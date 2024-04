Har tatt grep etter «gressmøte»: – Ikke i nærheten

Både spillere og ledere var enige om at forholdene på Lerkendal var langt fra optimale da RBK tok imot Sandefjord i første serierunde.

– Denne banen innbyr ikke akkurat til spill. Det er ikke mye gress der, var blant annet beskjeden fra Sandefjord-sjef Hans Erik Ødegaard.

Trønderne selv er heller ikke nådige når de får spørsmål om standarden på eget underlag i serieåpningen.

– Gressmatten var ikke i nærheten av det vi er vant med her på Lerkendal. Det var veldig kjedelig for alle mann, kanskje spesielt for banemesteren vår, som legger sjelen sin i dette. Vi har tatt noen grep etter den første seriekampen for at det skal bli bedre til neste runde, sier RBKs daglige leder Tore Berdal til TV 2.



«Gressmøte»

Forholdene på Lerkendal 1. april var nemlig såpass dårlige at klubben kalte inn til et ekstraordinært gressmøte dagen etter 2–0 mot Sandefjord.

Der forklarte trøndernes banemester Anders Øien hvorfor tilstanden var som den var.

UTFORDRENDE: En kald høst og vinter i Trøndelag har gjort spilleforholdene vanskelige på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

– Gress i Trøndelag i mars og april er jo utfordrende og i år har det ikke gått sånn som vi hadde håpet. Det startet egentlig i fjorhøst og i vinter. Vi fikk en veldig dårlig innvintring på matten vår. Det ble veldig kaldt rett etter vi var ferdig å spille, som gjorde at vi ikke helt fikk gjort alle de prosedyrene vi skulle før matten satte seg for vinteren, sier Berdal og fortsetter:

– Det har på en måte gitt en dominoeffekt frem til der vi står i dag. Vi fikk ikke godt nok tilslag på den såingen vi gjorde da vi åpnet matten igjen i midten av mars. Det har ført til at vi er der vi er nå.



SPARER IKKE: Selv om RBK og Tore Berdal er inne i en tøff, økonomisk periode, er det ikke aktuelt å spare penger på Lerkendal-gresset. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Spiller økonomien noen rolle i at gresset har blitt som det har blitt? Har dere spart steder dere normalt ikke har spart tidligere?

– Ikke utover det vi har gjort før. Hadde vi kjørt på varme i matten hele vinteren så hadde jo kanskje gresset sett bedre ut, men det er noe man aldri har gjort før heller. Vi har gjort det vi mener er riktig for å få det til.



Har tatt grep

Lerkendal har blitt kåret til årets beste bane i Eliteserien fem av de siste seks årene.

Nå tar trønderne grep for at matten skal komme kjapt tilbake til sin vante standard.

– Nå har vi sådd på nytt. Den såingen ser relativt grei ut, så vi håper at matten skal se ganske mye grønnere ut. Vi har fått på de dukene vi skal og vi kjører lysrigger, sier Berdal og legger til:

BEDRE FORHOLD: RBKs daglige leder Tore Berdal går langt i å love at Lerkendal-matten vil være langt bedre når HamKam kommer på besøk søndag. Foto: Ole Martin Wold

– Så er det klart at det tar nok litt tid før den er helt oppe på den standarden vi vanligvis er vant til på Lerkendal. Det tar nok noen uker til. I mai regner vi med at det begynner å bli bra. Matten vil være vesentlig bedre allerede mot HamKam.



RBKs daglige leder innrømmer at en ny runde med såing medfører noen kostnader. Selv om klubben har hatt sett lysere dager økonomisk, har det uansett ikke vært noe alternativ å sitte stille i båten.

– Vi er et fotballag og vi må ha en gressmatte. Sånn er det. Dette er en del av kjernedriften. Man skal ikke spare seg til fant, som det heter, avslutter Berdal.