Arsenal møter nemlig Linköping i kvalifiseringen til Champions League onsdag.

På det svenske laget er Emma Lennartsson kaptein, og får sin første kamp med kjæresten Frida Maanum som motstander på fotballbanen.

– Det blir noe nytt, sier Lennartson til Aftonbladet om møtet med sin «flickvän».

– Håper det blir bra

Maanum har selv en fortid i Linköping, som 24-åringen forlot til fordel for londonklubben i 2021.

I Arsenal har fotballkarrieren blomstret, og etter ni mål og fire målgivende pasninger forrige sesong ble midtbanespilleren nominert til årets spiller hos den engelske spillerforening PFA.

PROFIL: Frida Maanum. Foto: PETER CZIBORRA

Etter et VM som varte helt til 20. august, starter klubbsesongen igjen med Champions League-kvalifisering mot kjæresten.

– Jeg håper at det kommer til å bli bra. Vi har ikke spilt mot hverandre tidligere. Det blir noe nytt, men det er ikke noe jeg fokuserer på, sier Lennartsson til den svenske avisen.

Hun har ingen tro på at møtet med kjæresten vil legge begrensninger på henne i det fysiske spillet.

– Nei, det har jeg vanskelig for å se for meg. Jeg spiller likt mot alle, sier kapteinen.

– Kjempegøy

Lennartsson beskrev hvordan samtalene med Maanum har vært til SVT etter at de to lagene trakk hverandre som motstandere.

– Først var det kjipt at vi møttes med en gang, men vi visste jo at det var en sannsynlighet for det. Nå er det sånn. Det skal bli kult, vi ser mest positivt på det nå, sa 32-åringen.



Frida Maanum har ikke svart på TV 2s henvendelse.

Forrige sesong ble det exit mot Wolfsburg i semifinalen for Arsenal. Om de slår Linköping, venter vinneren av Paris Saint-Germain og FC Kryvbas

Laget som står igjen til slutt spiller 2. runde i Champions League-kvalifiseringen, og vinneren der sikrer seg en plass i gruppespillet.

– Vi ønsker å nå langt i Champions League. Det er kjempegøy å spille mot lag fra andre ligaer og vise at Linköping gjør noe bra her, sier Lennartsson til Aftonbladet.

Arsenal - Linköping sparkes i gang onsdag klokken 17.00.