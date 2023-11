I mai 2020 skrev stjerneskuddet Antonio Nusa under på sin første proffkontrakt med Stabæk.

Han var kun 15 år gammel, men trollbandt daværende trener Jan Jönsson.

– Antonio er veldig fin, da. Han har vært med oss noen uker. Hva sier man? Er det ungdomsskolen det heter i Norge? Han er ikke ferdig med den ennå, men han gjør det likevel bra på treningene her, uttalte Jönsson til VG.

Barnearbeid, som det er når en 15-åring tegner proffkontrakt, er strengt regulert både i Norge og internasjonalt.

Dette gjelder inntil barnet har fullført grunnskolen.

– Hovedregelen er jo at barn ikke skal jobbe. Både nasjonalt og internasjonalt er det bred enighet om at det er viktig å regulere muligheten til å ansette barn. Det er rett og slett fordi barn og unge er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte i arbeidslivet, sier seksjonsleder Anette Østmo Farstad i Arbeidstilsynet.

Likevel inngås det stadig oftere proffkontrakter med 15-åringer, som fortsatt går på ungdomsskolen. Som Nusa gjorde.

– Tidligere signerte toppklubber svært sjelden proffkontrakter med 15-åringer, men det skjer massivt nå, har Vålerengas akademisjef Thomas Hafstad, tidligere fortalt til TV 2.

SIGNERTE SOM 15-ÅRING: Odds Faniel Tewelde. Foto: Cornelius Poppe

TV 2 har kartlagt Eliteserieklubbenes praksis og omfanget av kontrakter med ungdomsskole-elever.

Gjennomgangen viser følgende:

Proffkontrakter med 15-åringer i Eliteserieklubber: Bodø/Glimt: Ingen som kombinerer proffkontrakt og ungdomsskole.

Tromsø: Signerte proffkontrakt med Jens Hjertø Dahl på hans 15-årsdag, men ingen ungdomsskoleelever med proffkontrakt nå. Brann: Julian Lægreid (15) signerte januar 2023, men klubben har ingen ungdomsskoleelever på proffkontrakt nå. Viking: Signerte proffkontrakt med Sondre Auklend da han var 15 år, men klubben har ingen spillere med proffkontrakt i den aktuelle alderen per i dag. Molde: Hadde en spiller som signerte det året han fylte 15 i 2021. Spilleren hadde avsluttet grunnskolen. Har ingen 15-åringer på proffkontrakt nå. Lillestrøm: Fire 15-åringer har signert proffkontrakt med LSK de siste årene: Oliver Henriksrud, Maximilian Balatoni, Daniel Skaarud og Even Caspersen Knudsen. Trolig signerer klubben to nye 15-åringer sine første proffkontrakter nå før jul. Sarpsborg08: Har tidligere signert Elias Kringberg Haug da han var 15 år. Ingen som går på ungdomsskolen nå med proffkontrakt. Odd: Signerte tidligere Faniel Tewelde som 15-åring, og nylig Elion Krosa som går på ungdomsskole og har proffkontrakt. Strømsgodset: Har tidligere signert André Stavås Skistad som 15-åring, og har i snitt en spiller med proffkontrakt som går på ungdomsskolen, men ingen akkurat nå. Rosenborg: Signerte tidligere Sverre Halseth Nypan og Isak Jønvik Holmen, og har en spiller på proffkontrakt i den aldersgruppen nå. Haugesund: Har to ungdomsskoleelever på proffkontrakt; William Valenza og Einar Fauskanger. HamKam: Har for tiden ingen spillere i denne kategorien Stabæk: Har tidligere tegnet proffkontrakter med blant andre Antonio Nusa, Richard Alexander Ferrington, Aleksander Andresen, Amir Jama, Mathias Gabrielsen og Elida Holvik Kolbjørnsen. Klubben tegner proffkontrakter med 2-4 spillere det året de fyller 15 år. Dette kan variere avhengig av nivået på årgangen. Vålerenga: Tidligere signert Jones El-Abdellaoui og Odin Thiago Holm da de var 15 år. Klubben signerer opptil en håndfull proffkontrakter på minimumsnivå hvert år med de fremste 15 åringene. Sandefjord: Har tidligere hatt en spiller denne kategorien. Per nå ingen. Aalesund: Har ikke proffkontrakter for ungdomsskole-elever.

Må søke om samtykke

Det kan gjøres unntak fra loven som regulerer barnearbeid på én betingelse.

Klubben må søke om et særskilt samtykke fra Arbeidstilsynet før proffkontrakten inngås.

Dette står klart og tydelig i overgangsreglementet som alle klubber må følge.

Samtykket er omfattende.

Arbeidsgiver må få forhåndssamtykke før arbeidet starter. Foto: Skjermdump Arbeidstilsynet.

– Vi skal passe på at barn ikke blir utnyttet i arbeidslivet. Når vi får søknader, vurderer vi om arbeidet verne- og helsemessig forsvarlig eller er til skade for barnas sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang, forklarer Farstad.

Men ingen norske fotballklubber søkt om dette samtykket siden Arbeidstilsynet sentraliserte ordningen i 2019.

– Vi utelukker likevel ikke at det er noen mørketall her, i den forstand at flere ikke etterlever plikten de har til å søke til oss, sier Farstad.

Var ikke klar over reglene

I flere artikler har TV 2 satt søkelyset på krysspresset unge fotballspillere utsettes for.

Klubber kjemper om de beste talentene og bruker lokkemidler som betalt utdanning på private skoler med fotball-linje, leilighet og lukrative proffkontrakter når spillerne blir 15 år, har kilder oppgitt til TV 2.

– Arbeid i ung alder kan påvirke barn negativt, både når det gjelder barnets fysiske og psykiske helse, og det sosiale livet, skolegangen og utviklingen, sier Farstad.

Anette Østmo Farstad. Foto: Arbeidstilsynet.

Samtidig er det viktig å anerkjenne at noe arbeid kan ha positive sider for barnet, understreker hun.

– Dette gjelder ærlig arbeid hvor barnet får opptre i kulturlivet eller i sportsgrener. Reglene i arbeidsmiljøloven er utformet med tanke på å ivareta begge disse hensynene.

Så hvorfor har ikke norske klubber fulgt reglene som skal beskytte barna de har ansatt?

Rosenborg mener det er en regelrett systemsvikt.

– Dette kravet har dessverre glippet for oss, og vi har kun innhentet samtykke fra foresatte, sier Roar Vikvang i Rosenborg.

PROFF SOM 15-ÅRING: Sverre Halseth Nypan. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Også Brann innrømmer at de ikke har fulgt regelverket.

– Dette var vi faktisk ikke klar over. Jeg skjønner at mange, deriblant vi, ikke er klar over at dette må gjøres, sier Branns talentsjef Aksel Bergo.

– Vi kan ikke annet enn å beklage dette, selvsagt. Og sørge for at vi i fortsettelsen innhenter forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet skulle vi tilby spillere i skolepliktig alder profesjonell kontrakt, sier Bergo til TV 2.

– Unødvendig byråkrati



Stabæk, som er blant klubbene som inngår flest proffkontrakter med 15-åringer, sier at de kjenner til regelverket, men at det er en unødvendig, byråkratisk prosess.

– Vi har nok ikke tolket det på den måten og søker ikke om forhåndssamtykke. I utgangspunktet burde det være unødvendig byråkrati ettersom de uansett ikke gjør annet arbeid enn sine lagkamerater som ikke har kontrakt, sier daglig leder Jon Tunold til TV 2.

- BURDE VÆRE UNØDVENDIG: Jon Tunold, daglig leder i Stabæk Fotball. Foto: Erik Monrad -Hansen

– Men ser at tolkningen tilsier at man skal ha en forhåndsgodkjenning, fortsetter Tunold.

Klubbene påpeker at de har innrapportert alle kontraktene til Norges Fotballforbund (NFF).

– Vi har fulgt NFFs veiledning med tilhørende standardkontrakter for spillere vi har signert, skriver medieansvarlig i Lillestrøm, Morten Stokstad i en e-post.

TV 2 har spurt NFF hvorfor de ikke har fulgt opp klubbene bedre.

De skylder på at Arbeidstilsynet tidligere ikke behandlet søknadene om forhåndssamtykke formelt.

– Arbeidstilsynet informerte om at det var greit så lenge foreldrene signerte eller godkjente proffkontrakten eller arbeidsavtalen, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til TV 2.

SKYLDER PÅ TILSYNET: Nils Fisketjønn i Fotballforbundet. Foto: Terje Pedersen

– Om Arbeidstilsynet nå ønsker en strengere praksis og oppfølging, så kan NFF raskt gjeninnføre en slik kontroll.

Se hele svaret til Fotballforbundet i faktaboks.

Svar fra NFF: Aldersgrensen for å kunne skrive profesjonell kontrakt ble senket fra 16 til 15 år for en del år tilbake (2007). Det ble konkludert med at spillere som var i skolepliktig alder måtte vedlegge et «forhåndsamtykke fra Arbeidstilsynet» sammen med proffkontrakten. Dette praktiserte NFF en stund. Erfaringen for NFF og klubbene var at Arbeidstilsynet valgte å ikke formelt behandle disse søknadene. Arbeidstilsynet informerte om at det var greit så lenge foreldrene signerte eller godkjente proffkontrakten eller arbeidsavtalen. Det er bakgrunnen for nåværende praksis hvor det fra NFFs side kun kreves at proffkontrakten er signert av foreldre for å gi spilletillatelse som profesjonell fotballspiller. Om Arbeidstilsynet nå ønsker en strengere praksis og oppfølging, så kan NFF raskt gjeninnføre en slik kontroll. NFF forutsetter da at Arbeidstilsynet formelt behandler søknadene. Altså at det foreligger et ja eller nei på søknad om forhåndsamtykke fra Arbeidstilsynet. NFF vil kontakte Arbeidstilsynet for å få klarhet i dette.

Arbeidstilsynet er klare på at regelverket ikke åpner for at de kan frita noen fra søknadsplikten.

– Vi kommer til å behandle søknader fra NFF på samme måte som vi behandler alle søknader om å sette barn til kulturelt eller lignende arbeid, sier Farstad.

SIGNERTE SOM 15 ÅRING: Jones El-Abdellaoui var 15 år da han undertegnet proffkontrakt med Vålerenga. Foto: Christoffer Andersen

– Vi har ikke full oversikt over hvordan søknadene ble håndtert før de ble samlet i én enhet (i 2019, journ. anm), men hvis NFF har fått den informasjonen fra oss tidligere, beklager vi det, forsetter Farstad.

Arbeidstilsynet understreker at arbeidsgiver har en selvstendig plikt til å sette seg inn i regelverket som gjelder når de skal ansette barn og unge.

– Det følger et stort ansvar med å ha ansatte, og regelverket stiller større krav til arbeidsgivere som ansetter mindreårige, sier Farstad.

– Hvilke sanksjoner vil dere gi dersom klubber ikke følger regelverket?

– Brudd på regelverket om barn og unge i arbeid, vil, som mange andre brudd på arbeidsmiljøregelverket, kunne føre til at virksomhetene blir møtt med reaksjoner. Hvilken reaksjon vi velger, avhenger av hvor alvorlig bruddet er. I et tilfelle hvor vi under et tilsyn avdekker at en virksomhet ikke har søkt til oss når de skulle, vil det i første omgang være naturlig å gi virksomheten et pålegg om å følge reglene.