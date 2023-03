– Har fått dette spørsmålet tre sesonger på rad

Casper Ruud har tapt fire av syv kamper på ATP-touren i 2023. Ekspert beskriver det som et mønster han ikke bekymrer seg stort over. Snarere tvert i mot.

Ekspert etter at Ruud har tapt fire av syv kamper i 2023:

IKKE PÅ TOPP: Casper Ruud har fått en seig start på 2023. Her i kamp mot Guido Andreozzi i Acapulco forrige uke, Foto: Eduardo Verdugo

Det norske tennisesset Casper Ruud har fått en seig start på 2023. Med kun tre seire har det ikke blitt bedre enn maksimalt andrerunder på turneringene han har stilt opp i.

Og de fire tapene har kommet mot følgende:

Casper Ruud - Matteo Berrettini (nr. 16 i verden) 0-2 i United Cup.

Casper Ruud - Laslo Djere (70) 1-2 i Auckland.

Casper Ruud - Jenson Brooksby (39) 1-3 i andre runde av Australian Open.

Casper Ruud - Taro Daniel (125) 1-2 i andre runde i Acapulco.

Man skal tilbake til 2019 for å finne forrige gang Ruud hadde lik statistikk etter syv kamper. I både 2020, 2021 og 2022 åpnet han året bedre.

– Jeg har fått dette spørsmålet tre sesonger i de periodene Casper har levert under pari. Og hver eneste gang så har han nådd nye milepæler kort tid etterpå.

Det sier tennisekspert og kommentator Sverre Krogh Sundbø til TV 2. Han forteller at han i 2023 har et forsett om at hver gang Ruud spiller litt svakere tennis, så skal han glede seg til det som kommer rett rundt en av de neste svingene.

– Etter treningsperioder så har Casper hatt en tendens til å levere litt svakere. Jeg vil tro det er et aktivt valg også. Det tar tid å implementere ny teknikk taktisk, og det er nok noe han jobber med nå.

Han forteller videre at spillerne han har tapt mot har vært spillere i form. Nivået i topptennisen er såpass jevnt at man ikke vil slå en formspiller om man selv har en dårlig dag, ifølge Krogh Sundbø.

Eurosport-kommentator Christer Francke tror flere spillere har skjønt med av hvordan de skal møte nordmannen. Han mener at Ruud er en spiller som ikke varierer for mye i spillet sitt, og at flere og flere motspillere klarer å holde Ruud unna sitt gode spill.

– Det har ikke vært den beste Casper Ruud jeg har sett i 2023. Han har ikke kommet seg helt i form etter US Open. Han hadde finalen i ATP-sluttspillet, men etter det har det ikke skjedd mye, sier Francke før han legger til:

– Med såpass lang pause, tror jeg dette er en strek i regningen. Jeg hadde trodd han skulle ha hvilt seg mest i form, men de fleste spillerne trenger jo matchtrening for å komme seg i form.

Han sier også at 2023 ikke er rykende ferskt lenger. Francke har også registrert at det kun har blitt med maks andrerunder på de tre turneringene nordmannen har spilt i 2023 - i tillegg til United Cup.

– Det er på tide at det skjer noe nå.

Denne uken starter det som omtales som den femte Grand Slam, nemlig Masters 1000 i Indian Wells. Der er ekspertene enige om hva som bør være målet for nordmannen.

– Det er en kjempefin trekning for å nå en kvartfinale, men ikke like fin for å nå en semifinale ettersom han mest sannsynlig vil møte Daniil Medvedev i en kvartfinale. Men den tar vi i Indian Wells, sier Krogh Sundbø.

– Casper har en veldig fin trekning. I hvert fall frem mot kvartfinalen. Så blir det spennende å se om Alexander Zverev kanskje kan slå Medvedev på vei til kvartfinalen. Da tror jeg vi kan få en veldig spennende turnering sett med norske øyne, sier Francke.

PS: Casper Ruud møter vinneren av kampen mellom Diego Schwartzman og Federico Coria i sin første kamp i Indian Wells.