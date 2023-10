– Håper vi kan løse det før Paris-OL

Sammen med sportssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet, kom Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås til et møte med representanter for Olympiatoppen.

– Det tar vel ikke lange tida, spøkte Ingebrigtsen før han gikk inn i møtet.

Men det tok nesten to timer før Ingebrigtsen kom ut sammen med blant andre generalsekretær Kjetil Hildeskor i Friidrettsforbundet, og Petter Thoresen som er coach på Olympiatoppen.

– Det var et positivt møte, konkluderer Gjert Ingebrigtsen.

– Ligger som et bakteppe

I møtet fikk de luftet flere tanker rundt sesongen som har vært, og hva som er viktig med tanke på Gilje Nordås´prestasjoner i OL-sesongen.

NARVE-TRENER: Gjert Ingebrigtsen fra et stevne i Bergen. Foto: Geir Olsen / NTB.

Temaet rundt akkreditering til OL ble ikke direkte tatt opp. Men Nordås gjorde det klart at det er viktig for han å ha Ingebrigtsen tett på.

Treneren er mer tvetydig.

– Du ble satt på sidelinja i VM. Kan du leve med ikke å få akkreditering i OL?

– Jeg kan leve med hva som helst så lenge det er komfortabelt for Narve. Og at han på en måte er trygg på at han får de beste rammebetingelsene man kan tilby.

Gjert Ingebrigtsen har så langt ikke gitt noen intervjuer etter bråket under friidretts-VM.

Men i det knappe seks minutter lange intervjuet med TV 2 snakker svarer han på spørsmålet rundt det som har vært den store elefanten i rommet hele sesongen.

Nemlig hvor stor grad hans private floke med sine egne sønner, både direkte og indirekte er med på påvirke rammebetingelsene til Narve Gilje Nordås.

– Det ligger jo der. Det er jo noe som alle kjenner til at ligger der. Og dermed så blir det underforstått i hver diskusjon som går på tilrettelegging, sier han.

– Så blir det på en måte en del av bakteppet.

– Må løses internt i familien

Friidrettsforbundet er tydelige på hvem er tydelige på hvem som har ansvaret for å rydde opp i det som utad framstår som en konflikt mellom pappa Gjert og Ingebrigtsen-brødrene.

Sportssjef Erlend Slokvik ønsker ikke å la seg intervjue om møtet med Ingebrigtsen og Nordås.

– Det blir internt hva som ble sagt der, skriver han i en SMS til TV 2.

Men i et intervju med TV 2 forrige torsdag var Slokvik veldig tydelig.

– De familiære sakene skal ikke og kan ikke vi ha noe med. Det må de eventuelt løse opp i selv. Hvordan de kommuniserer internt i familien må de ordne opp i selv, sier Slokvik.

Gjert Ingebrigtsen tenker seg godt om før han svarer på spørsmål om hva han tenker om denne uttalelsen til sportssjefen i friidrettsforbundet.

– Nei, nå kjenner jeg ikke til settingen som det er sagt i. Men det er klart, det er jo en gitt sak som må løses mellom to parter. Så da er det de to partene som må løse det. Så det håper jeg at vi skal få til før vi toger inn i Paris. Men det kan jeg ikke si noe om nå.

– Hva gjør dere? Har det vært noen møter eller samtaler om det?

– Det kan jeg ikke si noe om.

– Det blir for privat og sårt å snakke om?

– Nei, men det er noe som ikke er rett å diskutere i media uansett, sier Gjert Ingebrigtsen.

Bekreftet samtaler med forbundet

Også Henrik Ingebrigtsen bekrefter at det ikke bare har vært sportslige diskusjoner mellom brødrene og ledelsen i forbundet. Det gjorde han i et intervju med TV 2 for drøye to uker siden.

– Det ble en del utenomsportslig støy under VM. Har dere hatt en dialog med forbundet rundt dette?

– Ja, vi er jo i en dialog med forbundet med alle ting som har skjedd i år. Vi prøver å evaluere slik at vi kan prestere best mulig – ikke bare den neste sesongen, men også i mange sesonger framover, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Så det blir en totalvurdering av alt. Både det sportslige opplegget, men også det utenomsportslige og alt annet.