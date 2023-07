– Har ikke dårlig samvittighet

MENER DET DRYPPER NED: Kjetil Knutsen forsvarer Glimts overgangspolitikk. Her avbildet under programmet «Fotballpunch». Foto: Thomas Evensen / TV 2

Torsdag skrev Drammens Tidende at Bodø/Glimt og Strømsgodset nærmer seg en enighet om en overgang for Tobias Gulliksen (19).

Nyheten skaper reaksjoner blant norske supportere på sosiale medier, som blant annet mener at Glimt «støvsuger norske klubber».



Til alle dere som mener supportere fra andre lag skal heie på norske klubbers deltagelse i E-cupspill. Kyss meg midt i rævva!



Her har dere PRAKTEKSEMPELET ingen ønsket skulle skje etter RBKs storhetstid.



Bodø/Glimt håver inn hundrevis av millioner & nå støvsuger norske klubber! — Kim Underberg Rolund (@KimRolund) July 6, 2023

Kjetil Knutsen ønsket ikke å kommentere rundt en mulig Gulliksen-overgang, men utdypet rundt Glimts overgangspolitikk.

– Jeg går ikke rundt med dårlig samvittighet for de overgangene vi har gjort de siste årene – snarere tvert imot, sier 54-åringen til TV 2.



Han har fått med seg kritikken, men mener at Glimts overganspolitikk, til syvende og sist gagner norsk fotball.

– Dersom en for eksempel tar en spiller som Joel (Mvuka), som utvikler seg i Åsane, blir hentet til Glimt og solgt ut til det store utlandet.

– Det er store summer som går til Bodø/Glimt, men det er også store summer, som i dette tilfellet går til Åsane. Det mener jeg er veldig gunstig for norsk fotball, forklarer bergenseren.

TIL FRANKRIKE: Joel Mvukas overgang til Lorient betydde millioner inn for Åsane. Foto: Terje Pedersen

– Ekstremt viktig



Kjetil Knutsen er opptatt av at de norske klubbene Glimt henter fra, sitter igjen med lønn for strevet når Glimt selger til utlandet.

– Det er slik vi ønsker å gjøre det. Hvis vi sammen skal utvikle norsk fotball, så er det ekstremt viktig, mener Glimt-treneren.

Han trekker Hugo Vetlesen fram som et annet eksempel. Han forlot Glimt på en overgang verdt mellom 70 og 90 millioner kroner.

Stabæk hadde en videresalgsklausul på 15 prosent, og hadde samtidig rett på solidaritetsmidler på fire prosent.

TIL BELGIA: Hugo Vetlesen dro til Club Brugge. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Sånn kan flere caser bli: Noen spillere utvikler vi fra eget akademi, mens noen kommer fra andre klubber. Da er det veldig fint at de klubbene får noe igjen for jobben de har gjort. Slik skal systemet fungere, mener Knutsen.



– Småpenger

I tillegg til Tobias Gulliksen, skal Glimt være ute etter Rosenborg-spiller Carlo Holse (24) og Stabæks Kasper Høgh (22). Torsdag ble det også klart at TIL-juvelen Daniel Bassi tar turen til Aspmyra – i en byttehandel der Lasse Nordås går motsatt vei.

På et spørsmål om hva en eventuell Gulliksen-overgang sier om kjøpekraften til Glimt, svarer TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah følgende:

HYLLER GLIMT: Amankwah er imponert over klubbdriften til Glimt. Foto: Markus Engås / TV 2

– Det sier mye om kjøpekraften, men det sier også mye om jobben de har gjort. Det er lett å glemme at Glimt spilte i OBOS-ligaen i 2017, og hadde en skjør økonomi. De har kommet opp på dette nivået gjennom hardt arbeid, mener Amankwah.

Han trekker - i likhet med Knutsen - fram Vetlesen og Mvuka-overgangene. Amankwah påpeker at en potensiell Gulliksen-overgang verdt 30 millioner, vil tilsvare rundt én femtedel av det de fikk for de to førstnevnte.

– For å sette det litt på spissen: Dette er småpenger for Glimt, avslutter han.

Se Odd-Bodø/Glimt fra kl. 16.55 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play søndag.