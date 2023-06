Håper på Johaug-comeback: – Veldig hyggelig

På nasjonaldagen fikk Therese Johaug og forloveden Nils Jakob Hoff en datter, da de ble foreldre for første gang.

Allerede i forkant av fødselen gikk praten rundt hvorvidt Johaug kommer til å gjøre comeback i langrennssporet etter at hun er blitt mamma.

Det var tåke og vind da landslaget trente på Sognefjellet onsdag, men det ble meldt om godt føre i den seks kilometer lange løypa. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Løperne på landslaget ønsker sin tidligere lagvenninne velkommen tilbake.

– Jeg vil veldig gjerne at hun skal komme tilbake å være med på laget. 100 prosent, men det tenker jeg at hun skal få styre helt selv. Det er noe viktigere i hennes liv nå og det skjønner jeg veldig godt, sier Helene Marie Fossesholm til TV 2.



Johaug tar helt av

– Jeg tror nok at det kunne passet henne bra

Fossesholm og de andre landslagsjentene er på årets første samling på Sognefjellet.

Den kommende sesongen er mesterskapsfri, men i 2025 er det VM på hjemmebane i Granåsen. Spørsmålet er om det blir et mesterskap med Therese Johaug på start.

– Jeg har spurt henne litt, men det er vel som hun har sagt selv, hun har ikke lukket noen dører, men heller ikke sagt at det blir comeback. Jeg håper jo at hun kommer tilbake, men nå har de en ny sjef i huset, sier Ingvild Flugstad Østberg til TV 2.



Ingvild Flugstad Østberg på sin første samling etter at hun igjen ble en del av landslaget. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Nylig bestemte FIS at de ønsker å videreføre løsningen med like lange distanser for kvinner og menn. Det betyr at de kvinnelige løperne skal kjempe om historiens første VM-gull på 50 km for kvinner i Trondheim.

– Akkurat nå tror jeg ikke hun vet selv. Nå koser hun seg med den nye situasjonen hjemme, som hun selvfølgelig skal. Så får vi se i Trondheim, det er 5-mil der og jeg tror nok at det kunne passet henne bra, sier Flugstad Østberg.



Ingvild Flugstad ØStberg og Therese Johaug er nære venner og har trent mye sammen, men førstnevnte er usikker på hva venninna lander på. Foto: Terje Pedersen

Den olympiske mesteren har tidligere sagt at ingen dører er lukket, men knappe to uker inn i livet som mamma sier hun følgende til TV 2 gjennom sin manager.

– Veldig hyggelig at de tenker på meg og fortsatt har troen, men nå er det andre ting som står i fokus enn 5-mila i Granåsen i 2025 for meg, melder Johaug.

– Heller mot at hun ikke står på start

Fortsatt er det om lag 630 dager til mesterskapet som blir et høydepunkt for norske skiløpere. Marit Bjørgen fikk sin første sønn, Marius, i desember 2015 og tok sin første seier på distanse i verdenscupen i november året etter.

Forskjellen var at Bjørgen ikke hadde lagt opp, men hele tiden planla for å fortsette langrennssatsningen etter at hun ble mamma.

Anne Kjersti Kalvå lener seg mot at vi ikke får se Therese Johaug på start under VM i Trondheim. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Akkurat nå er nok fokuset hennes på den lille jenta og det som skjer hjemme. Hun er hjertelig velkommen tilbake dersom det er det hun har lyst til, men hvis hun har lyst til å prioritere andre ting skjønner jeg det veldig godt. Jeg heller nok mer mot at hun ikke står på start i Granåsen, men vi får se, sier Anne Kjersti Kalvå med et smil.



Heidi Weng ser for seg at den tidligere langrennsdronningen kommer til å dukke opp i langløpssirkuset, dersom det blir comeback.

– Jeg vet ikke, men jeg tipper kanskje at hvis hun skulle stilt opp på noe så hadde det vært langløp. Og så hvis hun hadde prestert bra der så kanskje hun hadde blitt med på verdenscup også, men hun har jo gjort alt da, så jeg vet ikke, sier Heidi Weng.