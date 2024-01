Har med kjæresten til X Games: – Hun er rå

Søndag tok freestyle-stjernen Birk Ruud sitt første gull for året da han kjørte inn til en solid førsteplass i sveitsiske Laax. Det ble en seier som han erkjenner å ha blitt litt ekstra rørt av.

– Det var helt fantastisk. Det er en av de bedre seierne jeg har hatt på lenge, forteller Birk Ruud til TV 2.

De siste månedene har 23-åringen fra Bærum viet mye tid til å utvikle seg på snowboard. Han forteller at han har et mål om å nå verdenscupen med brett på beina allerede neste vinter, men at det krever mye arbeid. Derfor føltes det ekstra spesielt å få på seg skiene og vinne i Laax.

– Jeg har hatt mest sult på brett, og derfor var det så utrolig deilig å klare å gjøre det så bra og å kjenne at det betydde utrolig mye å stå på ski. Jeg koser meg skikkelig med det, forteller han og fortsetter:

– Den komboen av alt det fikk meg til å bli skikkelig stolt av meg selv og litt rørt.

Satser dobbelt

Opprinnelig var snowboard noe freestyle-yndlingen drev med for å koble av etter OL, men det ble raskt en drøm som han ønsket å gå for. Men å satse fullt ut på drømmen uten at det går ut over freeski har ikke bare vært en lek for 23-åringen.

– Det er absolutt en utfordring, men det er jo generelt utfordrende å prestere på topp. Jeg tror det gjør meg bedre på begge plan. Målet og drømmen er å prestere på verdenstoppnivå i begge deler, forteller han.

En av de største konkurransene for både utøvere på ski og snowboard, er X Games som holdes i Aspen i USA hvert år. Dit blir de beste utøverne invitert for å delta i ulike konkurranser.

ÅRETS FØRSTE: Birk Ruud tok sitt første gull for året under slopestyle-konkurransen i Laax i Sveits. Foto: Irakli Gedenidze / Reuters

Under fjorårets X Games tok bærumsgutten bronsemedalje under Big Air-konkurransen og en femteplass i Slopestyle. I år har han satt et tydelig mål for lekene – å kose seg og nyte uka som kommer.

– Jeg har mye selvtillit inn mot X Games nå. Så jeg er skikkelig «stoked» for det, sier han.

– Det er en helt rå uke, det er en gang i året man får muligheten til å kjøre X Games, så hovedmålet er bare å nyte det og bare kjøre så bra jeg kan på ski, så tror jeg at jeg kommer langt med det.



Hyller kjæresten

Også på hjemmebane går ting som smurt for Ruud, som forteller at kjæresten Tonje Frigstad blir med når han skal kjempe om gull under årets X Games.

– Hvordan står det til med kjærligheten da?

– Den blomstrer! Tonje blir med ned til Aspen, sier han og fortsetter:

– Det blir veldig koselig. Nå har vi vært sammen i over ett år, så nå kjenner vi hverandre litt bedre og da blir det litt enklere. Ting flyter bra, så det blir veldig gøy.

FORELSKA: Tonje Frigstad og Birk Ruud på God Morgen Norge. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Frigstad var også å se under fjorårets X Games, like etter at de to bekreftet forholdet. Ruud forteller at også kjæresten selv skal stå litt på brett under oppholdet i skibyen i USA, og har flere lovord å komme med.



– Tonje er rå på brett. Hun har så bra guts. Hun har lært seg å raile litt og sånn, så hun koser seg med brettkjøringa. Hun er ikke vanskelig å få med, forteller Ruud.