts-sesongen relativt lang. Det er mye konkurranser fra mai til september. Det er mye stress og mye reising med to mesterskap. Jeg kjenner at det er greit med en pause der man får roet seg ned, kommet tilbake til en normal hverdag og normal trening mot neste år. Når man har gjort det såpass bra vil man prøve på ny hele tiden å kjøre på når det føles bra, sier Jakob.

HAR TROA: Jakob tror at brødrene hans vil gjøre comeback på friidrettsbanen. Foto: Knut Erik Skistad

– Litt hell i uhell gjorde at jeg fikk muligheten

Det at Jakob er i toppform, får Henrik til å tenke på sin egen løpekarriere.

– Det ble veldig lett å se hvor man egentlig skulle vært. Man har samme målsetning og ambisjonsnivå. Da er det veldig tydelig hvor langt bak vår egen plan man er.

For et halvt år siden ble Henrik teamleder for gruppa og han trives i rollen.

– Med litt hell i uhell fikk jeg muligheten til å bidra til at Jakob kan prestere bedre. Jeg har lagt til rette for at han skal prestere og mesteparten av jobben min er å stå på siden. Vi kjører samme oppvarmingsrutine, samme treningsøkter i dagene før og har mange like rutiner. Det er ingen som vet hva han skal gjøre, bedre enn meg, sier Henrik.

– Mye mer nervøs

Som teamleder er Henrik med Jakob på reise.

– Det er gøy å være med på å skape de store prestasjonene uavhengig av rollene. Jeg følte nesten at vi tok gull begge to, sier Henrik om Jakob sine gullmedaljer i VM og EM.

Som teamleder føler Henrik at han har vært med og lagt til rette for at prestasjonene til Jakob kommer på løpende bånd i år.

– Det helt annerledes å ta et skritt tilbake og se på løpene fra sidelinjen. Jeg var mye mer nervøs når Jakob skal springe enn når jeg skal løpe selv. Jeg hadde jo ikke kontroll over noe av det som skjedde på banen. sier Henrik.

En kjedelig sommer

En som gjerne skulle løpt mer i årets sesong, men som har hatt en sesong preget av skader, er Filip.

– Det har vært en kjedelig sommer for min del. Jeg har hatt vondt. Det er det verste med å være skadet. Man har vondt hver gang man beveger seg, sier Filip.

HENRIK SIN NYE ROLLE: De tre brødrene har klare mål mot neste sesong. Foto: Sonja Ystaas

Da har det vært bra å rette oppmerksomheten mot noe annet.

– Det er deilig å ha noe utenfor seg selv som tar fokuset vekk fra meg. Det har vært veldig gøy å heie på Jakob og ta del i de prestasjonene han får til, sier Filip.

Håper på comeback

Filip synes lillebror Jakob har konkurrert ekstremt mye i år – og han har en teori om hvorfor.

– Det er fordi han er barnslig glad i å konkurrere og vinne. Det er det samme med meg og Henrik. Derfor holder vi på med dette som vi også drev med på barneskolen og i barnehagen, der vi sprang om kapp. Men vi har aldri vokst opp og synes dette er det kjekkeste i hele verden, sier Filip.

Jakob sier til God morgen Norge at han har troen på at brødrene hans gjør comeback på løpebanen.

– Brødrene dine vil tilbake igjen. Har du troen på det?

– Det har jeg. Det er ganske enkelt med løping. Det er kontinuitet. Hvis man holder seg unna sykdom og skader, blir man en god løper. Man må selvfølgelig trene, men det er vanskelig når kroppen jobber i mot. Jeg har absolutt troa. Vi har et godt opplegg med det teamet vi er, og de rutinene og treningsleirene vi har. Det at vi kan jobbe sammen er relativt unik, sier lillebroren.