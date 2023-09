Hans Niemann kaller Magnus Carlsen en bølle

I et intervju på YouTube-kanalen «Piers Morgan Uncensored» er Hans Niemann gjest, og tema er skandalen som oppsto etter at Magnus Carlsen beskyldte amerikaneren for juks.

Innledningsvis blir Niemann spurt flere spørsmål på om det er rart at han har blitt beskyldt for juks når han har innrømmet juks som 16-åring.

Amerikaneren svarer tilbake med at det vil være feil at noe som har skjedd for flere år siden skal være med på å avgjøre resten av karrieren.

Niemann argumenterer videre med at han spilte bra også etter seieren mot Carlsen i september 2022.

– Sjakknivået mitt har blitt bedre gang etter gang. Dette er et tilfelle hvor bøller går etter noen, fordi vedkommende truer forretningsinteressene deres, sier Niemann.

– Så Magnus Carlsen er en bølle?

– Selvfølgelig er han en bølle. Han brukte hele imperiet sitt og hans tilknytning til chess.com. Han fikk alle disse til å angripe meg. Det er en bølle. Enkelt og greit, sier Niemann.

Pappa og manager Henrik Carlsen har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag kveld.



Amerikaneren nektet videre for at han har brukt analkuler for å motta beskjeder under partier.

– Nysgjerrigheten din er bekymringsverdig. Du er kanskje personlig interessert, men svaret er nei, sier Niemann.

Morgan ga seg ikke med spørsmålene om analkulene.

– Hvordan kan jeg bevise at jeg ikke har gjort det? Det var aldri en seriøs greie. Det er noe media kom opp med, sier Niemann, som sa at han aldri har jukset i fysiske møter.



Det hele startet med at Carlsen trakk seg fra turneringen Sinquefield Cup i september i fjor, dagen etter at han tapte mot Niemann.

Senere da de to møttes i Julius Baer Generation Cup tapte Carlsen med vilje og delte følgende uttalelse på Twitter.

– Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har sagt offentlig, skrev Carlsen.

Amerikaneren ble bannlyst etter jukseskandalen og Niemann anklaget i fjor høst Carlsen for ærekrenkelser og saksøkte nordmannen.



Men i august så partene ut til å ha kommet til enighet.

– Jeg er villig til å spille mot Niemann i fremtidige arrangementer, sa Carlsen.



Mandag tok nordmannen seg videre til semifinalen i Champions Chess Tour etter å ha knust Hikaru Nakamura.