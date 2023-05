Har brukt 7,4 millioner kroner på advokater i Kjølls periode

TOPPADVOKAT: Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Jan Fougner, som fikk nærmere 600.000 for å håndtere varslingssaken for NIF. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

TV 2 har i lengre tid forsøkt å kartlegge hva Norges Idrettsforbund har brukt av penger på ekstern juridisk bistand.

Nylig kom svaret på hva de hadde brukt på å behandle varslingssaken med Marco Elsafadi - der NIF har betalt over 1,4 millioner kroner - eks. moms.

Hele fire ulike advokater ble betalt for å håndtere saken, som bygget på en «misforståelse», ifølge idrettspresident Berit Kjøll.



Jan Fougner, en av Norges mest kjente arbeidsrettsadvokater, var blant annet leid inn. NIF betalte nærmere 600.000 kroner for hans bistand.



Nå har TV 2 fått svar på hva Idrettsforbundet har brukt på eksterne jurister i hele perioden som Kjøll har vært president (2019 - 2023).

Totalsummen er 7 412 197 millioner kroner, inklusiv moms.

Utgiftene fordeler seg slik:

2019: 1 116 990

2020: 1 235 245

2021: 1 536 168

2022: 1 688 668

2023: 1 975 126

Totalt altså 7 552 197 millioner kroner. 140 000 av dette var før Kjølls periode.



Det er uklart om dette er en sum som er høyere eller lavere enn i årene før 2019, da TV 2 ikke har lignende tall tilgjengelig.

Dette har pengene blitt brukt til

De to siste årene har det tydelig vært en økning i bruk av eksterne jurister.

Hittil i 2023, har NIF allerede brukt nærmere to millioner på advokater, der store deler av denne summen henger sammen med varslingssaken mot Marco Elsafadi.

Den største utgiftsposten i perioden 2019-2023 har gått til juridisk bistand til tingvalgte organer, for eksempel NIFs domsorganer, lovutvalg og såkalte «rettslige prosesser» - som den mye omtalte varslingssaken defineres som.

Totalt har cirka 3,1 millioner, rett i overkant av 40 prosent av de 7,5 millionene, gått til denne type arbeid.

Den nest største posten er 1,4 millioner på juridisk avdeling, men store deler av denne bistanden omfatter andre virksomhetsoppgaver og er kun av regnskapstekniske grunner ført under «juridisk».

Videre har det blitt brukt rett under millionen på det som omtales som «kommersiell forretningsutvikling», og en tilsvarende sum på digitaliseringsprosesser i NIF.

Samtidig går Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom tøffe økonomiske kutt og oppsigelser av ansatte.

NEDBEMANNING: Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Nils Einar Aas, har sagt NIF må kutte 6,5 årsverk. Foto: Torstein Bøe

To av de som ble sagt opp har tidligere varslet om forhold internt i NIF. En av disse har stevnet NIF for Oslo tingrett.

Det kan bety ytterligere kostnader for NIF, i en situasjon der NIF egentlig skal kutte kostnader. NIF har engasjert advokatfirmaet Arntzen de Besche i oppsigelsessaken.

– NIF benytter en kombinasjon av intern og ekstern juridisk kompetanse. Der oppdrag settes ut til eksterne, kan det skyldes et behov for spesialkompetanse innenfor rettsområder som ligger utenfor NIFs alminnelige virksomhet, eller kapasitetshensyn i juridisk avdeling i NIF. For eksempel har det vært tre fødselspermisjoner i den aktuelle tingperioden, noe som naturligvis har medført et større behov for ekstern juridisk bistand, sier Finn Aagaard, kommunikasjonssjef i NIF, og fortsetter:

– NIF har også i tingperioden dekket andres advokatkostnader. For eksempel der saker går for NIFs domsorganer kan den som er påtalt få advokat dekket av NIF, og dette er omfattet av de kostnadene NIF har til juridisk bistand selv om NIF selv ikke har bestilt de juridiske tjenestene.

Ansatt flere jurister



Parallelt med bruken av eksterne jurister, har staben i NIFs egen juridiske avdeling vokst.

Totalt fire advokater er nå ansatt i idrettsforbundet på fulltid, i tillegg til juridisk sjef Henriette Hillestad Thune.

TV 2 har bedt om en oversikt over samlede lønnsutgifter for NIFs juridiske avdeling i perioden Berit Kjøll har vært president.

Det har idrettsforbundet foreløpig ikke svart på.

Inge Andersen var ansatt som generalsekretær i NIF fra 2004 - 2017.



– Det jeg husker fra min tid, fra mine siste år som generalsekretær, er at vi hadde en rammeavtale med advokatfirmaet Kleven & Kristensen, og som har kontorer på Ullevaal stadion. Den hadde en årlig verdi på vel en million kroner, sier Andersen til TV 2.

TIDLIGERE GENERALSEKRETÆR: Inge Andersen. Foto: Erichsen, Jarl Fr./SCANPIX

Han legger til at NIF den gang kjøpte andre advokattjenester i saker der det var nødvendig, men kan ikke huske hva de kostnadene var den gang.

– Men i min tid som generalsekretær var det trolig færre ansatte i juridisk avdeling enn det er nå, sier Andersen.

– Hvordan reagerer du på utgiftene til ekstern juridisk bistand de siste årene?

– Jeg har ikke grunnlag til å vurdere de prioriteringene som NIF har foretatt verken i intern juridisk avdeling eller ved kjøp av eksterne juridiske tjenester siden jeg sluttet i 2017, sier Andersen.

Digitalisering og GDPR

NIF svarer ikke konkret på om de synes totalsummen er høy eller lav, men påpeker at digitalisering, samt inngåelse av samarbeidsavtaler som skal skape verdi frem i tid, koster penger.

– Dette, kombinert med en økt profesjonalisering og rettsliggjøring av norsk idrett, og nye krav til idrettsorganisasjonen som følge av samfunnsutviklingen, medfører et økt behov for juridisk kompetanse, både internt og eksternt. Dette kan omhandle gjennomgang av partneravtaler, databehandleravtaler eller integrasjonsløsninger med idrettens systemer og tredjeparter, sier Aagaard.

Ekspert på idrettsjus, Gunnar Martin Kjenner, har tidligere stilt spørsmål om NIFs juridiske avdeling er en fare for rettssikkerheten i norsk idrett?



KRITISK: Gunnar Martin Kjenner er ekspert på idrettsjus. Foto: Terje Pedersen

Generalsekretær Nils Einar Aas og juridisk avdeling i Norges idrettsforbund svarte Kjenner med at anklagene var ubegrunnede og skader idrettens anseelse.