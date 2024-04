– Har revet ned alle bilder av ham

Tirsdag kl. 18.50: KFUM-Strømsgodset på TV 2 Play.

Lenge var Jørgen Isnes KFUMs hersker på Ekeberg.

Han tok over som trener for klubben i 2017. Høsten 2020 ble Johannes Moesgaard assistenttrener i klubben.

Da Jørgen Isnes byttet ut Ekeberg med Marienlyst stadion og Drammen, tok Johannes Moesgaard over som trener.

Nå møtes de gode kompisene til «Jørgen Isnes-derby» på Intility Arena, der KFUM spiller til egen arena er klar.

– Det er jo trist at man ikke er på Ekeberg i en sådan stund. Men det blir spesielt å komme tilbake. Jeg vil ikke kalle det hjem, men et sted du har vært i mange år. Det legges selvfølgelig til side når vi kommer til Intility, da er det tre poeng som gjelder og de skal til Drammen, sier Strømsgodset-trener Jørgen Isnes.

HISTORISK: For første gang i KFUMs historie rykket klubben opp til det øverste nivået i norsk fotball. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

La en plan



Planen som ble mønstret i klubbhuset på Ekeberg tilbake i 2020 var sikker som banken.

– Det er gøy. Da jeg kom inn hit var vi to ambisiøse trenere. Isnes var klar på at han ville prøve større klubber etter hvert og jeg var klar på at jeg ville ta over stafettpinnen etter han i klubben, forklarer KFUM-trener Johannes Moesgaard.

KFUMs reise til Eliteserien: 2016: 15. plass i OBOS-ligaen (Ståle Andersen) 2017: 7. plass i 2. divisjon (Jørgen Isnes) 2018: 2. plass i 2. divisjon (Jørgen Isnes) 2019: 4. plass i OBOS-ligaen (Jørgen Isnes) 2020: 8. plass i OBOS-ligaen (Jørgen Isnes) 2021: 5. plass i OBOS-ligaen (Jørgen Isnes ) 2022: 4. plass i OBOS-ligaen (Jørgen Isnes) 2023: 2. plass i OBOS-ligaen (Johannes Moesgaard) 2024: Klare for Eliteserien (Johannes Moesgaard)

– Planen var at jeg skulle forsvinne og Jos skulle rykke opp, sier Isnes med et glimt i øyet.

Det skjedde. Etter 2022-sesongen ble det klart at Jørgen Isnes skulle ta over Strømsgodset. Og i november 2023 rykket Moesgaard og KFUM opp til Eliteserien.

God stemning

Oslo-guttene er i godt humør i forkant av kveldens kamp, og er fulle av lovord om hverandre.

– En bedre versjon av meg selv, men det er jo fryktelig ydmykt da, sier Isnes med et smil.

– Han er god med mennesker, men også ekstremt god fotballfaglig, fortsetter Isnes.

På Ekeberg sparer heller ikke Moesgaard på komplimentene til sin gode venn.

– Isnes er en dyktig leder. Han er energisk, entusiastisk og faglig dyktig, konstaterer han.

INGEN SELFIER: Moesgaard hadde ingen selfier sammen med sin trenerkollega. Men på lagbildet fra 2022 figurerer begge. Foto: Torstein Wold / TV 2

Venner for livet

På kontoret til Moesgaard og resten av trenerteamet henger det et lagbilde fra 2022. Det er det nærmeste man kommer et bilde av trenerne sammen.

– Vi har revet ned alle bilder av ham (Isnes), humrer Moesgaard.

I KFUM fikk Isnes venner for livet. Det være seg trenerkollegaen, øvrige i støtteapparatet og resten av folkene i klubben.

– Ikke så langt unna daglig kontakt. Det er mye gjøgling og god stemning med hele apparatet, innrømmer Isnes.

– Han har vært en fantastisk støttespiller etter jeg tok over. Han pratet med meg da jeg startet med dårlige resultater. Og da han hadde det tungt i sommer, svingte han opp hit og pratet. Vi kjenner hverandre godt, sier Moesgaard.

MÅLET: Jørgen Isnes er klar på at tre poeng er det viktigste når han møter gamle kjente på Intility Arena. Foto: Torstein Wold / TV 2

Alvor på Intility

På tirsdagskveld er begge trenerne klare på at det er tre poeng som gjelder. Og i dagene før kamp har dialogen uteblitt av naturlige årsaker.

– Vi kjenner hverandre godt og liker å sparre på fotballen. Nå har vi ikke sparret noen ting, det har vært «radio silence» i to uker her, forteller Moesgaard.

Men vennskapet består nok også etter kveldens batalje.

– Ja, det er ikke noe å lure på, da skal noe spesielt skje hvis ikke det er en realitet. Men det er sånn at når man spiller om tre poeng er vennskap lagt litt til side – så er det «shake hands» og gjøgling i etterkant av det, svarer Isnes.



– Jeg tar han i hånden hvis vi taper, men noe dialog utover det de neste dagene blir det lite av tror jeg, avslutter Moesgaard.

KOMPISMØTE: Jørgen Isnes møter gamle venner i KFUM tirsdag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Kampen kan du se på TV 2 Play fra klokken 18.50.