Har brukt over 1,4 millioner på varslingssaken

Marco Elsafadi ble varslet på av en ansatt i Norges Idrettsforbund. Saken har kostet idretten over 1,4 millioner kroner - der NIF har betalt over 600.000 for advokatbistand til seg selv.

ADVOKATHJELP: Idrettspresident Berit Kjøll og advokat Jan Fougner, som har fått nærmere 600.000 kroner for jobben han har gjort i varslingssaken. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

TV 2 har i lengre tid bedt om innsyn i hvor mye varslingssaken har kostet.

Samtidig som Norges Idrettsforbund (NIF) går gjennom tøffe økonomiske kutt og oppsigelser av ansatte, har saken blitt en kostbar affære for organisasjonen.

Ifølge idrettspresident Kjøll var saken, som hadde vart i over tre måneder, bygget på en «misforståelse», kom det fram på pressekonferansen der saken ble lagt i skuffen.

En misforståelse der ingen hadde gjort noe feil.

Det ble ikke nevnt at «Grimstad-rapporten» på 90 sider, som idrettsstyremedlemmene kun hadde tilgang til noen timer samme dag som presseseansen ble holdt, var langt fra like renvaskende.



Nå oppgir NIF til TV 2 at saken totalt har kostet idretten 1 419 616 norske kroner eks. moms.

– Dette er store beløp og penger vi skulle ha vært foruten å bruke på slike saker. Men vi så oss nødt til å tilby juridisk bistand til partene og også med tanke på egen behandling i styret. Summen er helt klart for høy, og vi beklager dette, men det var også helt nødvendig å bruke. Kommunikasjonsbistand også, men det ble satt strek for dette at vi avsluttet saken, sier idrettspresident Berit Kjøll.



Fire advokater

I saken, der et styremedlem er varslet på av en ansatt, betalte NIF for tjenestene til disse fire advokatpartnerne:

Jan Fougner, høyprofilert topp-partner i advokatfirmaet Wiersholm og nylig utmerket som en av tre norske «Star»-advokater i årets guide fra Chambers Europe.

Terje G. Andersen, partner i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund.

Tore Lerheim, partner i advokatfirmaet Homble-Olsby.

Erling Grimstad, partner og daglig leder i advokatfirmaet Erling Grimstad. Den profilerte ex-økokrimsjefen har laget en grundig granskningsrapport på bestilling fra NIF. Rapporten har kostet 325.000 kroner eks. moms. TV 2 kjenner til at administrasjonen vedtok å skrive fastprisavtale på 400.000 med Grimstad.

Engasjert av juridisk avdeling

«Grimstad-rapporten» ble bestilt av NIF for å granske varslingssaken, og deretter ble Jan Fougner fra Advokatfirmaet Wiersholm hyret inn for å håndtere saken.



Fougner har fått nærmere 600.000 kroner for jobben han har gjort i saken.

STOD FREM: Marco Elsafadi kom med kraftig kritikk mot idrettspresident Berit Kjøll og mener hun har brukt varselet til å stilne ham som kritiker. Foto: Bård Ove Myhr

På presseseansen 31. mars, hvor saken ble lagt død, gjentok Fougner flere ganger at utgangspunktet for varslingssaken skyldtes en «misforståelse».

Han forklarte også at det var et mål at «Grimstad-rapporten» ikke skulle behandles.

I rapporten til Grimstad, som TV 2 har fått tilgang på, hevdes det blant annet at:

Måten idrettsstyret behandlet saken på var «i strid med arbeidsgivers omsorgsplikt»

Måten idrettsstyret behandlet saken på kan ha vært i strid med arbeidsgivers krav om å ivareta «det psykososiale arbeidsforholdet for varsler»

Elsafadi skal ha omtalt saken på en «uheldig» måte overfor idrettsstyret

Elsafadis utsagn til idrettsstyret kan tolkes som på grensen til «gjengjeldelse overfor varsler»

Varsleren fulgte retningslinjene da hen varslet om kritikkverdig forhold

Generalsekretær i NIF, Nils Einar Aas oppgir til TV 2 at advokat Erling Grimstad påtok seg oppdraget den 22.12.2023.



– Hvilken bestilling ga NIF til Erling Grimstad?

– Grimstads oppdrag fra NIF var saksbehandling og undersøkelse av et varsel fra en ansatt i NIF, svarer Aas.

– Konkret, hvem i NIF engasjerte Grimstad?

– Juridisk avdeling, som er NIFs varslingsmottak, engasjerte Grimstad.

– Hvorfor var valgte NIF å engasjere akkurat Erling Grimstad?

– Erling Grimstad har lang, god og relevant erfaring.

Vil ikke oppheve taushetsplikt

I oversikten TV 2 har fått fra NIF, kommer det frem at NIF har brukt over 600.000 kroner på «advokat NIF».

Dette til tross for at de har en egen juridisk avdeling.

Nærmere 150.000 kroner er brukt på kommunikasjonsbistand. NIF har også egen kommunikasjonsavdeling.

TV 2 sitter på opplysninger om at omvarslet hadde et tak på 50.000 kroner i støtte for sine advokatkostnader, mens varsler ikke hadde noen begrensninger.

– Hvorfor ble de to forskjellsbehandlet på dette, Aas?

– NIF har betalt partenes advokatkostnader i sin helhet, svarer NIFs generalsekretær.

TV 2 har også spurt om NIF kan være villige til å oppheve taushetsplikten til Grimstad og la ham opplyse om prosessen; altså bestillingen, hvordan dette skjedde, samt hvorfor han valgte metodene.

Til dette svarer Aas følgende;

– Erling Grimstads taushetsplikt i saken opprettholdes da saken er unntatt offentlighet.

Basketballpresident Jan-Hendrik Parmann har tidligere gått kraftig ut mot NIFs pengebruk i saken.

– Nå kjenner ikke jeg til innholdet i saken i detalj, men i mitt hode så må en sak virkelig være alvorlig hvis en slik ressursbruk skal kunne forsvares. Jeg håper og forventer at denne ressursbruken er godt forankret i hele idrettsstyret.