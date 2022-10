Har kjøpt ut Gjert fra familiefirmaet

I 2015 etablerte familien Ingebrigtsen firmaet Run Fast AS. Fram til i høst stod Jakob, Henrik, Filip, og Gjert Ingebrigtsen som eiere med 25 prosents andel.

Men i september ble sønnene enige med Gjert Ingebrigtsen om å kjøpe ut hans andel i familiebedriften. Dermed står Henrik, Filip, og Jakob alene igjen på eiersiden med en tredel av aksjene hver.

Det er ikke kjent hvor mye de betaler for å ta over familiebedriften.

Henrik Ingebrigtsen forteller at utkjøpet kom som en naturlig konsekvens av at de skilte lag sportslig.

– Helt siden vi brøt med Gjert i begynnelsen av året så har vi sagt det viktigste for oss nå er å ta kontroll på vår sportslige og økonomiske framtid, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

Tett vevet sammen

Run Fast AS har vært et felles firma der de hadde samlet flere av Team Ingebrigtsens felles sponsoravtaler. Inntektene fra Friidrettsforbundet til den daglige driften av den sportslige satsingen har også gått gjennom firmaet.

– Vårt felles firma har vært sentralt i den sportslige satsningen vår fra dag til dag. Så da er det naturlig at hvis én ikke er med i teamet, så er han heller ikke med i firmaet. Så det handler egentlig bare om at de tingene vi var enige om fra starten, trer i kraft, forklarer Henrik Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen bekrefter også avtalen, men føler ikke for å utdype den interne familiehandelen.

– Dette er en intern familiesak som jeg ikke ønsker å kommentere, skriver Gjert Ingebrigtsen i sms til TV 2.

Firmaet har hatt solid økonomi, og Gjert Ingebrigtsen har ikke tatt ut lønn selv om han har stått oppført som daglig leder.

Etter det TV 2 forstår, har de enkelte år tatt ut et utbytte av overskuddet, som er delt likt mellom de fire eierne.

I 2021 hadde Run Fast AS et årsresultat på knappe 1,5 millioner kroner.

I 2020 var omsetningen oppe i 7,1 millioner.

– Fjerner potensiell støy

For brødrene har det vært viktig å rydde opp i alt som kan være kime til misforståelser og uenigheter nå som pappa Gjert Ingebrigtsen ikke er med i det sportslige apparatet lenger.

– Hvor viktig har dette vært for dere å få i orden slik at dere kan gå videre?

– Det er godt å få lagt dette bak oss. For alle ting som dette kan potensielt stjele litt energi og bli bakgrunnsstøy. Men nå er dette i orden, så da håper vi at vi ikke trenger å styre så mye med det de neste årene.

Tirsdag ble det klart at Henrik Ingebrigtsen i praksis overtar den koordinator-rollen Gjert Ingebrigtsen har hatt overfor Friidrettsforbundet de siste årene. Han blir dessuten Ingebrigtsen-brødrenes kontaktpunkt overfor både media og sponsorer.

– En god start

Brødrene håper også at firmaovertagelsen kan skape mer ro internt i familien.

– Gjert har sagt i flere intervjuer at han håper at det med tiden kan utvikle seg et pappa-sønn forhold med dere. Kan dette bidra til det på noen måte?

– Det er i alle fall et steg i riktig retning, sier Henrik.



Her blir Jakob Ingebrigtsen fornærmet på reporteren, se video: