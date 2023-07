Har lært av fiaskoen: – Det er ikke vits

Etter fjorårets fiasko i EM der det ble exit i gruppespillet, har ikke landslaget akkurat skrudd forventingene opp til skyene før VM, som starter onsdag morgen klokken ni norsk tid.

Lagets store stjerne Ada Hegerberg peker på balansegangen.

– Det er veldig viktig at vi finner balansen mellom å være ambisiøs - som vi er - og å være realistisk. Resultatene tilsier at vi er favoritter, men det syns ikke jeg. Det er gjengen innforstått med.

– Det er et godt utgangspunkt, og det er der fokuset burde ligge, sier stjernen til TV 2.

I fjor fikk Norge bank av England, og tapte den avgjørende kampen mot Østerrike. Hun vil ikke svare på om fadesen er med på å skru ned årets forventinger.

– Det er ikke vits å sammenligne i fjor. Vi må lære mye av det, men det er et ferdig kapittel. Vi må være jækla fokusert på å være her og trygge på forberedelsene.



Arsenal-profilen Frida Maanum liker godt at de ikke har så høye forventinger, verken innad i gruppen eller utad i media.

– Jeg tenker det kan være fint jeg. Jeg tror alle så hva som skjedde der, og det gikk dårligere enn vi tenkte. Vi er i en tøff gruppe, så vi får ta dette på fullt alvor.

– Målet er å gå videre, men det er lag med ulike kvaliteter.



EN GOD TING: Frida Maanum tenker det er en god ting at de ikke har noen store forventinger for hvor langt de kan gå under årets VM. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener at Norge har havnet i en ganske grei gruppe og at det fort kunne vært mye verre.

– Det er aldri enkelt å være i et VM, uansett så er det tøft, men jeg vil ikke si at det er en tøff gruppe, påpeker Gulbrandsen.



Full forståelse

TV 2-eksperten har full forståelse for at laget har dempet forventingene før VM.

Hun er klar på resultatene etter de fire siste mesterskapene ikke gjør det realistisk å sette høyre forventinger til seg selv.

– Det er ingen ting som tilsier at dette laget skal prestere veldig bra. Det er ingen historikk som tilsier at de skal komme lenger enn kvartfinalen, påpeker Gulbrandsen til TV 2 dagen får åpningskampen.

Hun mener at det er en riktig tankegang og ikke sette noe press på seg selv, og ha fokus på å vinne gruppespillet.

– Det er på tide å putte fingeren i jorda. Jeg mener det er en reality check og et riktig og smart valg, utdyper eksperten.



Graham Hansen forteller på sin side at det kan være utfordrende å leve opp til forventningene som følger med når laget har individuelle verdensstjerner.

EN KAMP AV GANGEN: Caroline Graham Hansen forteller at de skal ta en kamp av gangen og se om det er godt nok. Foto: Abbie Parr

– Kvaliteten er der, men kanskje forventningene er for store, på grunn av hva vi som individuelle har fått til med klubbene våre. Men det er ikke slik at man bare kan ta det med rett inn på landslaget. Det er synd at vi ikke har klart å få mer ut av det som folk forventer av oss, men vi jobber hele tiden for det, sier Graham Hansen.

Under onsdagens pressekonferanse fikk Barcelona-spilleren spørsmål om hva som skal til for at Norge skal kunne vinne VM.

– Det er et stort spørsmål. Da må vi vinne hver kamp. Selvsagt skal vi prøve det, alle lag vil svare det samme. Vi må vente og se hva som skjer, ta en kamp av gangen og se om det er nok, svarer hun og fortsetter.

– Vi har mye kvalitet framme, men vi må gjøre det som lag. Vi må forsvare oss som lag og sørge for at resultatene går vår vei.

Mer kontant var svaret da hun ble spurt om å vurdere en eventuell VM-seier opp mot mesterligaseieren hun nylig vant med Barcelona.

– Jeg tror det sier seg selv at VM ville være mye større. Det er hvert fjerde år, det er med landslaget og det er det største du kan oppnå i karrieren din. For meg ville VM være større, sa hun.

REALISTISK: TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener det norske landslaget har satt et realistisk mål før VM sparkes i gang. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Annet spor

Det norske laget har med vilje nøyd seg med gruppeseier som første målsetting i VM, men vertslandets journalister penset praten inn på et helt annet spor.

En journalist ville vite hvorfor et lag med så mye individuell kvalitet som Norge ikke har fått det ut i turneringer siden laget var i EM-finale for ti år siden.

– Det er vanskelig å svare på, sa lagkaptein Maren Mjelde.

– 2013 var en veldig god turnering for oss, men vi har ikke gjort det like godt siden da. VM i 2019 var en god turnering, men da ble det bråstopp mot England i kvartfinalen. Så vet dere hva som skjedde i fjor, men det fine med fotball er at man lærer av det.

Hun forteller at gruppen virkelig ser fram mot det som venter de og at de er en god blanding av spillere som ikke har vært i sluttspill før og spillere som har det.

– Vi prøver alltid å gjøre det bra for Norge. Vi har ikke gjort det i det siste, men vi har hatt gode øyeblikk, og jeg håper vi gjør det bra i sommer, utdyper hun.

KLAR FOR VM: Norges kaptein Maren Mjelde sammen med president i Norges Fotballforbund Lise Klaveness Foto: Lise Åserud

Gulbrandsen forteller at en av grunnen til at prestasjonene enkeltspillere kan vise til på klubbnivå, ikke kommer så godt frem på landslaget, er fordi det ikke er stort nok bredde i laget.

– Vi har ikke så god bredde som for eksempel USA, eller Spania, hvor flere gode spillere har trukket seg, og likevel er de veldig gode.

Med to store stjerner på laget, mener eksperten at motstanderne fort tenker at Norge er gode og at de tar tar hensyn til det.

– De tror at Norge skal dominere kampene, noe vi ikke er så veldig gode på. Det er nok den største utfordringen, sier TV 2-eksperten og legger til at Norge ikke har så mange jenter på så høyt nivå som andre nasjoner.



Graham Hansen er enig med Mjelde om at de har kvaliteter i laget, men stiller spørsmål ved om forventingene er for høye ut ifra hva enkelte spillere har oppnådd i klubblag.

– Det er ikke alltid man kan overføre det rett til landslaget. Vi jobber så hardt vi kan for å prøve å utgjøre en forskjell. Vi får en ny sjanse torsdag, og vi får se hvordan det går, sa Graham Hansen.

(©NTB/ TV )