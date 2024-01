Har tatt grep: – Klarer ikke se på

– Det er ikke bare media som har lagt merke til dette, det har jo vi som driver med dette her også.



Det sier Ragnhild Mowinckel etter å ha kapret karrierens første verdenscupseier i utfor. Men samtaleemnet er langt mindre lystig enn podier og medaljer.

Alpinister som kjører ut og skader seg i renn er ikke et uventet eller nytt fenomen. Men denne sesongen har en uvanlig trend spredd seg.

Fredag måtte stjernealpinist Mikaela Shiffrin fraktes vekk i helikopter under utforrennet i Cortina.

I Wengen to uker tidligere skadet kjæresten Aleksander Aamodt Kilde seg såpass kraftig at han mister resten av sesongen.

Før det igjen fikk franske Alexis Pinturault avrevet korsbåndet under super-G-rennet i Wengen.

Likheten mellom alle disse tre hendelsene er at de har rammet noen av verdens beste alpinister. Det skremmer Mowinckel.

– Det har vært altfor mye skader i år, og det har vært altfor mye av også de beste som skader seg. Det er en ordentlig bekymring som alle har, sier Mowinckel til TV 2.

– Ja, skader er en risiko av det vi driver med, men samtidig når det blir så mange og også de absolutt beste som ryker på skader, så burde man virkelig se på hvorfor og at man kjører en utrolig god analyse så man kan finne ut hva som er hovedproblemet.

Klarer ikke se på: – Altfor mange



Selv om Mowinckel har vært en del av alpinsirkuset i mange år blir hun ikke vant til å se utøvere kjøre ut og skade seg.

– Jeg syns det er utrolig ubehagelig når hvem som helst tryner, jeg klarer ikke se på det, sier Mowinckel.

Under rennet i Cortina så hun ikke på da konkurrentene kjørte fordi hun forventet at flere kom til å falle.

– Jeg tenkte at rennet i dag ikke kom til å bli noe særlig annerledes i og med at det er samme løypa og samme føre. Jeg ser ikke på folk i dag og det tror jeg hjalp meg sånn sett, sier Mowinckel bare timer etter utforseieren.

LØFTET TROFEET: Ragnhild Mowinckel vant karrierens første utfor-renn i Cortina. Foto: Alessandro Trovati

Selv om hun ikke ser på de farlige situasjonene uttrykker hun dyp bekymring over trenden. Den ellers blide jenta fra Molde ønsker svar på hvorfor dette skjer, og hvorfor dette rammer selv de beste i verden.

–Det er ikke gøy at folk skader seg og heller ikke gøy når du vet at det er de beste i verden som gjør det. Da begynner man å tenke «Hvorfor? Hva er grunnen til det?». Jeg syns det har vært altfor mange i år, og det tror jeg alle er enig i også, sier Mowinckel.

– Tråkket hardt over den grensen

31-åringen presiserer at hun ikke har et tydelig svar på hvorfor utforkjøringer blant de beste har blitt en trend. Likevel drar hun frem noen faktorer som hun mener kan påvirke situasjonen.



– Det er et komplisert regnestykke hele greia. Jeg føler det har med utstyr, det har med forhold og det har med total reisebelastning, sier Mowinckel.



– Jeg tror generelt alle utøvere har lyst på en kalender som er litt mer strømlinjeformet enn sånn stjerneorientering vi driver med i resten av verden akkurat nå.



OMFATTENDE SKADE: Aleksander Aamodt Kilde er ute resten av sesongen etter skaden han pådro seg i Wengen. Foto: Foto: Privat

Nå vil Mowinckel at arrangører og FIS sammen med alpinistene skal komme frem til et bedre rennprogram som kan være bærekraftig for utøverne. Hun peker på at totalbelastningen av mye renn og reising begynner å nærme seg bristepunktet.

– Jeg tror nok generelt sett når man ser på herresiden i år så var det vel seks av sju renn som ble avlyst i starten der, så skal det presses inn i allerede pakket kalender. Så blir det tøft da, og i år har vi tråkket hardt over den grensen, sier Mowinckel.

– Samtidig er det jo arrangører, FIS og alt mulig annet som setter kalenderen og vi har bare å følge den, rett og slett.