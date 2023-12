VIGSEL: Therese Johaug skal gifte seg. Her fra jobben som NRK-ekspert under sesongåpningen på Beitøstølen. Foto: Geir Olsen /NTB

TOBLACH (TV 2): Skistjernene er ikke i tvil og spår et innholdsrikt bryllup for Therese Johaug.

På selveste nyttårsaften smis Therese Johaug i hymens lenker.

35-åringen fra Dalsbygda gifter seg med kjæresten Nils Jakob Hoff i vinterlige omgivelser på Røros – drøyt 20 kilometer fra hjemplassen.

Hoff fridde til Johaug for to år siden, og paret fikk sitt første barn tidligere i år.

Til VG avslørte Johaug at det blir bryllupsfeiring på «bygdevis».

– Det blir en helvetes fest, uttalte Dalsbygda-jenta.

På plass i italienske Toblach for å gå Tour de Ski, tror Frida Karlsson på Johaugs egen fest-spådom.

– Man har hørt at hun har ville fester. Det blir nok en bra fest, sier hun til TV 2.

GIFTER SEG: Therese Johaug og kjæresten Nils Jakob Hoff - her etter skistjernens målgang på 30 kilometer i Holmenkollen i 2022. I bakgrunnen pappa Thorvall Johaug. Foto: Lise Åserud / NTB

– Kjedelig å gå glipp av

Bryllupet skjer altså midt under Tour de Ski. Det føler Heidi Weng litt ekstra på.



– Jeg tipper bryllupet blir veldig fint. Og så er det litt kjedelig å gå glipp av det, så man føler kanskje på at en får prestere da. Sånn at man ikke går glipp av noe, sier hun og legger til:

– Jeg tipper det blir ordentlig hæla i taket!

TV 2 har forsøkt å nå Therese Johaug for en kommentar.

Johaugs mangeårige manager, Jørn Ernst, forteller i en SMS om god stemning og at bruden gleder seg til alt som skal skje i helgen.

På gjestelisten er blant andre Charlotte Kalla og Marit Bjørgen. Begge deltok under skistjernens utdrikningslag.



– Det blir skikkelig gøy, særlig ettersom jeg fikk være med på utdrikningslaget og bli kjent med de som står Therese nærmest. Og de er noen herlige jenter, har Kalla sagt til Expressen.



LOKASJON: Vielsen skal skje i Røros kirke. Foto: Heiko Junge / NTB

Røper Johaug-prat

Johaug og Hoff har vært sammen siden 2014. Vielsen skal skje i Røros kirke.

– Hvilken kjole tror du hun går for?

– Ja, det var et bra spørsmål. Hun kjører nok noe som er dansbart, svarer Karlsson.

Johaug har sagt til VG at hun skal bruke to kjoler.

FORTELLER: Frida Karlsson kjenner Therese Johaug godt - og er sterk i troen på at Johaug gjør comeback før VM på hjemmebane i 2025. Foto: Caroline Simonsen Losnegård / TV 2

Under prøve-VM i Granåsen før jul uttalte Johaug at det fristet veldig med et comeback.

I 2025 arrangeres ski-VM i Trondheim.

Karlsson føler seg ganske sikker på at hun får Johaug som konkurrent igjen.

– Ja, jeg tror det.

– Jeg møtte henne i Trondheim og noe av det første hun sa var: «Som jeg har savnet det her!». Hun vil nok tilbake.

Ebba Andersson, som testet positivt for korona i julen, er friskmeldt og deltar i Tour de Ski.

– Kjenner man Therese rett, da kommer det nok til å være fartsfylt. Jeg kan ikke tenke meg noe annet, sier det svenske skiesset.

26-åringen tror Johaug kommer til å gå for en kjole med lange ermer, tatt årstiden i betraktning.

Storm melder om kjølige temperaturer i bergstaden Røros på årets siste dag.

Andersson sier at hun vil ha Johaug tilbake i skisporet.

– Ja, jeg tror hun kommer tilbake til Trondheim. I det minste så blir hun kanskje mer giret av at jeg håper på det. Jeg vil ha henne tilbake, sier Andersson.

Men 26-åringen er i motsetning til lagvenninne Karlsson ikke like skråsikker på at Johaug returnerer.

– Jeg er vel like sikker som jeg er på min form her og nå. Så ikke altfor sikker, men forhåpningen er der.