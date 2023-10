Har dårlig samvittighet etter misnøye: – Sårt og vondt

Etter forhandlinger er samarbeidet mellom Kongsvinger og trener Vegard Hansen avsluttet. TV 2 erfarte sluttforhandlingene onsdag kveld.

– Dette er på klubbens initiativ. Jeg hadde ikke ønsker om å gi meg og trivdes veldig godt i Kongsvinger. Jeg er uenig i beslutningen og synes prosessen er litt rar, sier Vegard Hansen til TV 2.

I sommer ledet Kongsvinger Obos-ligaen, men den siste perioden har vært blytung, med én seier på de siste åtte kampene.

I slutten av september meldte lokalavisen Glåmdalen om misnøye i Kongsvingers spillerstall rundt Hansen. Misnøyen skal ha gått på 54-åringens lederstil som trener.

– Gått på noe såpass banalt som hilsing

Hansen forteller selv at det er ett punkt som har blitt tatt opp i evaluering med spillere og ledelse: Trygghet og tilfredshet.

– De som spiller vil ofte føle tillit og dermed trygghet og tilfredshet, mens de som ikke spiller ofte føler det motsatte. Og så hadde jeg ett spillermøte hvor jeg – etter gjentatte forsøk på å forbedre forsvarsspillet – brukte et noe ukorrekt pedagogisk grep. Noe som gjorde at enkelte spillere har følt på utrygghet.

– Det har blitt forsterket av at jeg ikke alltid har vært like flink til å se de som ikke har fått spille, ikke vært flink i tilstrekkelig grad til å forklare hvorfor de ikke har spilt. Dette har jeg dessverre prioritert bort, og heller i stor grad delegert til hjelpetrenere, sier 54-åringen.

Kongsvinger har hatt en relativt stor tropp med 27 spillere på proffkontrakt.



– Så har det gått på noe såpass banalt som hilsing, at jeg ikke har tatt meg tid til å hilse på og prate med folk i tilstrekkelig grad. Det synes jeg er litt rart. Jeg er ikke noe veldig «smalltalker», og jeg har aldri gjort noe slikt bevisst, sier Hansen.



– Sårt og vondt

Trenerprofilen tenker at det kanskje er en annen forklaring:

– Jeg har hatt dårlig samvittighet, og vondt av alle de som ikke fikk spille. Det kan ha preget meg slik at jeg kanskje har blitt litt rar i kommunikasjonen. Men jeg må ta beslutninger på sport som går utover enkeltpersoner. Jeg har i hvert fall ikke oversett noen med vilje. Jeg er 54 år og begynner å se litt dårlig, kanskje det er det, sier Hansen med et smil.

Han forklarte seg for spillerne torsdag, og Hansen synes det er trist at det er spillere som har vært misfornøyd med hans væremåte.

PREGET: Vegard Hansen (54). Foto: Geir Olsen

– Det var sårt og vondt. Jeg likte disse gutta og gjør det nå også. Jeg har fått høre ting jeg har hørt tidligere. Engasjementet blir for stort. Jeg blir veldig glad når vi vinner, så blir jeg veldig skuffa når vi taper.

54-åringen kaller punktene i evalueringen som på langt nær så harde som enkelte av de han fikk i sin tidligere klubb Mjøndalen.

– Isolert sett er det ikke graverende saker. Jeg tror jeg skulle klart å forbedre meg på dette og var også i gang med det. Nå tenker jeg at jeg får jobbe med dette i en ny klubb. Det har ikke vært sånn at jeg har skjelt ut folk og vært en tyrann. For meg er det uvirkelig at det ender sånn.

Fortsatt ambisjoner

I tillegg til svake sportslige resultater og misnøye i spillertroppen, skar det seg også litt i forholdet til daglig leder Espen Nystuen.

– Det har vært økende antall og tyngde i de konfliktene Espen og jeg har hatt. Det har vært litt belastende og slitsomt. Vi har hatt samarbeidsproblemer, erkjenner Hansen.

I klubbens pressemelding er begrunnelsen for det avsluttede forholdet følgende:

«Det skjer etter en sportslig negativ resultatmessig trend og manglende tillit i spillergruppa», skrev klubben.



– Jeg forstår at Vegard har behov for å uttrykke sin misnøye. Samtidig har ikke vi behov for å inngå i en polemikk med Vegard om dette i offentligheten. Sannheten er at spillernes mistillit og resultatutviklingen er årsaken til vår avgjørelse, skriver daglig leder Espen Nystuen til TV 2.



KIL-spiller Harald Holter fungerer som representant for spillerne.

– Spillerne støtter klubbens avgjørelse. At spillerne ikke har tillit til Vegard lenger, det stemmer, sier Holter til TV 2.

Johan Wennberg og Magnus Erga tar over som midlertidige hovedtrenere. Kongsvinger ligger for øyeblikket på 3. plass i Obos-ligaen, syv poeng bak direkte opprykk.

Hansen kom til Kongsvinger i forkant av årets sesong. Før det hadde han ledet Mjøndalen i hele 17 sesonger, men fikk sparken i august 2022 etter skuffende resultater.

54-åringen har store ambisjoner og ønsker seg tilbake i trenerjobb.

– Jeg hadde så lyst til å rykke opp med Kongsvinger. Så får jeg sparken fire kamper før slutt. Men jeg har lært mye av dette her også. Jeg er en lidenskapelig fotballmann og vil tilbake i bransjen.