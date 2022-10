Har ikke trent på fem måneder etter vaksinen

20. mars i år opplevde Sivert Bakken skiskytterkarrierens største dag.

Han gikk inn til seier på fellesstarten i Holmenkollen, vant fellesstartcupen sammenlagt og fikk hilse på kong Harald etterpå.

På avslutningsfesten etterpå ble over 10 norske skiskyttere smittet av covid-19. Sivert Bakken var en av få som slapp unna, og stilte i NM uka etter uten at noen fra elitelaget var i stand til å delta.

PÅ KONGETRIBUNEN: Sivert Bakken svevde høyt og fikk møte kong Harald i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby

Tredje vaksinestikk

Etter sesongen tok 24-åringen sin tredje vaksinedose mot covid-19. Et stykke ut i mai merket han at noe i kroppen ikke stemte.

– Det var noe som ikke funket på trening, kroppen kjentes litt uggen. Så jeg oppsøkte legehjelp og kuttet ut treningen helt. Deretter ble det verre og verre. Jeg hadde fysisk ubehag og et press i brystet. Det var ganske mye smerter, og aldri noen tvil om at jeg skulle droppe trening.

– Hvor lenge er det siden du sist kjørte en hardtrening?

– Siste treningsøkt var 18. mai. Det er drøye fem måneder siden, sier Bakken.

Grunnen til at han ikke kan trene er en betennelse på hjertet, som ikke slipper taket. Hver uke tar han nye blodprøver, i håp om at konsentrasjonen av troponin har sunket til et nivå der det er forsvarlig å gjenoppta trening.

– Hva er årsaken til disse problemene?

– Det er bortimot 100 prosent sikkert at koronavaksinen etter sesongen er problemet. Jeg har hørt om andre tilfeller der folk har opplevd lignende saker fra vaksiner. Det var liksom ikke noe man visste om da man tok vaksinen. I etterpåklokskapens navn har man jo tenkt at man kanskje skulle droppet den, men det er positive og negative sider uansett. Så jeg kan ikke angre på det nå, sier Bakken.

Ifølge Dagens Medisin ble perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) ført opp på listen over sjeldne bivirkninger av koronavaksine av europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) i fjor sommer.

Sjelden bivirkning

Landslagslege Ola Berger sier de har rådført seg med fagmiljøet i Norge, og alt tyder på at Bakken har vært maks uheldig.

– Han har ikke hatt andre infeksjonssykdommer i samme tidsperiode. Koronavaksinen er det eneste han har gjort som potensielt kunne gi en sånn type hjertebetennelse. Vi har sett i befolkningen ellers at noen veldig få har fått den type bivirkning. Det blir aldri 100 prosent sikkert, men mest sannsynlig er det derfor, sier han.

Berger kan ikke svare med sikkerhet på hvor sjelden denne bivirkningen er, men estimerer et sted rundt én av 100 000 brukerdoser.

FØLER MED BAKKEN: Landslagslege Ola Berger sier Bakken har vært maksimalt uheldig. Foto: Berit Roald

– Det er veldig sjelden, og du si at fordelen med å ta vaksinen klart oppveier ulempen. Kanskje ikke for den enkelte, som for Sivert i dette tilfellet. Men han har tatt samme vaksine to ganger tidligere, og det har gått fint.

– Hva tenker du om at Sivert er så uheldig?

– Det er fortvilende. Etter all sannsynlighet blir han bra igjen, men han mister oppkjøriongen og sannsynligvis store deler av sesongen. For det vil kreve en opptrappingsperiode når han er klar for det igjen. Det finnes verre ting, men det er ekstra ille for en som lever av å bruke kroppen sin. Så når det ryker et år, er det veldig kjedelig.

Alt ryker før jul

TV 2 intervjuer Bakken på Birkebeineren skistadion, der han gjennomfører nok en skyteøkt iført turbukse.

Det er den eneste relevante treningen han får gjort, for på den fysiske biten er det gåturer som gjelder.

12. november går startskuddet for sesongen med nasjonal skiskytteråpning på Sjusjøen.

FÅR BARE SKYTE: Sivert Bakken skyter flere tusen skudd hver måned mens han ikke kan presse seg fysisk. Her er han med resten av laget under Blink-festivalen i august. Foto: Sigve Kvamme

Den kan Bakken bare glemme, i likhet med alt av verdenscup og andre konkurranser på denne siden av årsskiftet.

– Ryker hele sesongen?

– Det er litt tidlig å si. Det blir ikke skirenn før jul, for opptreningstida er lenger enn som så. Det er ikke bare å få frie tøyler igjen, og så er man i toppform. Det kommer til å ta tid å trene seg opp igjen. Det får bare ta den tiden det tar. Jeg vet at jeg har mange gode år foran meg. Motivasjonen er god, i hvert fall, sier Bakken.

Finner trøst

Han har fått sin dose med motgang de siste årene, og sleit med hjerteflimmer og puls på 240 når han skulle ta ut de siste kreftene i konkurranse og på trening.

Foran fjorårssesongen gjennomgikk han et vellykket inngrep, og siden da har ikke hjerteflimmeret plaget ham flere ganger.

– Kan betennelsen på hjertet ha sammenheng med dine tidligere problemer?

– Det er det positive jeg kan trekke ut av alt dette. Jeg har gått gjennom alt av undersøkelser på hjertet, med tanke på historikken jeg hadde med hjerteflimmer tidligere og operasjon i fjor, og er veldig glad for at alt tyder på at den biten er 100 prosent i orden. Det er snakk om to separate ting, og det er jeg glad for, sier Bakken.

Ved alle blodprøvesvar har man en normalverdi i befolkningen, blant de som er hjertefriske.

Normalverdien for troponin i blodet hos menn er mellom 13 og 17 nanogram per liter. Bakken har ligget over 35 i flere måneder, men noen ganger har han også vært under.

– Etter et par målinger med noen ukers mellomrom som var under 35, har Sivert forsøkt med en veldig lett joggetur. Da ble det en lett stigning på verdien. Så vi må godt under 35 før vi starter på nytt, sier Ola Berger.