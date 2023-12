– Har kjent på kroppen hvordan det er å bli vurdert annerledes

For første gang har Norges Volleyballforbund ansatt en kvinnelig sportssjef. Med det er de ett av to idrettsforbund som har både kvinnelig sportssjef og generalsekretær.

– Vi skal ikke undervurdere effekten av forbilder. Skal idretten lykkes med å få flere kvinnelige ledere og trenere, trenger vi forbilder som viser at det er mulig, sier Guro Røen.

Hun er den nye generalsekretæren i Norges Volleyballforbund (NVBF), som også nylig ansatte Charlotte Støelen som første kvinnelige sportssjef.

Med det har forbundet nå to kvinner i lederposisjoner. Det skiller dem fra de fleste andre idrettsforbund i landet. Tradisjonelt sett er volleyball en mannsdominert idrett.

– Vi kommer inn med nye perspektiver, og kanskje andre verdier. Jeg tror det er viktig å også ha kvinner i slike posisjoner. Idretten må evne å utvikle seg, skal vi fortsette å være relevante, sier Røen.



– Jeg tror det er viktig å få et kvinneperspektiv inn i organisasjonen for å ivare ta mangfoldet, legger sportssjef Charlotte Støelen til.

Ønsker å inkludere kvinner

På landsbasis er 69 prosent av alle administrative ledere i særforbund menn.

Røen understreker at man enkelt finner andre, dyktige kandidater, dersom man ser etter andre kvaliteter enn det man tradisjonelt har gjort.

– Det er det vi har gjort i Volleyballforbundet. Og vi har endt opp med en veldig god og kompetent sportssjef, men som ser annerledes ut, fordi det er en kvinne på litt over 30 år. Og det er en nyhet selv i Norge, sier generalsekretæren.

NYANSATT: Som generalsekretær har Guro Røen (t.v.) vært med på å ansette sportssjef Charlotte Støelen. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Hun understreker også at å ansette en kvinnelig sportssjef ikke er et «enkeltstunt», men at forbundet har jobbet for å utvikle kvinnerett i flere år.

– Vi jobber for like muligheter for de kvinnelige utøverne våre, og har egne programmer for å utvikle kvinnelige ledere og trenere. Så dette er jo også en helhetlig tilnærming til å jobbe med mangfold, og spesielt kjønn. For å bli enda mer relevante og for at flere føler seg hjemme hos oss, sier Røen.

– Har vært minoritet

Begge damene har jobbet med og drevet med idrett i mange år. Røen har blant annet vært internasjonal toppdommer i håndball. Hun mener det har gitt henne erfaringer hun kan ta med seg inn i lederstillingen.

SNART KOLLEGAER: Charlotte Støelen starter i stillingen fra 1. januar. Røen begynte som generalsekretær allerede i august. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Det er få kvinner som har slike roller, og dermed har jeg vært minoritet. Jeg har kjent på kroppen hvordan det er å bli vurdert annerledes. Det er ofte den maskuline logikken og verdiene som gjelder. Da har jeg følt at jeg ikke har fått utviklet meg som jeg skulle ønske. Så jeg ønsker å tilrettelegge for at flere kvinner kan føle seg inkludert i idretten vår, sier hun.

– Sterke damer

De ferske lederne møter Norges eneste OL-håp på kvinnesiden, Emilie Olimstad og Sunniva Helland-Hansen, på Olympiatoppen. Volleyballspillerne ser lyst på de nye ansettelsene.



– Selvfølgelig synes jeg det er dritbra at kvinner kan ta de stillingene i Volleyballforbundet, og sette et godt eksempel for de andre forbundene. Jeg håper de kan bidra til å bygge opp under at kvinner skal ha like rettigheter som menn, sier Olimstad.

– De virker som to profesjonelle, sterke damer som er klare for jobbene sine, legger Helland-Hansen til.

OL-HÅP: Volleyballduoen Emilie Olimstad og Sunniva Helland-Hansen håper på å kvalifisere seg til OL i Paris i 2024. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Tidligere i november måtte sandvolleyballjentene nok en gang diskutere med dommeren for retten sin til å spille i shorts, og ikke bikini, under en konkurranse i Thailand.

– Det er dumt at vi fremdeles må argumentere for retten vår i den saken. Heldigvis står vi veldig stødig i saken og vet hvilke rettigheter vi har, sier Olimstad.

Helland-Hansen forteller at de i sånne sammenhenger ofte får tilbakemeldinger fra andre, som opplever lignende ting.

– Da blir det åpenbart at dette er noe vi ikke er ferdige med. Det er fremdeles mange som kjemper denne kampen, men da er det bra at vi som er sikre i saken, kan ta litt av belastningen, sier Helland-Hansen.

Generalsekretæren understreker at reglementet som gir jentene lov til å spille i shorts, har stått siden 2013.

MØTTES: Lederne og spillerne møttes på Olympiatoppen under spillernes trening. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Det sier litt om at det tar tid å endre kultur. Det betyr av vi må fortsette å si ifra, fortsette å pushe endring, og så vil det sakte, men sikkert, bli en selvfølgelighet, sier hun, og fortsetter:

– I de posisjonene vi har, har vi kontakt med internasjonale forbund, og er på internasjonale arenaer. På den måten er vi i en posisjon hvor vi har formell påvirkning, sånn at vi også kan utvikle internasjonal volleyball, forteller Røen.

LEGGER INN INNSATS: Sunniva Helland-Hansen trener for å kvalifisere seg til OL neste år. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Nå trener volleyballjentene frem mot OL i Paris 2024. Norge har ikke hatt en kvinnelig volleyballduo med i lekene siden 2008.

– Det er et halvt år til vi får vite om vi får være med eller ikke, og det kommer an på hvordan vi gjør det det neste halvåret. Så vi har en veldig spennende tid foran oss, sier Helland-Hansen.