Har funnet kjærligheten: – Han forberedte meg på litt trykk

Til helgen starter svømme-VM i japanske Fukuoka, og det er med Ingeborg Vassbakk Løyning på plass.

22-åringen har vært i Japan i rundt én uke og forberedt seg til ryggøvelsene hun skal forsøke seg i neste uke.

– 100 meter er absolutt min beste distanse, og den jeg er best trent for. Jeg har hatt en solid treningsperiode nå, og føler meg bra. Det er gode muligheter, sier hun på telefon til TV 2.



Mandag starter VM for hennes del. Der håper hun på semifinaleplass.

Funnet kjærligheten

PRINSESSE: Kyle Chalmers er hederlig i omtalen av kjæresten på Instagram. Foto: Skjermgrab, kyle_chalmers3/Instagram

I mars dro hun til Australia, hvor hun har vært og trent siden. Hun har nemlig funnet tonen med av landets beste svømmere, 25 år gamle Kyle Chalmers.

Han vant OL på 100 meter fri i Rio som 18-åring, og er fortsatt i verdenstoppen. I tillegg er han en stor idrettsprofil i Australia.

– Ja, vi er et par. Vi har vært det en god stund, siden rundt desember, røper Løyning for første gang.



– Det er ikke hele årsaken, men en av grunnene til at jeg dro ned for å trene i Australia, sier hun.

Det har kommet jevnlige drypp fra begge sine sosiale medier, som viser at de tydelig har funnet tonen. Men de har ikke flagget at de har offisielt blitt kjærester.

– Vi har ikke akkurat vært bevisste på det, men det har vel ikke vært noe behov for å vise forholdet frem, sier bjerkvikingen.



FLAMMEN: Ingeborg Vassbakk Løyning og Kyle Chalmers har funnet tonen. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Photo / Privat

Forholdet har vekket oppmerksomhet i utlandet. Storavisen Daily Mail spekulerte i romansen tidligere i sommer.



Hun sier at de ikke har merket mye pågang.

– Svømming er stort i Australia, og han forberedte meg på at det kom til å være litt mer trykk enn jeg er vant til. Men enn så lenge har det vært stille og rolig, sier Løyning.



Det var via ulike stevner og samlinger i svømmemiljøet at de møttes.

– Vi har det veldig bra, slår hun fast.



I BASSENGET: Ingeborg Vassbakk Løyning er Norges svømmehåp på kvinnesiden i VM. Foto: Privat

Kjenner på savnet

Samtidig som hun har vært i Adelaide i Australia og forberedt seg mot VM, har Ingeborg Vassbakk Løyning også studert. Det har hun gjort via nettstudier.

– Det har gått veldig fint. Norge har gode tilbud på nettstudier, men jeg driver og ser på muligheten til å studere i Australia etter hvert.



Nå tar hun bedriftsøkonomi og ledelse, men har lyst til å ta bachelor i byggingeniør til neste år.

Selv om livet er fint på andre siden av jorda, legger hun ikke skjul på at hun lengter hjem til Norge.

– Jeg savner det så mye. Du aner ikke. Det er jo veldig langt unna, og tidsforskjellen gjør det litt tungvint å holde kontakten.



VM-KLAR: Ingeborg Vassbakk Løyning skal delta i VM i Japan neste uke. Foto: Privat

Hun understreker at hun har fått mye støtte hjemmefra for å satse på andre siden av jorda. Etter VM drar hun hjem til Norge for å bli der én måned.

Enn så lenge klarer hun seg økonomisk, og slipper å måtte jobbe utenom utdanningen og satsingen.

– Jeg får god støtte fra Oslo Idrettslag, og i tillegg er sponsorer med å dekker utgifter. Det er ikke nok timer i døgnet, sier Løyning.