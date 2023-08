– Har ikke gitt opp Salah

Det skal være fornyet saudi-interesse for Mohamed Salah, ifølge Sky Sports. Igjen dreier det seg om Al Ittihad. Det britiske sportsmediet skriver at den saudiske klubben skal være interessert i en avtale som vil gjøre Salah til verdens best betalte spiller. Men ifølge The Guardian avviser Liverpool at egypteren er for salg. Tidligere denne måneden hevdet også Salahs agent at en overgang til Saudi Arabia ikke er aktuelt. Mens Premier Leagues overgangsvindu stenger 1. september, er det saudiske vinduet åpent helt til 20. september.

Ifølge The Independent skal Manchester City være forberedt på å trekke seg ut av forhandlingene om Wolverhamptons Matheus Nunes, dersom de føler at avtalen ikke gir verdi for pengene. Avisen skriver at City skal ha lagt inn et bud på 47 millioner pund, men Wolves skal ifølge rapportene kreve mer for portugiseren.

Independent skriver også at Arsenal skal være i forhandlinger med Monaco om å selge Folarin Balogun til den franske klubben. Flere klubber, deriblant Chelsea, skal være interessert i amerikaneren, men Ligue 1-klubben skal etter rapportene være nærmest å signere 22-åringen. Også franske RMC Sport skriver om forhandlingene.

TILBAKE TIL FRANKRIKE: Folarin Balogun rapporteres å kunne være på vei tilbake til franske Ligue 1. Denne gang er det Monaco som ønsker å få tak i amerikaneren. Foto: TIM NWACHUKWU/Getty Images via AFP

Jonny Evans kan være på vei tilbake til Manchester United. Det er The Telegraph som melder er nær ved å signere 35-åringen på en ettårskontrakt.



LONDONINTERESSE: Både Arsenal og Tottenham skal være interessert i å signere Ivan Toney i januar, når han har sonet ferdig åtte måneders utestengelse. Foto: PETER CZIBORRA/Reuters

Arsenal og Tottenham skal være interessert i å signere Brentfords Ivan Toney i januarvinduet, melder The Times. Da har Toney sonet ferdig den åtte måneder lange utestengelsen han ble ilagt for brudd på gamblingreglementet. Brentford skal ha satt en prislapp på 80 millioner pund for 27-åringen.

Tieran Kierney kan være på vei på utlån. Ifølge The Athletic skal Arsenal være nær en enighet med Real Sociedad om et lån ut sesongen.

Både Tottenham og Chelsea skal være ute etter Nottingham Forests Brennan Johnson. Spurs skal være i forhandlinger om Johnson, men det skal være uenighet om overgangssummen. Forest krever ifølge rapportene minst 40 millioner pund for 22-åringen. Det er Independent og Football London som melder dette.