– Håper Magnus får oppleve det med noen andre

Berit Ingeborgvik Talseth sovnet i september i fjor inn, etter lengre tids sykdom.

Et halvt år tidligere spilte Molde-spillerens samboer inn en podkast med Martine Halvorsen, som kom ut torsdag.

– Jeg har aldri hørt noen på min alder snakke i podkast om hvordan det er å skulle dø, sa Talseth i podkasten «Sykt ærlig med Martine».

– Jeg tenker mye på begravelsen. Det er nesten så jeg ville hatt det før jeg dør, bare for å se hvordan det blir. Jeg og Magnus har snakket mye om sanger og sånt.

Wolff Eikrem er kjent med at TV 2 omtaler podkasten, men vil ikke selv kommentere saken.

– Skalv

De fikk beskjeden i 2019. Talseth tok undersøkelser hos legen, da hun trodde hun kunne ha glutenallergi.

En uke senere ringte legen. Hun hadde kreft.

– Hånda mi skalv så mye at jeg ikke klarte å låse døra, sa hun til Halvorsen.

Talseth ble operert desember 2019. I 2021 fikk hun beskjed om at kreften var tilbake. Samboeren fortsatte å spille fotball – tidvis brilliant for Molde FK.

Podkasten ble spilt inn mens Eikrem forberedte seg til seriestart i Eliteserien.

Kapteinen ledet laget sitt til suverent eliteseriegull forrige sesongen. Bare to dager etter at samboeren døde, spilte han for Molde mot Aalesund.

– Det er sykt hvordan han klarer å prestere. Han er så sterk mentalt. Jeg vet hvor viktig det er for ham å ha stadion som et friplass. Der slipper han å tenke på det som skjer hjemme. Fotballen har hjulpet ham masse, sa Talseth i podkasten.

For henne var Eikrem den viktigste støttespilleren, som sto støtt ved hennes side.

– Vi håper på fine dager fram til… Jeg går på kampene hans, og er stolt. Vi prøver å ha det så normalt vi kan. Men huff, det er vanskelig.

Sa nei til cellegift

Halvorsen skriver under podkastepisoden at hun lovte Talseth to ting før hun døde: Å dele historien hennes, og at samboeren, Eikrem, skulle få høre gjennom først.

– Husk meg for den jeg har vært. At jeg var en snill person, som ikke brydde seg så mye om sminke og spons på Instagram, sa Talseth.

– Er du redd for å dø?

– Nei. Jeg er mest redd for å bli dårlig før jeg dør. Jeg har vært så mye dårlig de siste årene. Når jeg dør, er jeg borte.

Hun fortalte det var realistisk å dø i løpet av «de nærmeste månedene».

– Jeg har sagt nei til forlengende cellegift som kanskje kunne gitt meg et ekstra år, men man blir så dårlig av det. Det gir meg mye å være normal så lenge jeg kan.

Drømte om barn

Talseth ville gifte seg og få barn, men det rakk aldri hun og Eikrem før det var for seint.

– Slik jeg kjenner Magnus hadde han ikke hatt unge uansett akkurat nå. Men søsteren hans fikk barn, og jeg så hvor stolte foreldrene hans ble. Jeg har et godt forhold til svigers, og jeg ville gjøre dem stolte og gi dem det. Men det går ikke nå. Men jeg håper Magnus får oppleve det med noen andre. Han ville blitt en veldig god pappa.

Hun sa også hun håpet Eikrem vil klare å komme videre etter at hun var død.

– Han kan ikke kaste bort livet på å være lei seg. Jeg håper han kan finne noen andre som kan gi ham det vi skulle hatt sammen.